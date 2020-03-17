 88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский со ссылкой на статистику смертности от короновируса в Италии.

Так, на группу 30-49 лет приходится 0,7% смертей, а 88% летальных случаев - это люди, которым больше 70 лет.

При этом Казанский отмечает, что в Украине средняя продолжительность жизни - 71,5 года, и средний украинец просто не доживает до группы риска по коронавирусу.

"Отсюда следует вопрос уместности жестких карантинных мероприятий, которые введены в нас. От развала экономики последствия могут быть еще хуже, чем от пандемии", - заключает он.

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Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".