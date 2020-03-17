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 Нацгвардеец погиб в ДТП на Харьковщине. ФОТО

В Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб молодой нацгвардеец.

Об этом сообщили на сайте Генерального бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что утром 16 марта на автодороге Киев-Харьков-Довжанский автомобиль под управлением 25-летнего нацгвардейца врезался в бетонную опору моста.

"Старший лейтенант Нацгвардии, находясь на рулем автомобиля Audi и двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорной моста. От полученных травм он умер на месте аварии", - сообщают в ГБР.

Правоохранители начали уголовное производство.

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Нацгвардеец погиб в ДТП на Харьковщине 01
Нацгвардеец погиб в ДТП на Харьковщине 02
Нацгвардеец погиб в ДТП на Харьковщине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3182137
 
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