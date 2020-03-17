EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  11839  196
Материалы по теме:
Все про:вирус (501) Италия (1041) COVID-19 (1051)

 88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский. ТАБЛИЦА

Среди заразившихся коронавирусом итальянцев моложе 30 лет летальных случаев не зафиксировано вообще, а наибольший процент среди тех, кому за 70.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский со ссылкой на статистику смертности от короновируса в Италии.

Так, на группу 30-49 лет приходится 0,7% смертей, а 88% летальных случаев - это люди, которым больше 70 лет.

88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский 01

При этом Казанский отмечает, что в Украине средняя продолжительность жизни - 71,5 года, и средний украинец просто не доживает до группы риска по коронавирусу.

"Отсюда следует вопрос уместности жестких карантинных мероприятий, которые введены в нас. От развала экономики последствия могут быть еще хуже, чем от пандемии", - заключает он.

Читайте также: Центр общественного здоровья призывает людей не делать самостоятельных заключений об инфицировании коронавирусом по симптомам ОРВИ

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".

88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182179
 
 
 Топ комментарии
 
Вирусу пох на возраст...состояние организма...здоровье ...вот что влияет на смертность...
А наши 60-65 лет старики имеют здоровье намного худе чем 80- и летний итальянец...
Зеленое стадо в очередной раз подтвердило...что оно тупо как пробка...
 показать весь комментарий
 
Этот Казанский должен понимать, что в Украине группа риска просто сдвигается лет на десять - пятнадцать по сравнению с Италией, а не отсутствует.
 показать весь комментарий
 
Вот как теперь этих дебилов убрать от руководства ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
коли щось почне боліти, то ми ще не йдемо...
ми сподіваємося, що минеться 88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский - Цензор.НЕТ 112

йдемо тоді, коли "держаться нету больше сил" 88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский - Цензор.НЕТ 9159
 показать весь комментарий
 
 
Когда до работы уже не можешь доползти
 показать весь комментарий
 
Вывод: зелено-ублюдочная власть косит украинцев похлеще вируса.
 показать весь комментарий
 
продолжительность жизни при соевом хряке лучше была? пошутил, да?
 показать весь комментарий
 
 
Необходимо обобщить опыт Великобритании ,вышедшей из ЕС.по борьбе с короновирусом.Опыт диаметрально противоположен общевропейскому и азиатскому Практически никаких ограничений.Есть рекомендации по передвижению старше 70,беременных,а также другие мелкие ограничения.Учебные заведения,садики работают транспорт тоже,границы не закрыты.Гуляй душа!
 показать весь комментарий
 
 
Правильно! Стариков - в тюрьмы, а вирус пусть распространяется как хочет!
Вы понимаете, что там старики не смогут даже повидаться с детьми и внуками? Будут сидеть круглосуточно в квартире, нельзя выйти ни в магазин, ни в парк, ни в поликлинику? И так в течение как минимум года, пока не появится вакцина.
Опыт Китая уже показал свою эффективность в борьбе с эпидемией, вот на него и нужно равняться.
 показать весь комментарий
 
В Китаї ефективність пов'язана з жорстким карантином і хто зна шо буде, коли вони його трохи ослаблять.
 показать весь комментарий
 
 




Himikus

При Порошенку Україну в один ряд з Італією та Францією не ставили.
Шах і мат, порохоботи

88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский - Цензор.НЕТ 2527
 показать весь комментарий
 
Сколько стОит этот тест? У нас пока их нет, но обещают к 21 марта подвезти. Пишут, что его нужно будет КУПИТЬ! Потому и спрашиваю, может, кто знает... Так-то по своей наивности я думала, что их можно будет сделать бесплатно)
Людина, яка бажає купити цей тест, зможе це зробити. - цитата
 показать весь комментарий
 
купити тест на коронавірус на стачить грошей.можно купити тест на грип А та В.якщо тест не показує А та В-велика вірогідність,шо це короновірус.але не точно.
 показать весь комментарий
 
"Нормальные герои всегда идут в обход", не підказуй Гиг, бо зараз зелена пліснява зобов'яже робити тести на грип.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если покупать там где зеля анализы на наркоту сдавал - то 16000.
Вроде и не дорого, чай не барыги, но за правильность судите сами.
 показать весь комментарий
 
Это они просто из брезгливости. Появился шанс обрубить безвиз Украине - нате.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто значит что нужно пересчитать возраст на наш лад и людям за 50 стоит напрячься, бо за здоровьям у нас не следят, жрут говно, жиреют и не упражняются, не говоря о избегании врачей мужиками.
 показать весь комментарий
 
 
Чого це тільки мужиками, жінок до мамолога теж не запхаєш, особливо після 40.
 показать весь комментарий
 
 
Италянцы -долгожители в Европе,в 8о ещё сексом занимаются,а мрут,как мухи.
 показать весь комментарий
 
наблюдение за официальными данными
позволяет сделать вывод , что
пока инфицирование (эпидемия, пандемия) будет активно нарастать
показатель смертности будет держаться на уровне 22 -:-27 %%
и возможно выше до 35-:-40 %% , если вирус будет мутировать .

