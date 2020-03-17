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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 За сутки из Польши в Украину автобусами доставили почти 3,4 тыс. украинцев, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На границе обеспечено возвращение домой почти 3,4 тыс. украинцев, которые находились на территории Польши без транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органы местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (с польской стороны – "Дорохуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенне") - 1550 человек, "Краковец" ("Корчева") - 950 человек", - говорится в сообщении.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Фейсбуке добавил, что МИД решает с председателями ряда госадминистрации вопрос выделения дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - отметил Кулеба.

За сутки из Польши в Украину автобусами доставили почти 3,4 тыс. украинцев, - Госпогранслужба 01
За сутки из Польши в Украину автобусами доставили почти 3,4 тыс. украинцев, - Госпогранслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/p3181981
 
 
 Топ комментарии
 
Свіженький вірус підвезли. Налєтай-навалісь покупай жівопісь.
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им даже маски не нацепили. отличненько.
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Во рясно как короновирусом засевают Украину!
А вы говорите зачем такие меры - вот затем - что инфекция массово прибывает во все города и села. И гахнет пик примерно одновременно. И тогда скот гастарбайтерский заскулит и запросится назад в италию.
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Свіженький вірус підвезли. Налєтай-навалісь покупай жівопісь.
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Зачем все бегут из Польши？Все предприятия работают,есть продукты в магазинах（но не все）.Никакой паники,просто намного меньше людей на улицах.Зачем бежать неивестно куда？
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Даром же везут,а так бы за свои кровные пришлось ехать,а вуйки очень жадные,потому и едут пока на халяву.
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Шоу от зеленого стада которое оно организовало в Санжарах...не привело к поднятию рейтинга главзебила...поэтому продолжения не будет..
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С закрытыми рынками продуктов будет новый геноцид.
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почему ? потому что польша трохы того.... .в германии очереди , на пропускают эстонцев , финнов , латышей и литовцев , транзитом проехать . при чем мид польши не отвечает на запросы этих государств .
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Во рясно как короновирусом засевают Украину!
А вы говорите зачем такие меры - вот затем - что инфекция массово прибывает во все города и села. И гахнет пик примерно одновременно. И тогда скот гастарбайтерский заскулит и запросится назад в италию.
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Пистолеты у погранцов заберите, а то по запаре вместо термометра пистолетом температуру измерит.
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Вот оно начинается. А потом Пасха , майские и в конце мая мы получим то чего сейчас только боимся.
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