EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  20957  51
Материалы по теме:
Все про:медицина (1959) ОГА (1614) тест (25) COVID-19 (1051) коронавирус (7)

 "Кто ты, бл#дь, тот умник логистических наук из ОГА?": музыкант Харчишин описал абсурдность действий при проверке на коронавирус. ФОТОрепортаж

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин сообщил поклонникам, что заподозрил у себя коронавирус. Не так давно музыкант вернулся из Италии, после чего у него появились симптомы коронавирусной инфекции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса, описанного в анамнезах COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовало обратиться в скорую", - поделился Харчишин.

По словам исполнителя, скорая из пригорода Киева повезла его в город Белая Церковь.

Также читайте: Свыше 50 тыс. украинцев вернулись в страну за минувшие стуки, - ГПСУ

"Обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что в "багажнике": сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем из Ломбардии до Лигурии с остановками в многолюдных местах. Опять же, путешествие - не для развлечения", - пояснил Валерий.

Харчишин поделился, что в Белую Церковь его повезли, поскольку "пройти тест по-другому" на коронавирус ему не предложили.

Кто ты, бл#дь, тот умник логистических наук из ОГА?: музыкант Харчишин описал абсурдность действий при проверке на коронавирус 01

"После нескольких бесплодных предложений изменить маршрут к Центральной Киевской больнице, вы решитесь отпустить скорую, чтобы добраться собственным авто/такси/с другом, чтобы не занимать оперативную машину многочасовым путешествием в соседний город, потому что вдруг, бригаде по вызову придется ехать спасать жизнь, вместо прогулки в БЦ, но вам точно откажут...На своем авто – "непаложено". Кто знает, может и логичная инструкция, но не за 100км! И вот, за каких-то полтора часа, вы в заветном "инфекционном" отделении больницы N3 Белой Церкви", - рассказал Валерий, как оказался в другом городе.

Однако, на месте выяснилось, что никаких тестов в больнице нет. И что сейчас они находятся в другом городе – Ирпене, откуда и ехала скорая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД организовал возвращение спецрейсом 74 украинцев из Ливана

"Никаких тестов, в ночь с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с "COVED -19" нет. Они были в Ирпене (откуда скорая). На вопрос – для чего тогда меня привезли за 100км от Киева – разводят руками, говоря что-то о инструкции", - отметил Харчишин.

Кто ты, бл#дь, тот умник логистических наук из ОГА?: музыкант Харчишин описал абсурдность действий при проверке на коронавирус 02

В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат. А показывает его ПЦР-тест, материал из которого должны привезти обратно в Киев в единственную предназначенную для этого лабораторию.

"Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, с рентгеном у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви", - сообщил Валерий.

Кто ты, бл#дь, тот умник логистических наук из ОГА?: музыкант Харчишин описал абсурдность действий при проверке на коронавирус 03

"Все хорошо. В частной клинике, помощь не нужна! Для поддержания спокойствия. За время моего трехдневного пребывания в Белой Церкви, ни одного нового "больного" не привезли. Этаж был полностью пуст. Пожалуйста, не теряйте разума, но придерживайтесь банальных средств гигиены и самокарантина, вместо того чтобы бегать по магазинам, уничтожая годовые запасы масок, экспресс-тестов, гречки, батареек и туалетной бумаги, если, конечно, вы ее не собираетесь есть для профилактики. Говорят - помогает только хорватского и черногорского образца! Будьте здоровы! Берегите себя и близких!" - резюмировал Харчишин.

Источник: https://censor.net.ua/p3181989
 
   
 Топ комментарии
 
Супрун вже лавно нема, подивіться на календар, вже два міністра змінилось, може Чазов винен?
 показать весь комментарий
 
О нашей медицине будут скоро такое рассказывать, что выплывет вся их дебильность и порочность. Емец не дал никаких распоряжений по алгоритму действий в случае подозрения на коронавирус. Никакой ответственности у медиков. Они не информированы. Тест- систем не хватает. Это просто пипец и зеленый дебилизм. Нужно срочно отстранять эту зеленую плесень от работы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В ГерманииВ стране планируют закрыть театры, музеи, торговые ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха, зоопарки, школы и университеты, спортивные залы, бассейны, игровые площадки, клубы, дискотеки, казино, бордели, бары и пабы.
 показать весь комментарий
 
О нашей медицине будут скоро такое рассказывать, что выплывет вся их дебильность и порочность. Емец не дал никаких распоряжений по алгоритму действий в случае подозрения на коронавирус. Никакой ответственности у медиков. Они не информированы. Тест- систем не хватает. Это просто пипец и зеленый дебилизм. Нужно срочно отстранять эту зеленую плесень от работы.
 показать весь комментарий
 
 
На бога надейся,да сам не плошай!Самоизоляция -главное лекарство от этой болячки.Моя бабушка рассказывала,что когда моя мать заболела натуральной оспой,бабушка вынуждена была её связать,чтобы не расчёсывала лицо и тело.(после оспы остаются глубокие шрамы-оспины,портящие лицо ребёнка навсегда.)Берегите себя и своих старых,помогите одиноким старикам остаться в живых.
 показать весь комментарий
 
