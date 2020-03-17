 Неизвестные, угрожая оружием, украли более 100 тыс. медицинских масок у предпринимателей в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По словам потерпевших, указанные средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн грн они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.

Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разных направлениях.

В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить трех лиц, причастных к преступлению, и задержать их. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрании меры пресечения.

Мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления продолжаются.

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