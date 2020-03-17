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 Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент. ФОТО

Обработку провели в общежитии на ул. Дашавской в Соломенском районе столицы. Там живет студент родом из Радомышля, у которого накануне обнаружили коронавирус.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в г. Киеве.

"Мероприятия проводились в связи с проживанием в данном общежитии мужчины 2001 года рождения, который в период с 5 по 10 марта был в контакте с родственниками умершей от коронавируса гражданки в г.Радомышль. Напомним, что предупредительные меры по недопущению распространения инфекционных заболеваний в этом общежитии уже проводились 14 марта", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 13 марта мужчина был доставлен в Александровскую больницу Киева с подтвержденным накануне диагнозом коронавирусной инфекции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Студент, который контактировал с умершей в Радомышле бабушкой, и женщина, посещавшая курорт во Франции, - Кличко о первых заболевших коронавирусом в Киеве

16 марта в Киеве были лабораторно подтверждены 2 случая COVID-19.

Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент 01
Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент 02
Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент 03

Источник: https://censor.net.ua/p3182149
 
 
 Топ комментарии
 
запізнились - рівно на 4 дня....., а всю ту "геометрію" від "родичів" як "обкурили".... Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент - Цензор.НЕТ 4500
Київ - готуйся....
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Там живет студент

о вентиляции спасатели не догадываются Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент - Цензор.НЕТ 9972
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у гуртожитку музучилища Глієра вентиляція примусова
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запізнились - рівно на 4 дня....., а всю ту "геометрію" від "родичів" як "обкурили".... Спасатели продезинфицировали киевское общежитие, в котором живет заразившийся коронавирусом студент - Цензор.НЕТ 4500
Київ - готуйся....
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Так вирус же по теории живёт на поверхности часов 12, кой хрен они там дезифицировали!? Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 6574
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Общежитие? Это все, полная задница. Бедные дети
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Та ничо с ними не будет, молодые и здоровые.
В общаге всего две болезни и одно лекарство.
Если вирус - водка с перцем, если понос - водка с солью.
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Хорошо , если так. Но потом они ещё и домой поедут , разнесут вирус по Украине. Есть у нас уже случай, когда мужчина заразился от жены, которая не болела, но была носителем
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Шо значит потом поедут, 12 числа карантин объявили по ВУЗам и технарям, они уже 5 дней как разъехались, в общаге остались только те, кого дома мама с папой не ждут.
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Да, получается тех, кто потусоваться в Киеве решил - выпрут примусово. Вернее официально не будут в общагу пускать, никто ж им транпорт организовывать не будет.
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Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.

Последним из дому, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал « Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундучке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем! » Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны.
12 стульв. Ильф и Петров ©
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