 88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский со ссылкой на статистику смертности от короновируса в Италии.
Так, на группу 30-49 лет приходится 0,7% смертей, а 88% летальных случаев - это люди, которым больше 70 лет.
При этом Казанский отмечает, что в Украине средняя продолжительность жизни - 71,5 года, и средний украинец просто не доживает до группы риска по коронавирусу.
"Отсюда следует вопрос уместности жестких карантинных мероприятий, которые введены в нас. От развала экономики последствия могут быть еще хуже, чем от пандемии", - заключает он.
Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".
ми сподіваємося, що минеться
йдемо тоді, коли "держаться нету больше сил"
Вы понимаете, что там старики не смогут даже повидаться с детьми и внуками? Будут сидеть круглосуточно в квартире, нельзя выйти ни в магазин, ни в парк, ни в поликлинику? И так в течение как минимум года, пока не появится вакцина.
Опыт Китая уже показал свою эффективность в борьбе с эпидемией, вот на него и нужно равняться.
Himikus
При Порошенку Україну в один ряд з Італією та Францією не ставили.
Шах і мат, порохоботи
Людина, яка бажає купити цей тест, зможе це зробити. - цитата
Вроде и не дорого, чай не барыги, но за правильность судите сами.
позволяет сделать вывод , что
пока инфицирование (эпидемия, пандемия) будет активно нарастать
показатель смертности будет держаться на уровне 22 -:-27 %%
и возможно выше до 35-:-40 %% , если вирус будет мутировать .
эффективные мед.препараты для лечения этой заразы
крайне необходимы людям всех стран
Все лечение.
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Дурак успокоил...
вот турецкое агентство сняло доходчивый ролик на руськом про Короновирус..
а власти Украины парализовали страну...
#Правда и #ложь о коронавирусе нового типа
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1239891209931362306
«Ряд ученых и других лиц ставят под сомнение решение ВОЗ объявить международную пандемию. Вирус H1N1 не является новым вирусом, но известен нам на протяжении десятилетий. Кампания по вакцинации против гриппа H1N1 была внезапно остановлена, когда выяснилось, что последствия были слабее, чем предполагалось. Я прошу ВОЗ пересмотреть это объявление о пандемии.
В Германии около 10 000 смертей связаны с сезонным гриппом, особенно среди пожилых и слабых людей. Только очень небольшое количество смертей, а именно 187, можно отнести к вирусу H1N1 в Германии - и многие из них сомнительны.
Генеральный директор ВОЗ объявил о пандемии H1N1 в июне 2009 г., что вызвало каскад действий со стороны отдельных стран, которые были подготовлены к этому из-за паники по поводу птичьего гриппа и атипичной пневмонии.
Мы являемся свидетелями гигантского нерационального распределения ресурсов с точки зрения общественного здравоохранения. Правительства и службы здравоохранения тратят огромные суммы денег на инвестиции в пандемические заболевания, база данных которых слаба»
Короновірус небезпечний високою заразністю цим він небезпечніший, довгий інкубаційни період, летючіть і т.д.
Та і чому всі так цим переймаються бо смертність серед людей літнього віку а це в основному великий бізнес політики інвестори і т.д. Ну а списати гроші це у всіх країнах ******* не тільки у нас
При этом Казанский отмечает, что в Украине средняя продолжительность жизни - 71,5 года, и средний украинец просто не доживает до группы риска по короновирусу. Источник: https://censor.net.ua/p3182179
miaitalia.info › view_news_italy
miaitalia.info › view_news_italy
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Nov 12, 2017 - Италия - четвертая в мире по продолжительности жизни. ... 10 лет с 1970 года, в настоящее время она составляет в среднем 80,6 года.
В настоящее время в отделениях интенсивной терапии Нидерландов находится от 40 до 50 пациентов с короной в критическом состоянии. «Более половины этих пациентов моложе пятидесяти лет. В него также входят молодые люди ». Об этом говорит председатель Голландской ассоциации интенсивной терапии (NVIC) Дидерик Гоммерс в интервью этому сайту.
написЯно " в Украине СРЕДНЯЯ продолжительность жизни - 71,5 года"
СРЕДНЯЯ , это то что по больничке под одну метёлку
а конкретно до войны было
мужчины 62,5 года
женщины 73 года
щаз цифирь ещё поменьшает
P.S.Перший італійський хворий на COVID має 38 років.Його тримали три тижні інтубованим в стані фармакологічної коми із-за його критичного стану.
В тому плані, ми ж такі дикуни, як і москалі........
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Шутка на 50 000 гривен, даже на 100 000! Зеленский шутку оценит в Офисе по достоинству, а деньги зажмёт.