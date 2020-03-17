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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Египет (690) карантин (369) Польша (5123) Шри-Ланка (30) эвакуация (609) Кулеба Дмитрий (302) COVID-19 (1051)

 Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта: пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов, - Кулеба. ФОТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о начале эвакуации граждан Украины, которые застряли в разных странах из-за введения ограничительных мир для нераспространения коронавируса.

Об этом он написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко про утро иностранных дел. Шри-Ланка - 105 граждан Украины застряли. Но их будет явно больше. Узнаем про новых наших соотечественников там. Занимаемся ими. Посольство докладывает мне о принятых мерах", - сообщил Кулеба.

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Он также сообщил, что SkyUp Airlines начал вывозить украинцев из Египта.

"Утром уже пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов. Консул помогает. Совместно с Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - отметил Кулеба.

Относительно эвакуации украинцев из Польшы - для этого было принято решение выделить автобусы.

"Польша - решили с главами Львовской (Максим Козицкий) и Волынской (Юрий Погуляйко) областных госадминистраций вопрос выделения дополнительных автобусов. Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими (спасибо Сергею Дайнеко и его коллегам), наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - сообщил глава МИД.

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Информации об эвакуации из других стран он пока не уточнил.

"Весь мир - ищем тесты на коронавирус и аппараты вентиляции легких", - добавил Кулеба.

Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта: пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов, - Кулеба 01
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта: пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов, - Кулеба 02

Источник: https://censor.net.ua/p3181987
 
 
 Топ комментарии
 
От цих придурків я б не забирав, вони поїхали 7-10 днів назад, коли вже було ясно що нех.. шастати.
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Дыхающие, загорели хоть? Довольны почти бесплатными путевками?
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У нас вчора по Метро поліція ловила таких самх евакуюваних, але з Італії, замість того щоб сидіти вдома, пішли на шопинг.
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Дыхающие, загорели хоть? Довольны почти бесплатными путевками?
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показуха от дебилов у власти. С жиру бесятся ездят отдыхают, значит бабки есть. За свои пусть добираются. Эта показуха и есть экономический кризис в Украине. На что идут средства? На перевозку вируса и создания пандемии.
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Ищем тесты.... Чем вы нахрен занимались последние два месяца? Вы ведь врали, что вы все закупили ивы готовы к эпидемии?
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От цих придурків я б не забирав, вони поїхали 7-10 днів назад, коли вже було ясно що нех.. шастати.
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У нас вчора по Метро поліція ловила таких самх евакуюваних, але з Італії, замість того щоб сидіти вдома, пішли на шопинг.
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Ну так, відпочили, а тепер їх ще доставте в пункти призначення, бо ж вони такі нещасні, на батьківщину хочуть... Краще б займались фронтом і лікуванням воїнів, а не викидали гроші на цих "бідних", бо волонтери вже стомились за шість років снабжати армію.
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Не понимаю... Эвакуация за счет Украины?
А кто их в Египет отдыхать посылал? Полагаю, это была их личная инициатива.
Вот пусть сами и оплачивают свои идеи.
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Почему за государственные деньги этих людей катают на самолетах? Ну привезут их в Киев.. А они из Полтавы например... а весь транспорт не работает.. ни жд ни автобусы.. Им дальше пешком в Полтаву?
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А я бы этим любителям скидок выдал продал бы надувные матрасы и пускай организованно гребут через Дарданеллы и Босфор. Заодно и подкачаются, и дозагорают и карантин пройдут и ума немного наберутся. Сплошной позитив.
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Мудаки МИД , мудаки комментаторы, недоскай ап экстренно начал закрывать свои косяки после того как Египет закрыл небо с 19 числа. У людей эти авиабилеты уже оплачены поэтому ни о каком за счет Украины речи быть не может, хотя возможно в этой ахметконторе на это надеялись как в случае с Уханем и Венецией. Все остальные авиакомпании ежедневно летали в Египет и вывозили своих клиентов без лишнего шума и хайпа
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жирок нагуляли наели и в укру булки парить мажорва замбеллы..вурдалаки Україна починає евакуацію українців з Єгипту: п'ять літаків відправлено на Бориспіль, один - на Львів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6584
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