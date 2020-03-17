EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  696  4
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (4296) оружие (3833) Нацполиция (11090) правоохранительные органы (1100) стрельба (2609)

 Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, "сдал" правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время проведения досудебного следствия по уголовному производству, открытому в отношении жителя Лисичанска, который 15 марта в магазине выстрелил из пистолета в живот продавщицы и убежал, следователи вместе с оперативниками "вышли" и на этот схрон.

Как оказалось, подозреваемый в покушении на убийство и разбойном нападении (статьи 15, 115 и 187 УК Украины) сделал в лесопосадке возле автодороги из города Лисичанска в Горное схрон, где хранил корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, пулеметная лента с 40 патронами калибра 7,62 мм, 444 патронов калибра 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм, 3 магазина к АК, дымовая шашка, 5 рычагов взвода УРЗ ГМ, 1 подсумок, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

По данному факту возбуждено еще одно уголовное производство по статье 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Следственным и оперативникам во время досудебного следствия предстоит выяснить еще много вопросов относительно целей хранения, источников приобретения этих опасных предметов и подобного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана группировка, продававшая боеприпасы и взрывчатку в зоне проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, сдал правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция 01
Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, сдал правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция 02
Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, сдал правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция 03
Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, сдал правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция 04

Также читайте: Мужчина на Киевщине стрелял в полицейских резиновыми пулями и сопротивлялся при задержании: один правоохранитель ранен, второй - травмирован

Источник: https://censor.net.ua/p3182241
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А де зброя, крім гранат, нічого небезпечного не бачу, хіба патрони в вогонь кинути?
 показать весь комментарий
 
Ха! У хорошего мента на допросе и в убийстве Кеннеди признаешься...
 показать весь комментарий
 
"Стрілковки" немає, з пів дюжини "гусячих яєць" і пару десятків набоїв. Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, "сдал" правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6799
 показать весь комментарий
 
Эстэты, пля! По ранжиру, под линеечку, па-феншую прамо!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх