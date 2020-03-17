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 Политика Украины
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Все про:отмывание денег (164) Путин (25496) Россия (75196) Минэкономразвития (530) Петрашко (3)

 Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко. ФОТО

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко работал на российские компании, одна из которых отмывала деньги российских чиновников и окружения Путина.

Об этом сообщает журналист Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Петрашко, в частности работал в Сбербанке России и компании "Тройка Диалог".

"Год назад коллеги из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности разоблачили оффшорную схему по отмыванию миллиардов долларов российским инвестбанком "Тройка Диалог" - материнской компании "Тройка Диалог Украина", где работал наш министр Петрашко. Оффшорная структура обслуживала российских чиновников из окружения Путина - они получали сотни миллионов из этой мега-прачечной", - написала Бабинец.

Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых отмывала деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко 01
Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых отмывала деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко 02

Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых отмывала деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3182109
 
   
 Топ комментарии
 
ЕДИНСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА от прихода к власти зелебобиков будет в том что всплывет то все ховно которое было годами прибито ко дну.....
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Пророссийский коррупционер на посту министра экономики - это то, что надо украинской экономике в состоянии кризиса. Заслужили. 73% заслужили.
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ЕДИНСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА от прихода к власти зелебобиков будет в том что всплывет то все ховно которое было годами прибито ко дну.....
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А ******** - этло фамилия или погоняло?
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Теперь ослу зе будет отмывать омановские деньги...
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Усе йде по сценарію *****. Зебіл веде Україну до повстання і краху. На сьогодні питання існування України вже не є актуальним. Не розуміти, що 73% прирекли її на загибель можуть тільки наївні. Питання в тому, які держави (колонії) утворяться замість ******** України.
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Да, вон Харьков уже открыто дулю тыкает центральной власти.
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Пророссийский коррупционер на посту министра экономики - это то, что надо украинской экономике в состоянии кризиса. Заслужили. 73% заслужили.
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По все характеристикам подходит на пост министра экономики в зелёном правительстве.
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зашквар за зашкваром..... жизнь в зашкварах......
хе-хе..... хуже не будет!...
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ну с ЗеБеней аферистом все понятно....
Понятен выбор его назначенцев...
Но и депутаты за него проголосовали аж бегом...
Леди и Джентльмены!, - нас ждет уже скоро полный и безоговорочный пипец....
Ну вы это и сами знаете...
Что делать то будем...?
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до елки еще дотянуть нужно..
но да.., другого выхода нет...
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Попервах, все бегом покупать доллары. Все, у кого будет хотя бы сто баксов, смогут очень скоро почувствовать себя гривневым миллионером.
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как видно,слуги сами не смогли бы обеспечить...постарались недобитки-рыги

Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка - Цензор.НЕТ 9744
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МВФ сейчас так много что самим сосать нечего....
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Митенька поздно пить боржоми когда почкам пипец! Ты должен был это год назад постить. Що зробив себе разом?
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Как я понял, расстановкой кадров в высших эшелонах украинской власти занят Ермак, а Зеленский только хлопает глазами и мало что понимает в происходящем. Ну, а Ермак известно кому предан и на кого работает.
Похоже, нет у нас больше Украины.
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колода та одна просто тасуют ее после богдана...
в доме терпимости передвигают кровати...
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Рыгозебилы, вам зеленский сегодня еще раз доказал, что вы идиоты. Не верите?! Прочитайте новость выше
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Ну що, зебіли, починайте - "молодец бубочка, все правильно делает! вешайтесь, бандерьі - путин придет, порядок наведет! слава русскому асвабадителю!"
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Капец! зеленожопые твари и так не имели совести, а тут уже потеряли остатки разума окончательно. портновскамя шалава венедиктова, руцкий прачечный работник -министр, далее приглашение в страну януковоща и килю азирова- крепких хозяйственников, и ***** в президенты, большого "патриота" и защитника Украины. Кстати, МАУ по ходу фсе...накрылось волосатой опой бабломойского, счас будет беня страшный суд творит- забирать банк и кучу денег, сиротке очень надо! Я поздравляю всех зеленогнойных с победой осла на выборах и с опусканием страны в глубокую опу. Выздобулы!
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новые лица однако)) теперь тишком бабло от рашки займет через надежного посредника))
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Тем лучше , знает схемы , настоящий профессионал . В РБ любят посадить корупционера , досрочно освободить , и посадить на убыточное предприятие для исправления .
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У ФРАКЦІЇ БУНДЕСТАГУ РОЗКРИТИКУВАЛИ СТВОРЕННЯ "КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ" З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОРДЛО

