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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18715) маска (34) ограбление (1255) прокуратура (3894)

 Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве задержана группа лиц, которая под угрозой оружия украла у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По словам потерпевших, указанные средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн грн они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.

Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разных направлениях.

В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить трех лиц, причастных к преступлению, и задержать их. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрании меры пресечения.

Мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления продолжаются.

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Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура 01
Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура 02
Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/p3182056
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля, что забардак в стране? Маски воруют уже. Это же просто пипец. Что происходит? Ты Зеля идиот?
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пральна сделали.. пока жлобы подсчитывали барыши от спекулятивных продаж своим же украинцам.. вор у вора дубинку украл Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9932
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А Про туалетний папір ще як сказати....
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Зеля, что забардак в стране? Маски воруют уже. Это же просто пипец. Что происходит? Ты Зеля идиот?
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тьфу... и откуда такая муйня берется...
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Так это ж порохоботы панику разводят что намордников им не фатает, вот ктото решил помоч Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 982
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пральна сделали.. пока жлобы подсчитывали барыши от спекулятивных продаж своим же украинцам.. вор у вора дубинку украл
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Злодії грабанули злодіїв. То звіздець...
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Як же легко маніпулювати масами.Так цей вірус небезпечний.Але ж не настільки,щоб все перетворювалось на абсурд.
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Люди не верят власти от слова "совсем". У быдла началось "каждый сам за себя". . Еще вчера утром паники у людей не было совсем. Просто абсолютно. Было беспокойство, но не паника. Смотрел и по сотрудникам и по ситуации в торговых центрах. Власти своими тупыми заявлениями и решениями за пол дня разогнали панику. Зеленые придурки, твою дивизию.
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"Зеленые придурки"? Причём тут они? На их месте также бы поступили к примеру "шоколадные" или "косатые придурки" и.т.д.
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Мир сошел с ума, главное,чтобы ненадолго.
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Ето походу вылезли из подвалов те самые кто раньше криптовалюту майнил. На масках можно больше заработать
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Какое ДНИЩЕ, тут я не про разбойников, апро быдломассу, которая мало того что наголосовала, еще и не может оставить маски для больных и тех кому нужны по работе.
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пожизненный цик с гвоздями в масках... и шоб по ночам венидиктава себя предлагала... ужосс какой... дожились...
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в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам, уточните совсем не имеют или уволены вчерашним числом.
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ACHTUNG!!!
Сьогодні вночі над Україною будуть роспиляти з авіації мізки!
Усім 73% закрити вікна! Не станьте порохоботами!!!


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Зря ти це розказав. Вони нахаляву додатково по відру назбирають. Та й ідея сама запізніла. Це потрібно було робити перед тим, як розпиляли деградат нація. Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4090
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Вашими усилиями они за Медведчука на ближайших выборах проголосуют.
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Кстати, маски без перчаток- деньги на ветер. Вирус через предметы, дверные ручки, перила передается ничуть не хуже чем через чихание
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Ето ограбление!!! Руки вверх ато чихну!!!
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Навiть в розпал СНІДу такого не траплялось... Презервативи зброєю не діставали..Куди Світ котиться..
Україна-жовтий Дім Всесвіту...
😷
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.....вот ОНО !!!! значит есть ЛОГИКА у американцев , что скупают в этот СМУТНЫЙ час оружие и патроны !!! да и ТУАЛЕТНУЮ бумагу )))))
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потому што главное -не вср цца, а за ентот момент многие не уверенньі
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Скоро с применением оружия будут отбирать туалетную бумагу
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Дожились... Раньше забирали деньги, золото, бриллианты...
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я представляю , когда будет ПРОБЛЕМА с хлебом ((((( ********** ДРУГ ДРУГА за милую душу !!!!
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Ну если завтра вьійдут и скажут что проблем с хлебом нет, закрома полньі как никогда, то народ тут же кинется за хлебом-мукой
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Да......, довели страну ЗЕбилы…… Уже совершают налет на медицинские маски...…

Скоро Зебилы будут воровать использованную туалетную бумагу.
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Фантики від "РОSShen" повноцінна заміна туалетного папірусу для праХоботів!
Вам легше, але не заздрю..
😁
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Саме цікаве, в яких таких місцях вони придбали таку кількість масок і кому за якою ціною хотіли їх збути.
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рыгозебилы, когда там уже посадят радуцкого за то что тот украл все маски из госрезерва?
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