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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вымогательство (320) Нацполиция (11090) Херсон (640)

 Бандиты в Херсоне вымогали у моряка несуществующий долг в $20 тыс. ФОТОрепортаж

Нацполиция в Херсоне задержала двух участников преступной группы, которые требовали 20 000 долларов США несуществующего долга у моряка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские выяснили, что злоумышленники угрожали мужчине физической расправой и заставили написать расписку о том, что он должен им деньги.

Подозреваемых задержали при передаче им части суммы в размере 10 500 долларов США. Известно, что один из участников группы ранее был судим за имущественные преступления и имеет криминальные связи с вором в законе.

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Во время обысков в домовладениях фигурантов изъяты мобильные телефоны, банковские карты, пистолет, предмет похожий на гранату РГД-5, большое количество ножей и деньги, полученные от преступной деятельности.

Бандиты в Херсоне вымогали у моряка несуществующий долг в $20 тыс 01
Бандиты в Херсоне вымогали у моряка несуществующий долг в $20 тыс 02
Бандиты в Херсоне вымогали у моряка несуществующий долг в $20 тыс 03
Бандиты в Херсоне вымогали у моряка несуществующий долг в $20 тыс 04
Бандиты в Херсоне вымогали у моряка несуществующий долг в $20 тыс 05

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Сейчас двух фигурантов дела задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ч. 2 ст. 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3182152
 
 
 Топ комментарии
 
моряков обижать нельзя...
как говорили древние - "Они находятся между живыми и мертвыми.."


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Альо кацап, Кацапии скоро пздц приближается, а в Маскве ежедневно десяток тысяч людей на гоп-стоп с увечьями и смертями, чмо.
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С вашей калакольні віднєє...
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Украине пздц приближаеться, а тут морячка обидели.....
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В стране песец, то пусть еще и разбойники в открытую безнаказанно промышляют ?
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Альо кацап, Кацапии скоро пздц приближается, а в Маскве ежедневно десяток тысяч людей на гоп-стоп с увечьями и смертями, чмо.
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моряков обижать нельзя...
как говорили древние - "Они находятся между живыми и мертвыми.."


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Предмет похожий а гранату или ,может ,на картошку, лол .
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Как они его заставили написать расписку, поймали в подьезде что ли?

Моряк, это ж не дохляк какой-нибудь.
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Я и сам моряк, не имею знакомых с перьями в карманах.
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Щось грошей від злочинної діяльності малувато.200 баксів і 5₴ ...
Тут коронавірусний бандітізм процвітає.Бандюки бариг ********.
В Києві озброєна банда відібрала у торговців 100 тисяч медичних масок (фото)

За словами потерпілих, медичні маски на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати. «Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто, на місце події під'їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами схожими на пістолети. Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз'їхались в різні напрямки».
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Моряки - они ведь как дети...
Грех вам, падлы бандитские, стричь моряков. Хлеб нелёгкий у них.
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Первый раз вижу вымогателей, которые предварительно, угрозой, потребовали написать расписку, вместо прямолинейного наезда. Похоже на красивую, старинную легенду.
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Ну да, достаточно подождать приезда с контракта, как раз около 20 тыс. в среднем выходит.
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