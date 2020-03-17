 Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко. ФОТО

Об этом сообщает журналист Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Петрашко, в частности работал в Сбербанке России и компании "Тройка Диалог".

"Год назад коллеги из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности разоблачили оффшорную схему по отмыванию миллиардов долларов российским инвестбанком "Тройка Диалог" - материнской компании "Тройка Диалог Украина", где работал наш министр Петрашко. Оффшорная структура обслуживала российских чиновников из окружения Путина - они получали сотни миллионов из этой мега-прачечной", - написала Бабинец.



