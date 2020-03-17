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Все про:ICTV (12) Зеленский (4920) обращение (264)

 "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского. ФОТО

Из-за технического сбоя трансляция обращения президента Владимира Зеленского сопровождалась странными титрами.

На сбой в эфире обратил внимание Евгений Галковский, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал скриншоты трансляции обращения президента.

Это я убила Эрику: канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского 01Это я убила Эрику: канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского 02
Это я убила Эрику: канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского 03
Это я убила Эрику: канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского 04

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мы всех вас вернем", - Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам и рассказал, что нужно делать. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3182235
 
 
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а шо,токо Пороху можно родственников мочить "Це я вбила Еріку": канал ICTV випадково запустив не ті титри під час звернення президента Зеленського - Цензор.НЕТ 8196
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Парашеботы - это любители параши(рашки) и *****. Типо Сивохи.
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Осел апокалипсиса на самом деле говорит еще более абсурдные и неуместные слова.
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Під цю пику можна будь яку фігню писати.
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Це хіба зебіл може думати, що така акція сталася випадково. Впевнений, що дехто навіть знає, до чого тут саме ці титри. 😊
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До речі, у титрах на другому фото є помилка. Не Белла Осмоловська, а деб*лка оманська. Ось так, виправляючи уявні помилки, можна прочитати змістовні титри. 😊
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или Эрика Нормандская, он такой, многоликий......
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Она же Элла Кацнельбоген… Она же Людмила Огуренкова… Она же… Она же Изольда Меньшова... Она же Валентина Понеяд. (с)
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Двойник, безусловно, есть. В Москве есть целая фабрика, которая готовит двойников, очень профессионально.
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и директор фабрики то ли Масляков, то ли Бастрыкин....
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Это репетиция очередной серии "слуги урода"- на этот раз на параше.
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Это знак свыше Не зря на инагуарации зелебобино удостоверение падало Кто не верит в приметы спросите у януковича
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Вова не обидится - он сам большой шутник. Ему понравится. Может быть они что-нибудь подобное в своем собачьем квартале сделают...
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вот здесь оно выглядит особенно по дыбильному...

"Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил титры во время обращения президента Зеленского - Цензор.НЕТ 6165
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ну значить так вони хочуть, надати пільги олігархам..
тому такий закон.
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Був колись цар Мідас, а у нас цар-підарас: все за що береться - перетворюється в гівно.
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суть и смысл от того не изменился! "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил титры во время обращения президента Зеленского - Цензор.НЕТ 40
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Путінський диверсант проник до складу працівників каналу, щоб зганьбити і зпаскудити нашого корифея. "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил титры во время обращения президента Зеленского - Цензор.НЕТ 8206
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Так это Моника убила Эрику! А я то думал... "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил титры во время обращения президента Зеленского - Цензор.НЕТ 2352
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Мало того, що вбивця, то ще й трасвистит!
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петро в опасности
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Говорили что Порошенко убил Вальцмана, а этот сама призналась)
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А можно его не показывать? Хотя бы пока вся эта фигня с коронавирусом, и карантином. Тут и так тошно, а тут ещё эта рожа от которой тошнит уже.
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видел буквально 20 минут назад. зачетный тролинг получился.
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Та нюю...Дід Панас - Зірка! Який монтаж в ті часи..
Фігня!!
😁
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Отьелся оманский осел на госхарчах...жирком оброс...
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Это он пухнет от недосыпания и усталости....о народе думает... "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского - Цензор.НЕТ 6555
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всё это херня... тут вот новость приятная с *********. сегодня подох в 78 лет бывший харьковчанин сепар ****** украинофоб. организатор терористической банды на донбасяо(пятнашка)ЭДУАРД ЛИМОНОВ. земля этому ****** стекловатой!https://gx.net.ua/obshhestvo/region/umer-izvestnyj-pisatel-detstvo-kotorogo-proshlo-v-harkove.html
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Ору))) в кімнаті в фоновому режимі фільм по айсітіві, чоловік заснув, а тут когось почало вивергати, в паніці знаходжу пульт, вимикаю звук, дивлюсь на титри....
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Зелька, ты зачем убил Эрику? Она что, порохоботой была?
"Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского - Цензор.НЕТ 4107
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країну підводять до великого шухеру..
спочатку дають поширюватися вірусу безконтрольно,
а потім, коли настане глобальна халепа,
вийдуть типу "рятувальники" і заженуть усіх
під цілодобову комендантську годину,
і в цей час з країною можна робити любі дурниці..
а закони про зараження вірусом вже прийняті..

олігархи могли б ще щось заперечувати, але
їм наобіцяли і навіть гарантували законом..
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Белла Осмаловська. "Це я вбила Еріку": канал ICTV випадково запустив не ті титри під час звернення президента Зеленського - Цензор.НЕТ 630

Тепер з'явилося нове ім'я.Це ж треба таке. "Це я вбила Еріку": канал ICTV випадково запустив не ті титри під час звернення президента Зеленського - Цензор.НЕТ 2406
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