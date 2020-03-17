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 На территории недействующей базы отдыха в Киеве произошел пожар, обнаружены тела двух погибших, - ГСЧС. ФОТО

На территории недействующей базы отдыха в Деснянском районе Киева произошел пожар. После того, как пожар потушили, в здании обнаружили тела двух погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 марта в 06:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории недействующей базы отдыха, которая находится на ул. Хотяновского, в Деснянском районе столицы. Как оказалось, пожар произошел в недействующем 2-этажном здании на первом этаже", - говорится в сообщении.

Пожар в 08:14 удалось локализовать, а в 09:32 - ликвидировать.

При разборке строительных конструкций были обнаружены тела двух погибших людей.

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На территории недействующей базы отдыха в Киеве произошел пожар, обнаружены тела двух погибших, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/p3182040
 
 
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