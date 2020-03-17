 Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко. ФОТО

Об этом сообщает журналист Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Петрашко, в частности работал в Сбербанке России и компании "Тройка Диалог".
"Год назад коллеги из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности разоблачили оффшорную схему по отмыванию миллиардов долларов российским инвестбанком "Тройка Диалог" - материнской компании "Тройка Диалог Украина", где работал наш министр Петрашко. Оффшорная структура обслуживала российских чиновников из окружения Путина - они получали сотни миллионов из этой мега-прачечной", - написала Бабинец.
хе-хе..... хуже не будет!...
Понятен выбор его назначенцев...
Но и депутаты за него проголосовали аж бегом...
Леди и Джентльмены!, - нас ждет уже скоро полный и безоговорочный пипец....
Ну вы это и сами знаете...
Что делать то будем...?
но да.., другого выхода нет...
Похоже, нет у нас больше Украины.
в доме терпимости передвигают кровати...
Відповідна заява була опублікована на сайті фракції в понеділок, 16 березня, передає DW.COM.
"Те, що звучить як позитивна нова динаміка в мінському процесі, насправді є подальшим вихолощуванням мінських угод. Ця рада є дуже сумнівною через однаковий статус представників України та представників окупованих територій", - заявив речник фракції "Союз 90/Зелені" з питань східноєвропейської політики Мануель Заррацін.
На його думку, завдяки цій раді Росія реалізує свою основну вимогу, адже, за словами Сарраціна, "Кремль роками вимагав від України прямих переговорів з маріонетковим урядом".
Заррацін наголосив, що на тлі поширення коронавірусу Росія не повинна реалізовувати свої стратегічні цілі щодо України в односторонньому порядку. "Німеччина має залишатися здатною працювати в цій сфері", - додав він.
"Створення дорадчого органу за участю людей, які де-факто є керівниками у Донецьку та Луганську, не має реальної додаткової вартості для переговорних рішень. Всім відомо, що ці ватажки є і залишаться маріонетками Кремля", - наголосив представник Зелених. На думку Зарраціна, діяльність такої ради сприятиме дестабілізації
України.
http://argumentua.com/novosti/n-metsk-zelen-rozkritikuvali-stvorennya-konsultativno-radi-z-ordlo
набрав людей овоща.
і не напружує собі мізки,
що робити з країною..
за нього і без нього все порішають
Коломойше и ***** питуну не выгоден был похоже Оржель! Поставили своего ставленника...который замешан "отмывании" денег для окружения путина, работавщий в сбербанке Рассии и компании "Тройка Диалог".. Все понятно теперь, убогой власти Зе. Экономике пи.ц.
Зеленый вирус- Зе надо выносить...Украине все хуже и хуже становится от таких руководителей.