эффективные мед.препараты для лечения этой заразы
крайне необходимы людям всех стран
 показать весь комментарий
 
у апёрдышей вместо извилин дерьмо
88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський - Цензор.НЕТ 4700
 показать весь комментарий
 
 
парацетамол и обильное питье. Как будет пневмония - подключить к аппарату искусственных легких.
Все лечение.
 показать весь комментарий
 
Средний украинец до такого возраста не доживает
-------------------

Дурак успокоил... 88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский - Цензор.НЕТ 2823
 показать весь комментарий
 
 
иногда думаю что паника искусственная и кому то выгодная...
вот турецкое агентство сняло доходчивый ролик на руськом про Короновирус..
а власти Украины парализовали страну...

#Правда и #ложь о коронавирусе нового типа

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1239891209931362306



 показать весь комментарий
 
 
80% болезней протекает в легкой форме без осложнений...
 показать весь комментарий
 
 
Это повторение раскручивания ВОЗ искусственной паники 2009 г. Вот, например, что говорил тогда профессор, доктор Ульрих Кейл, директор Сотрудничающего с ВОЗ центра по эпидемиологии в Университете Мюнстера:
«Ряд ученых и других лиц ставят под сомнение решение ВОЗ объявить международную пандемию. Вирус H1N1 не является новым вирусом, но известен нам на протяжении десятилетий. Кампания по вакцинации против гриппа H1N1 была внезапно остановлена, когда выяснилось, что последствия были слабее, чем предполагалось. Я прошу ВОЗ пересмотреть это объявление о пандемии.
В Германии около 10 000 смертей связаны с сезонным гриппом, особенно среди пожилых и слабых людей. Только очень небольшое количество смертей, а именно 187, можно отнести к вирусу H1N1 в Германии - и многие из них сомнительны.
Генеральный директор ВОЗ объявил о пандемии H1N1 в июне 2009 г., что вызвало каскад действий со стороны отдельных стран, которые были подготовлены к этому из-за паники по поводу птичьего гриппа и атипичной пневмонии.
Мы являемся свидетелями гигантского нерационального распределения ресурсов с точки зрения общественного здравоохранения. Правительства и службы здравоохранения тратят огромные суммы денег на инвестиции в пандемические заболевания, база данных которых слаба»
 показать весь комментарий
 
 
Всім, хто в темі зрозуміло, що ніякої епідемії немає. Хтось дуже сильно вплинув, щоб Світ почав жити гірше. І політики всюди підхопили цю хвилю. Бо їм вигідно. Зараз мільярдні збитки. Хто буде компенсовувати?
 показать весь комментарий
 
 
закулисные политики играют с людьми как мы в симс
 показать весь комментарий
 
Ви не перший хто таке припускає, в чому сенс і хто настільки могутній?
 показать весь комментарий
 
Тю, яке риторичне запитання. Всі будуть компенсовувати з власних кишень. Але мильна бурулька світового лопається фатично кожні 12 років.
 показать весь комментарий
 
 
Эпидемия есть знакомые знакомых врачи в Италии, там ахтунг, то же будет и у нас.
 показать весь комментарий
 
У нас то, шо нарисуют в статисттике, то и будет.
 показать весь комментарий
 
 
Ну ясно, що Зеленський винуватий у розповсюдженні вірусу в Україні.. Але що тоді сталось в Італії та Іспанії?
 показать весь комментарий
 
 
діди й баби в церкви ходили іхрести цілували.Ото й сталос.В Італії таких дурних,як наш зеленський,теж багато
 показать весь комментарий
 
