 Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "6451".

Участники протеста — предприниматели с рынков "Центральный" и "Хитрый". Утром охрана не пропустила их на территорию рынков, сославшись на постановления Кабмина и ЛОВГА о карантине.

Предприниматели возмущались и говорили, что в документах идет речь о запрете ярмарок и выездной торговли.

К протестующим возле Центрального рынка приехал глава ЛОГА Сергей Гайдай. Он пояснил, что такие жесткие меры вводятся, чтобы не допустить распространение коронавируса, как в Италии. И предупредил, что рынки не будут работать 2 месяца.

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Участники протеста возмущались, что их заранее не предупредили о закрытии рынков, и негодовали, что супермаркеты продолжают работу.

Предприниматели просили отсрочить закрытие рынков хотя бы на один-два дня, но смогли договориться только до продолжения работы рынка до конца дня 18 марта.









Фото "Суспільного".

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.