Відповідна заява була опублікована на сайті фракції в понеділок, 16 березня, передає DW.COM.
"Те, що звучить як позитивна нова динаміка в мінському процесі, насправді є подальшим вихолощуванням мінських угод. Ця рада є дуже сумнівною через однаковий статус представників України та представників окупованих територій", - заявив речник фракції "Союз 90/Зелені" з питань східноєвропейської політики Мануель Заррацін.
На його думку, завдяки цій раді Росія реалізує свою основну вимогу, адже, за словами Сарраціна, "Кремль роками вимагав від України прямих переговорів з маріонетковим урядом".
Заррацін наголосив, що на тлі поширення коронавірусу Росія не повинна реалізовувати свої стратегічні цілі щодо України в односторонньому порядку. "Німеччина має залишатися здатною працювати в цій сфері", - додав він.

"Створення дорадчого органу за участю людей, які де-факто є керівниками у Донецьку та Луганську, не має реальної додаткової вартості для переговорних рішень. Всім відомо, що ці ватажки є і залишаться маріонетками Кремля", - наголосив представник Зелених. На думку Зарраціна, діяльність такої ради сприятиме дестабілізації
України.
http://argumentua.com/novosti/n-metsk-zelen-rozkritikuvali-stvorennya-konsultativno-radi-z-ordlo
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Герман Греф весьма порядочный человек, и пострадал, в частности, от своей позиции по Украине. Быть бы ему президентом РФ, да национальность подвела.
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Чудовий послужний список для партії СН.
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ПЗДЦ. Это уже даже не смешно. русский жулик, по самые уши замазанный с ******, спасает экономику Украины. русский жулик, в бизнесс-партнерах у которого верхушка "единой раисси", ведет переговоры с лугандонским зверьем. русская шлюха, готовая сажать кого угодно по приказу из нААсквы, - ген. прокурор. А над всем этим - русский клоун, зарабатывавший тем, шо развлекал русню по саунах и корпоративах анти-украинскими шюточками.
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зеля пустив все за течією..
набрав людей овоща.
і не напружує собі мізки,
що робити з країною..
за нього і без нього все порішають
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Таке відчуття, що Україна, через призначення осіб замараних таким чином, повним ходом перебудовується не під стандарти ЄС та НАТО, а під панятія расеї. Для чого? Для повного втсупу, вльоту в склад злоутворення нового бувшого сересере, і новий імператор на раші тому підтвердження.
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Росіяни будуть у черговий раз вирішувати свої проблеми за рахунок українців. Судячи з курсу долара вже вирішують.
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кстати, ни на что не намекаю, но слуг раньше били палками ...
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Зачем было менять министра экономики Алексей Оржеля??! На этого афериста, коррупционера, проходимца, Петрашко.

Коломойше и ***** питуну не выгоден был похоже Оржель! Поставили своего ставленника...который замешан "отмывании" денег для окружения путина, работавщий в сбербанке Рассии и компании "Тройка Диалог".. Все понятно теперь, убогой власти Зе. Экономике пи.ц.
Зеленый вирус- Зе надо выносить...Украине все хуже и хуже становится от таких руководителей.
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Чим швидше влада Зелінського викриє своє справжнє, антиукраїнське нутро... Тим швидше народ зрозуміє, що вони щось не те накоїли на виборах....
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От Зекоманды не стоит ожидать иных назначений на должности.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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