 Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в г. Киеве.

"Мероприятия проводились в связи с проживанием в данном общежитии мужчины 2001 года рождения, который в период с 5 по 10 марта был в контакте с родственниками умершей от коронавируса гражданки в г.Радомышль. Напомним, что предупредительные меры по недопущению распространения инфекционных заболеваний в этом общежитии уже проводились 14 марта", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 13 марта мужчина был доставлен в Александровскую больницу Киева с подтвержденным накануне диагнозом коронавирусной инфекции.

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16 марта в Киеве были лабораторно подтверждены 2 случая COVID-19.