Ещё раз, посудите сами- сколько людей заболевших коронавирусом и какой процент из них с летальным исходом- чтоб вы понимали в год от гриппа и осложнениях в связи с ним, умирают 600тыс.человек в мире. И всё ок-тишина и отсутствии истерии!! Это тоже 2%, как и с короновирусом. А до этого- атипич.пневмания, ротавирус, птичий грипп- и тоже была массовая истерия, млрд.долларов фармацевт. компаниям! Тогда мало заработали?- сейчас размахнулись уже на триллион баксов. Всё что нужно понимать и под какой призмой на это нужно смотреть!
 показать весь комментарий
 
 
Неправильна у вас статистика грип 245 тис хворих 54 смерті... а взагалі смертність 0,01 відсотка.
Короновірус небезпечний високою заразністю цим він небезпечніший, довгий інкубаційни період, летючіть і т.д.
Та і чому всі так цим переймаються бо смертність серед людей літнього віку а це в основному великий бізнес політики інвестори і т.д. Ну а списати гроші це у всіх країнах ******* не тільки у нас
 показать весь комментарий
 
У 70-летних при вирусе есть шанс выжить, при зелёных шансов нет.
 показать весь комментарий
 
 
Ну у тебя при любых раскладах нет шансов выжить потому, что ты баран)))
 показать весь комментарий
 
По коментарям видно,що тут одні старигани.Ось чому так панікують.
 показать весь комментарий
 
Думаєш, ти не доживеш до старості? При такому ставленні до тих, хто старший за тебе, цілком можливо...
 показать весь комментарий
 
 
Philippe de Chènevière ed95c5d0 Думаю,що ні.Ті що старші,то майже всі совки,які працювали на московитів і воювали за московитів.Після цього коронавірусу,Україна може залишитися повним банкрутом.Як будуть молодь і діти жити? Потрібно ставити пріорітети.
 показать весь комментарий
 
Коли постарієш тобі теж саме молодь казати буде, тільки нічого не будується і все розпродається, навіть землі не буде.
 показать весь комментарий
 
Може у людей ще є живі батьки і вони не хочуть їх втратити?
 показать весь комментарий
 
Можливо, більшість форуму це 40-55 років.
 показать весь комментарий
 
88% смертей от коронавируса в Италии - люди старше 70 лет. Средний украинец до такого возраста не доживает, - Казанский - Цензор.НЕТ 4564
При этом Казанский отмечает, что в Украине средняя продолжительность жизни - 71,5 года, и средний украинец просто не доживает до группы риска по короновирусу. Источник: https://censor.net.ua/p3182179
 показать весь комментарий
 
Италия - четвертая в мире по продолжительности жизни
miaitalia.info › view_news_italy


miaitalia.info › view_news_italy

Cached
Translate this page

Nov 12, 2017 - Италия - четвертая в мире по продолжительности жизни. ... 10 лет с 1970 года, в настоящее время она составляет в среднем 80,6 года.
 показать весь комментарий
 
https://likkasa.com.ua/10-stran-s-luchshej-sistemoj-zdravooxraneniya-v-mire/
 показать весь комментарий
 
І вся десятка в топі по захворюванню коронавірусом, ну крім тих Мальт з Андорами.
 показать весь комментарий
 
Ну а Україна як неприступний замок для вірусу, тільки грип там якийсь...
 показать весь комментарий
 
Сподіваюсь, що в нас не буде такої смертності.
 показать весь комментарий
 
Молоді не помирають,ну хіба що з хронічними хворобами.В нас також не будуть помирати.
 показать весь комментарий
 
_Лжецы упокаивают, что умрут только ваши предки... Что само по себе мало того, что бесчеловечно, так ещё и брехня!
В настоящее время в отделениях интенсивной терапии Нидерландов находится от 40 до 50 пациентов с короной в критическом состоянии. «Более половины этих пациентов моложе пятидесяти лет. В него также входят молодые люди ». Об этом говорит председатель Голландской ассоциации интенсивной терапии (NVIC) Дидерик Гоммерс в интервью этому сайту.
 показать весь комментарий
 
Так что не будьте беспечны, берегите себя, мать вашу!
 показать весь комментарий
 
 
Сирота казанська! Видно, в Казанського ніколи не було ні дідуся, ні бабусі. Бо йому зовсім не шкода людей похилого віку. Оскільки в нас мало хто доживає до старості, хой хоч усі перемруть. Чого їх жаліти? Правда ж, Денисе?
 показать весь комментарий
 
 
и чем он гордится сволоч - что довели страну до то го что 90% в основном мужского населения не доживает до 70 лет - он в этом позитв нашол ну просто цыничная сво.....
 показать весь комментарий
 
 
ты читать не умеешь ,
написЯно " в Украине СРЕДНЯЯ продолжительность жизни - 71,5 года"