 
Артюша, "не неси пургу"!!! Не путай "натуральную оспу", то есть "variola vera" с "ветряной" - "Varicella", а то и тебя придётся связать, чтобы ты до клавиатуры не добрался... Даже во время Второй мировой врачи, в СССР, держали на контроле вспышки опасных инфекционных заболеваний - тифа, дизентерии, холеры, и так далее... Кроме того, "натуральной оспы", в те времена, в СССР, не было - ещё в 30-е полностью было развёрнуто ПОГОЛОВНОЕ прививание ВСЕХ детей, что ИСКЛЮЧАЛО возникновение заболевания... Поналазите, бестолочи, на форум, и "вумничаете"!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так держали на контроле,что народу умерло больше чем от фашистов,или немецких нацистов если быть точнее!
 показать весь комментарий
 
Ні, німці просто думають про людей, у яких немає машини, а нашим можновладцям пофіг - бо всі на Мерсах і Лексусах їздять!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Италии нашли лекарство от коронавируса: результаты впечатлили
Ирина Кулинич
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
07:10, 17.03.2020 Обновлено: 09:28, 17.03.2020
Поделиться
Комментарии
В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

РЕКЛАМА

Больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение такого плана лечения. Об этом сообщил Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, передает La Repubblica.

По его словам, в выходные, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом коронавирус, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб".

В Италии нашли лекарство от коронавируса (иллюстрация)

В Италии нашли лекарство от коронавируса (иллюстрация)

Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общей сложности уже 11 пациентов в Неаполе лечили не по назначению указанным препаратом и результаты впечатляют.

"Четырем пациентам в реанимации лучше. По первому пациента мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации. У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии", - поделился Монтесарчио.

В других больницах также сообщили о положительном эффекте лекарства. В медучреждениях Прато и Козенце несколько пациентов, которых лечили "Тоцилизумабом", пошли на поправку.

РЕКЛАМА

Эксперимент продолжили и в Апулии. "Некоторым пациентам, инфицированным коронавирусом, уже началось введение препарата "Тоцилизумаб", который в Неаполе позволил трем пациентам, поступившим в реанимацию, выздороветь", - поделился глава региональной целевой группы Пьерлуиджи Лопалко.

В других регионах также заметили быстрое улучшение состояния больных после приема "Тоцилизумаба". Компания Roche выдала около 600 единиц препарата в разные больницы страны.

В Италии успешно испытали "Тоцилизумаб" против коронавируса (иллюстрация)
В Италии успешно испытали "Тоцилизумаб" против коронавируса (иллюстрация)

"Идея родилась, потому что мы используем иммунотерапию при опухолях и лечим некоторые побочные эффекты с помощью "Тоцилизумаба". Механизм, лежащий в основе расстройства COVID-19, очень похож на механизм онкологического лечения. Мы также поговорили с китайскими врачами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение", - пояснил Паоло Асьерто, президент Фонда меланомы.

"Препарат действует на осложнение этого вируса, то есть, на воспаление, которое создает COVID-19. Короче говоря, оно снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности", - добавил он.

Ответ от AIFA, можно ли официально использовать препарат в качестве лекарства от коронавируса, пока не получен, однако врачи надеются, что уже в ближайшее время "Тоцилизумаб" одобрят для массового использования
 показать весь комментарий
 
 
На сегодня да, но исследования проводятся и людей пробуют лечить разными препаратами и находят эффективные. О тоцилизумабе я слышала.
 показать весь комментарий
 
 
Ти там слово " РЕКЛАМА" в птоцилизумаберо що , не бачиш ? Здоровими літерами ?
 показать весь комментарий
 
"Тамифлю 2" Бегите покупайте, а то разберут. Цена всего 5000 за упаковку
 показать весь комментарий
 
Просто тогда был развод на Тамифлю, теперь новый чудо препарат продвигают, вот я условно и назвал его "Тамифлю 2"
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли иммунодепресант помогает при инфекционных заболеваниях, где роль иммунитета основная в борьбе с патогенными элементами
 показать весь комментарий
 
 
Говорят ешачиный навоз помогает против вирусов - надо его развести в банке и опрыскиваться раствором перед походом в супермаркет!
 показать весь комментарий
 
Люди будут нюхать и тут же чихать на тебя ???
 показать весь комментарий
 
А с чего ты возомнило, что не на тебя?? Я на даче до осени - всем обеспечен и мне по боку весь ваш кипиш.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Поблагодарим Уляну Супрун за впечатляющие достижения в организации Украинской медицины!
 показать весь комментарий
 
Пороха еще раз поблагодарите, не забудьте - тупое стадо...(
 показать весь комментарий
 
 
Супрун вже лавно нема, подивіться на календар, вже два міністра змінилось, може Чазов винен?
 показать весь комментарий
 
 
Супроунт вже давно нема, але справа її живе та перемагає, другий етап реформ (Супрунівських, а не Чазівських) у квітні 2020 року тільки почнеться. І тоді ми зможемо нарешті поставити жирний хрест на вітчизняній медицині. Вона замкнеться сама на себе і лікування українців буде зайвим, воно зовсім не буде впливати на доходи лікарів (якщо виключити хабарі, які розквітнуть мов скажені)
 показать весь комментарий
 
 
За свинарчука-гладковського еще подгавкни, а то не впечатляет как то
 показать весь комментарий
 
 
ну, тебе-то нечего волноваться, этот вирус долбо@бов не трогает.
 показать весь комментарий
 
 
В Европе нет чумы.
В Европе все "много более более лучше хуже" (С), там повальная шизофрения рептилоидов, помешанных на вЯличии, террор населения и сдача Европы африканским мусульманам и Китаю.
Главное, чтобы это рептилоидное г*вно осталось в Европе и не потекло оттуда за ее пределы.

А на то, что происходит запоребриком, вообще наср*ть.

Внимательно вчитайтесь в то, что сказал музыкант:
"В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат."
Источник: https://censor.net.ua/p3181989

Вы все поняли???

"Пандемия" коронавируса - это не просто хоакс.
Это умышленная атака на западные страны с целью сдачи их Китаю.
 показать весь комментарий
 
це для знавців курсу історії для середніх шкіл срср . распрі українською перекладається як війна україни за незалежність проти кацапських загарбників , а чуми ви ще й не бачили . це щось з цикла ,, чи в нього вкрали шубу чи він вкрав але шуба була,,
 показать весь комментарий
 
 
Не распри, а война, не между княжествами, а между Московією і Руссю-Україною.
 показать весь комментарий
 
 
А чого ви очікували?Це в Італії та Китаї охорона здоров'я на висоті і медичні працівники лягають кістьми, щоб врятувати пацієнтів. В Україні все буде по іншому. У нас-то і держави вже немає, не тільки охорони здоров'я.
 показать весь комментарий
 
 
Це в Італії охорона здоров'я на висоті? Райлікарні муніципальні не мають навіть інфекціоніста! Смертність втричі вища, ніж в Китаї. Теж мені, зразок знайшли...
 показать весь комментарий
 
Раша и здесь отличилась
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/дочь-россиянки-раскрыла-историю-«побега»-из-больницы-с-зараженными-коронавирусом/ar-BB11i4kr?ocid=spartanntp
 показать весь комментарий
 
Будь здоровим, Валерій! Будьте здорові, Українці! І це лихо Ми здолаємо!
 показать весь комментарий
 
 
Лихо це ни вірус. Лихо це Зе. Його б здолати!
 показать весь комментарий
 
 
'В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат."
Источник: https://censor.net.ua/p3181989

Вы **НУЛИСЬ, простите????
Тесты не показывают достоверный результат????
Это вот таким гавном тестируют и "закатывают" в карантин ложно обвиненных в коронавирусе, у кого его нет?
Это та "достоверная" информация о "зараженных", которую используют рептилоидные сявки для террора населения?
Ведь это ИМПОРТНЫЕ ТЕСТЫ.

А может рептилоидов таки повесить???
 показать весь комментарий
 
 
Объехал баран всю Италию,приехал в Украину и кото обвиняет-тупой баран недоразвитый.
 показать весь комментарий
 
 
Было бы смешно если бы не так все грустно.
 показать весь комментарий
 
 
А сколько было рассказов какая у нас рехвормированная медецина. Оказалось что такая же рехвормированная как и суды и мусора
 показать весь комментарий
 
"Після кількох марних пропозицій змінити маршрут до Центральної Київської лікарні, ви наважитесь відпустити "швидку", щоб дістатися власним авто/таксі/з другом, аби не займати оперативну машину кількагодинною подорожжю до сусіднього міста, бо раптом, бригаді за викликом доведеться їхати рятувати життя, замість прогулянки до БЦ, але вам точно відмовлять..

І правильно,що "нєпаложено" ! "Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?": Музикант Харчишин описав абсурдність дій під час перевірки на коронавірус - Цензор.НЕТ 4894

Бо шановному "підозрюваному " по дорозі згадається,,що йому потрібно води,якогось печива -і він десь ОБОВЯЗКОВО зупиниться "докупити"..
 показать весь комментарий
 
Харчишин поділився, що в Білу Церкву його повезли, оскільки "пройти тест по-іншому" на коронавірус йому не запропонували.

1) це значить,що інфекційна лікарня десь ближче вже заповнена..
2) як ****,по іншому ? "Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?": Музикант Харчишин описав абсурдність дій під час перевірки на коронавірус - Цензор.НЕТ 6483
 показать весь комментарий
 
лікарня встигла за власні кошти придбати експрес-тести, однак ті не показують достовірний результат.

тому і маємо..

у Молдові 29 інфікованих,
в Україні -9.. (((
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх