 "Геть вірус зРади": активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Зеленский вместо того чтобы объединить нацию в борьбе против коронавируса идет на узурпацию власти с целью принятия антигосударственных решений. В своем обращении он вышел за пределы своих конституционных полномочий. И ломает парламент через колено. Требует отречься от решения о политическом карантине, которое принял Согласительный совет. В Украине парламентско-президентская форма правления, и Верховная Рада без указаний из Офиса Президента способна решить в каком режиме работать. Парламент может спокойно работать в режиме внеочередных заседаний, если для этого будет необходимость. Также депутаты будут работать в комитетах. Поэтому говорить о бездеятельности парламента - это манипуляция Президента. Уважаемые народные избранники, сегодня от вашей позиции, от вашего нежелания участвовать в преступных действиях Зеленского, зависит существование Украины как независимого демократического государства. А президента предупреждаем, что мы не позволим принять никакие антигосударственные решения, как бы этого не хотелось ему и Ермаку и ни один карантин нас не остановит в ситуации, когда нужно спасать страну", - заявили организаторы акции.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