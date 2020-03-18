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 Общество
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 Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Люди двигаются по проезжей части, блокируя движение транспорта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "6451".

Участники протеста — предприниматели с рынков "Центральный" и "Хитрый". Утром охрана не пропустила их на территорию рынков, сославшись на постановления Кабмина и ЛОВГА о карантине.

Предприниматели возмущались и говорили, что в документах идет речь о запрете ярмарок и выездной торговли.

К протестующим возле Центрального рынка приехал глава ЛОГА Сергей Гайдай. Он пояснил, что такие жесткие меры вводятся, чтобы не допустить распространение коронавируса, как в Италии. И предупредил, что рынки не будут работать 2 месяца.

Читайте на Цензор.НЕТ: Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин

Участники протеста возмущались, что их заранее не предупредили о закрытии рынков, и негодовали, что супермаркеты продолжают работу.

Предприниматели просили отсрочить закрытие рынков хотя бы на один-два дня, но смогли договориться только до продолжения работы рынка до конца дня 18 марта.

Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке 01
Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке 02
Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке 03
Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке 04
Фото "Суспільного".

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

Источник: https://censor.net.ua/p3182333
 
 
 Топ комментарии
 
Вони б так зупиняли сєпарів у 2014-му...
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хоть Север и Украина, но Донбасс так и остается Донбассом - неуправляемое стадо баранов.....
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если недовольны - валите в луганду там полная демократия можно чем угодно (хоть деревянными имяух) и где угодно торговать.... вата и б а н ая!
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Щось у Зелєбоби не те зробили,шо людям це не довподоби.
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А людям всегда что то не нравится . Одни тоже в Италии сидели по кафе и ресторанам и думали что это их не коснется , а таперь мрут по 300-400 в день . Вот когда реально начнут умирать сотнями или тысячами с украинской медицыной , вот тогда посмотрим на желающих протестовать.
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Особисто трупи складав? для чого писати цю *****?
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да тут не нужно самому что то складывать. посмотри статистику по миру. гугл же у тебя есть
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За кілька днів це буде відбуватися по всій Україні...
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хоть Север и Украина, но Донбасс так и остается Донбассом - неуправляемое стадо баранов.....
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то ли дело киевляне, правда? а ну, напомни, сколько в Киеве проголосовало за нардепов по мажоритарке от ЕС?
НИ ОДНОГО. ПО МАЖОРИТАРКЕ КИЕВ ГОЛОСОВАЛ ТОЛЬКО ЗА ЗЕЛЕНСКОГО.
давайте дальше про вату с Донбасса, очень интересно.
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читайте внимательно - там нет ни слова о "вате"......
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Борьба за покупателя.
Зазывают покупателей на рынок?
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если недовольны - валите в луганду там полная демократия можно чем угодно (хоть деревянными имяух) и где угодно торговать.... вата и б а н ая!
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Понять можно, хорошо если труселями торгует, а если мясо... Его же надо продать.
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Название у рынка интересное "Хитрый", я бы там не покупал.
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да надо в толпе пару раз чихнуть и сказать что простудился в Италии. И 10 минут не кого не будет. Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке - Цензор.НЕТ 6500
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вот вчера читал, похоже делали два долбодятла - нарушно чехали в самолёте, так закончилось всё безсознанием двух пасажиров и вызовом скорой, была необходима мед помощь.
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это когда окружающие понимают и воспринимают адекватно угрозу заражения. а это ходят толпой без масок и им на все чихать,пока жареный не клюнет в задницу. и я уверен что в случае заражения побегут с криками - да как же так сволочи , почему не уберегли, лечите.
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их всех в тюрьму и минимум на три года - зараза, в Европе везде закрывает вообе свободное перемещение а эти глупцы протесты устраивает.
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такие люди... шо теперь нагнать спецназ Авакову и расстрелять?
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не ну можно себя, семью и окружающих заражать - вместе умираь будет им веселее, особенно когда родители детей будет хоронить и осознает что это из за их тупости.
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у этих людей остановка рынка это тоже смерть, они еле сводят концы с концами
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vozmozjno da, no toljko vozmozjno, a vot prodolzjenije rabotatj na vse 100 smerteljno i ne toljko im.
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в Лисичанске нет другой работы и рабочих мест, на пособие этим людям тоже денег нет... когда ты живешь на периферии в развивающейся стране и на тебя напал Коронавирус - ты попадаешь между Сциллой и Харибдой
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Ага, так я тебе и поверил)))) Я еще ни одного нищего рыночника не видел Но каждый вопит что почти ничего не зарабатывает, только на пропитание и хватает, но вот что удивительно, все они единогласно против введения кассовых аппаратов. Не знаешь почему?
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потому что им негде больше заработать, если они останутся без приработка, все уйдет на налог - им не за что будет жить
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а ти ***** не думаєш своєю тупою головою що людям нема за що жити ??? ЦЕ ЇХНІЙ ЗАРОБІТОК! Сидиш в своїй Європі то там і сиди і не розказуй як ми тут маємо жити .істеричка срана
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какой еще Европе? вы все еще верите во флажки разных стран?
это ж какой-то кацап пишет, о чем вы. С него норвежец как с меня - балерина.
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ну так на фото выдно что они особо голодны и даже не в этом деле - вирусу пофиг там уже, хочешь или не хочешь кушать - запомни то что писал, с таким отношением тебе точнопригодиться.
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Я думал что в новом законе про Коронавирус протестующих можно будет просто танками раздавить ,потому как штраф 170 000 грн платить накладно и таким способом незатянивать людей в долги
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Їх не попередили,та ну нах, від січня місяця в мвіті лютує смертельна епідемія,в Україні вже 2й тидень як почали протиепідемічні міри застосовувати, а їх не попередили.
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демарши базарников будут по всей стране , не смотря на то что контингент этих людей в вопросе порядочности специфичен ,де факто они остались без работы ,многие потеряют бизнес ,потеряют товары , они не поймут любые здравые обьяснения почему их закрыли..
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Протести почнуться не тільки серед торгівців. Просто наразі вони найбільш зацікавлені... Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 6010
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Людей треба зрозуміти... Була проведена закупка товару, який якщо його не продати зіпсується....
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да эту причину они будут требовать к пониманию ,при этом напрочь откажутся понимать причины карантина
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а ты объясни своему ребенку, который плачет от голода, что плакать не надо т.к. в Киеве (700 км от Донбасса) двое заболевших коронавирусом.
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настало время когда на жаль многое обьяснить и воспринять будет не просто , наступили новые реалии жизни с новыми правилами по которым нам придется жить
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вот тут вообще интересно - карантин объявлен на 2 недели, а рынки закрыли на 2 месяца?
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Мутанты даунбаса они такие. Тупорылое быдло - в резервацию ОРДЛО их.
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Тяжко апалчению будет на Данбассе, с адной стараны Украина перекрыла,с другой русские братья.
Может хоть повыздыхают быстрее?
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Окуєнно, а й справді чому працюють досі супермаркети?
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Семки есть. Жирок поднакопил. Ружьишко охотничье имеется. Начинаю просмотр.
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львов изолировался чем восточнее тем ватнее ..быдло спекулянты
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Заметили в ихнем ватном пгт какой троллейбус..в крупных городах такого нет..так то- сели попкой на два ствола и в шиколаде....
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