СРЕДНЯЯ , это то что по больничке под одну метёлку
а конкретно до войны было
мужчины 62,5 года
женщины 73 года

щаз цифирь ещё поменьшает

 показать весь комментарий
 
Не можна порівнювати Італію і Україну,хоча б тому,що в Італії вже років тридцять,а може і більше нема такої болячки,як туберкульоз.А в Україні вона є.
 показать весь комментарий
 
 
Щось Італія не дуже виглядає в цій ситуації.
 показать весь комментарий
 
Ось,шановний буков,Італія ,яка добре їсть,мягко спить,тяжке до рук не бере,зад на морі гріє,туберкульозу не має і як важко переносить цю болячку.Нажаль,Україна не має і половини того,що має Італія.Тому мусите бути дуже обережними.
P.S.Перший італійський хворий на COVID має 38 років.Його тримали три тижні інтубованим в стані фармакологічної коми із-за його критичного стану.
 показать весь комментарий
 
В групі ризику не тільки літні люди а із хронічними захворюваннями імунної системи, діабет, гіпертонія і ще там декілька...
 показать весь комментарий
 
Тому що у цивілізованому Світі - старість у повазі.... У нас навпаки... Держава пробує спекатися, щоб не платити пенсії,... внуки, щоб заволодіти квартирами діда та баби.... діти - щоб не мати мороки, щоб не витрачати гроші на харчі і ліки своїм пристарілим батькам..... У нас, як звонять у швидку, одразу питають... А скільки років пацієнту?

В тому плані, ми ж такі дикуни, як і москалі........
 показать весь комментарий
 
 
Луцьк - у ТОП-5 найпривабливіших міст для проживання.
88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський - Цензор.НЕТ 9862
 показать весь комментарий
 
 
Да, ***... Смешно! Многим повезло и они не умрут от вируса, потому что они умерли раньше!
===================
Шутка на 50 000 гривен, даже на 100 000! Зеленский шутку оценит в Офисе по достоинству, а деньги зажмёт.
 показать весь комментарий
 
а зараз старичье італыйськи попідвимре і українцям ніде буде заробляти на життя.
 показать весь комментарий
 
То помруть молодшими... Скільки в нас людей до 60, які мають здоров'я аналогічне 70літнім італійцям ?
 показать весь комментарий
 
 
В Італьянців ліки є і обладнання і лікарі, у нас маски копійочні в аптеках сьогодні по 20грн і то немає ау антимонопольний комітет, тільки по 80 ffp1 без клапанів??? Ліків немає, поховали тому що дає резервувати онлайн а вони вручну знімають, апаратів у нас в місті 5 шт це по заяві мера, місто обласний центр
 показать весь комментарий
 
Обещанные по 500 гр к пенсиям пенсионерам 80+ с 1 сентября - уже не актуален ( вполне подойдет как юмореска для программы "Рассмеши комика")
 показать весь комментарий
 
При чем ткут возраст. Дело в имунной системе. А у наших людей ,с плохим питанием на хлебе и макаронах, а у некотрых, просто с недоеданием, она равна как у итальянских 70+.
 показать весь комментарий
 
 
Може цей вірус спеціально вивели щоб зменшити кількісь пенсіонерів.
 показать весь комментарий
 
Сразу после объявления об "эпидемии коронавирус" стало смешно и встал вопрос: "кому это выгодно?" Никакой эпидемией не пахнет даже близко. Эпидемия-это когда заболевших тысячи и миллионы, тем более если это пандемия. А тут наскребли пару тысяч на весь мир, и вопли. Обычная политическая афера, как и с птичьим гриппом: кому-то набить карманы, а кому-то усидеть во власти. Геббельс в своё время гениально высказался о подобной ситуации: "Дайте мне средства массовой информации, и я за месяц превращу любой народ в стадо свиней". Времена новые, а средства те же, и целые народы превращаются благодаря СМИ в "стадо свиней". А кому выгодно пока просматриваются только контуры: Китаю прикрыть экономический провал, США-помочь Трампу в президентской гонке, Путину обелить поправки к Конституции, украинцам клоуну и нечего доказывать и показывать-стадо есть стадо, проглотит любое дерьмо, тишь и гладь. А в отношение "Эпидемии коронавируса" могу сказать одно: За всю свою врачебную практику длиной более 50 лет, не помню случая, чтобы весной была хоть одна респираторная эпидемия. Кишечных и прочих-сколько угодно, респираторных нет. Так что думайте критически и делайте выводы
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх