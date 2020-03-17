 "Кто ты, бл#дь, тот умник логистических наук из ОГА?": музыкант Харчишин описал абсурдность действий при проверке на коронавирус. ФОТОрепортаж

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса, описанного в анамнезах COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовало обратиться в скорую", - поделился Харчишин.
По словам исполнителя, скорая из пригорода Киева повезла его в город Белая Церковь.
"Обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что в "багажнике": сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем из Ломбардии до Лигурии с остановками в многолюдных местах. Опять же, путешествие - не для развлечения", - пояснил Валерий.
Харчишин поделился, что в Белую Церковь его повезли, поскольку "пройти тест по-другому" на коронавирус ему не предложили.
"После нескольких бесплодных предложений изменить маршрут к Центральной Киевской больнице, вы решитесь отпустить скорую, чтобы добраться собственным авто/такси/с другом, чтобы не занимать оперативную машину многочасовым путешествием в соседний город, потому что вдруг, бригаде по вызову придется ехать спасать жизнь, вместо прогулки в БЦ, но вам точно откажут...На своем авто – "непаложено". Кто знает, может и логичная инструкция, но не за 100км! И вот, за каких-то полтора часа, вы в заветном "инфекционном" отделении больницы N3 Белой Церкви", - рассказал Валерий, как оказался в другом городе.
Однако, на месте выяснилось, что никаких тестов в больнице нет. И что сейчас они находятся в другом городе – Ирпене, откуда и ехала скорая.
"Никаких тестов, в ночь с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с "COVED -19" нет. Они были в Ирпене (откуда скорая). На вопрос – для чего тогда меня привезли за 100км от Киева – разводят руками, говоря что-то о инструкции", - отметил Харчишин.
В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат. А показывает его ПЦР-тест, материал из которого должны привезти обратно в Киев в единственную предназначенную для этого лабораторию.
"Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, с рентгеном у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви", - сообщил Валерий.
"Все хорошо. В частной клинике, помощь не нужна! Для поддержания спокойствия. За время моего трехдневного пребывания в Белой Церкви, ни одного нового "больного" не привезли. Этаж был полностью пуст. Пожалуйста, не теряйте разума, но придерживайтесь банальных средств гигиены и самокарантина, вместо того чтобы бегать по магазинам, уничтожая годовые запасы масок, экспресс-тестов, гречки, батареек и туалетной бумаги, если, конечно, вы ее не собираетесь есть для профилактики. Говорят - помогает только хорватского и черногорского образца! Будьте здоровы! Берегите себя и близких!" - резюмировал Харчишин.
Ирина Кулинич
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
07:10, 17.03.2020 Обновлено: 09:28, 17.03.2020
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Комментарии
В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.
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Больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение такого плана лечения. Об этом сообщил Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, передает La Repubblica.
По его словам, в выходные, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом коронавирус, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб".
В Италии нашли лекарство от коронавируса (иллюстрация)
В Италии нашли лекарство от коронавируса (иллюстрация)
Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общей сложности уже 11 пациентов в Неаполе лечили не по назначению указанным препаратом и результаты впечатляют.
"Четырем пациентам в реанимации лучше. По первому пациента мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации. У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии", - поделился Монтесарчио.
В других больницах также сообщили о положительном эффекте лекарства. В медучреждениях Прато и Козенце несколько пациентов, которых лечили "Тоцилизумабом", пошли на поправку.
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Эксперимент продолжили и в Апулии. "Некоторым пациентам, инфицированным коронавирусом, уже началось введение препарата "Тоцилизумаб", который в Неаполе позволил трем пациентам, поступившим в реанимацию, выздороветь", - поделился глава региональной целевой группы Пьерлуиджи Лопалко.
В других регионах также заметили быстрое улучшение состояния больных после приема "Тоцилизумаба". Компания Roche выдала около 600 единиц препарата в разные больницы страны.
В Италии успешно испытали "Тоцилизумаб" против коронавируса (иллюстрация)
В Италии успешно испытали "Тоцилизумаб" против коронавируса (иллюстрация)
"Идея родилась, потому что мы используем иммунотерапию при опухолях и лечим некоторые побочные эффекты с помощью "Тоцилизумаба". Механизм, лежащий в основе расстройства COVID-19, очень похож на механизм онкологического лечения. Мы также поговорили с китайскими врачами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение", - пояснил Паоло Асьерто, президент Фонда меланомы.
"Препарат действует на осложнение этого вируса, то есть, на воспаление, которое создает COVID-19. Короче говоря, оно снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности", - добавил он.
Ответ от AIFA, можно ли официально использовать препарат в качестве лекарства от коронавируса, пока не получен, однако врачи надеются, что уже в ближайшее время "Тоцилизумаб" одобрят для массового использования
В Европе все "много более более
лучшехуже" (С), там повальная шизофрения рептилоидов, помешанных на вЯличии, террор населения и сдача Европы африканским мусульманам и Китаю.
Главное, чтобы это рептилоидное г*вно осталось в Европе и не потекло оттуда за ее пределы.
А на то, что происходит запоребриком, вообще наср*ть.
Внимательно вчитайтесь в то, что сказал музыкант:
"В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат."
Источник: https://censor.net.ua/p3181989
Вы все поняли???
"Пандемия" коронавируса - это не просто хоакс.
Это умышленная атака на западные страны с целью сдачи их Китаю.
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/дочь-россиянки-раскрыла-историю-«побега»-из-больницы-с-зараженными-коронавирусом/ar-BB11i4kr?ocid=spartanntp
Источник: https://censor.net.ua/p3181989
Вы **НУЛИСЬ, простите????
Тесты не показывают достоверный результат????
Это вот таким гавном тестируют и "закатывают" в карантин ложно обвиненных в коронавирусе, у кого его нет?
Это та "достоверная" информация о "зараженных", которую используют рептилоидные сявки для террора населения?
Ведь это ИМПОРТНЫЕ ТЕСТЫ.
А может рептилоидов таки повесить???
І правильно,що "нєпаложено" !
Бо шановному "підозрюваному " по дорозі згадається,,що йому потрібно води,якогось печива -і він десь ОБОВЯЗКОВО зупиниться "докупити"..
1) це значить,що інфекційна лікарня десь ближче вже заповнена..
2) як ****,по іншому ?
тому і маємо..
у Молдові 29 інфікованих,
в Україні -9.. (((