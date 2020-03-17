 Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта: пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов, - Кулеба. ФОТО

Об этом он написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко про утро иностранных дел. Шри-Ланка - 105 граждан Украины застряли. Но их будет явно больше. Узнаем про новых наших соотечественников там. Занимаемся ими. Посольство докладывает мне о принятых мерах", - сообщил Кулеба.

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Он также сообщил, что SkyUp Airlines начал вывозить украинцев из Египта.

"Утром уже пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов. Консул помогает. Совместно с Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - отметил Кулеба.

Относительно эвакуации украинцев из Польшы - для этого было принято решение выделить автобусы.

"Польша - решили с главами Львовской (Максим Козицкий) и Волынской (Юрий Погуляйко) областных госадминистраций вопрос выделения дополнительных автобусов. Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими (спасибо Сергею Дайнеко и его коллегам), наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - сообщил глава МИД.

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Информации об эвакуации из других стран он пока не уточнил.

"Весь мир - ищем тесты на коронавирус и аппараты вентиляции легких", - добавил Кулеба.



