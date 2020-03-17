 "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского. ФОТО

На сбой в эфире обратил внимание Евгений Галковский, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал скриншоты трансляции обращения президента.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мы всех вас вернем", - Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам и рассказал, что нужно делать. ВИДЕО
тому такий закон.
Фігня!!
😁
спочатку дають поширюватися вірусу безконтрольно,
а потім, коли настане глобальна халепа,
вийдуть типу "рятувальники" і заженуть усіх
під цілодобову комендантську годину,
і в цей час з країною можна робити любі дурниці..
а закони про зараження вірусом вже прийняті..
олігархи могли б ще щось заперечувати, але
їм наобіцяли і навіть гарантували законом..
Тепер з'явилося нове ім'я.Це ж треба таке.