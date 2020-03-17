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 Политика Украины
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 "Геть вірус зРади": активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит акция "Геть вірус зРади". Митингующие требуют, чтобы парламент ушел на политический карантин, так как опасаются принятия на фоне ситуации с коронавирусом необдуманных решений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Зеленский вместо того чтобы объединить нацию в борьбе против коронавируса идет на узурпацию власти с целью принятия антигосударственных решений. В своем обращении он вышел за пределы своих конституционных полномочий. И ломает парламент через колено. Требует отречься от решения о политическом карантине, которое принял Согласительный совет. В Украине парламентско-президентская форма правления, и Верховная Рада без указаний из Офиса Президента способна решить в каком режиме работать. Парламент может спокойно работать в режиме внеочередных заседаний, если для этого будет необходимость. Также депутаты будут работать в комитетах. Поэтому говорить о бездеятельности парламента - это манипуляция Президента. Уважаемые народные избранники, сегодня от вашей позиции, от вашего нежелания участвовать в преступных действиях Зеленского, зависит существование Украины как независимого демократического государства. А президента предупреждаем, что мы не позволим принять никакие антигосударственные решения, как бы этого не хотелось ему и Ермаку и ни один карантин нас не остановит в ситуации, когда нужно спасать страну", - заявили организаторы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада и Ермак: как власть прикрывает минскую "зраду" карантином. ВИДЕО

Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 01
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 02
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 03
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 04
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 05
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 06
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 07
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 08
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 09
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 10
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 11
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 12
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 13
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 14
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 15
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 16
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 17
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 18
Геть вірус зРади: активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3181955
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно кажуть! Чому забороняють масові захожи понад 60 осіб навіть на вулиці, а в той же час 450 (чи 430, скільки їх там) людей збираються у закритому приміщенні?
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А при чем тут малороские зебилы к государству?
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Правильно кажуть! Чому забороняють масові захожи понад 60 осіб навіть на вулиці, а в той же час 450 (чи 430, скільки їх там) людей збираються у закритому приміщенні?
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Государство должно работать, как и полиция, врачи и банки.
Журналисты тоже не могут иметь выходных.
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А при чем тут малороские зебилы к государству?
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Ну тоді хоча б для чиновників, лікарів, працівників банків не треба перекривати метро. Бо навіть у Мілані (де тисячі хворих) метро ПРАЦЮЄ!
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Так нужно брать пример из страны где власть полностью провалила борьбу с вирусом?
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Можемо з інших країн брати - в Лондоні от взагалі карантину немає! І в Нью-Йорку метро паше.

Метро зупиняли ЛИШЕ в Китаї!

А тепер порівняйте кількість хворих там і у нас!

P.S. Так, для довідки, станції метро - це ще й бомбосховища на час війни. А вдруг москалі скористаються епідемією і кризою і нападуть? Куди ховатися будем?
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Не называйте сборище тупорылых клоунов Государством.
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Для существования государства крайне необходим один Шакаладный мерзавец! И тогда всё будет хАрАшо.
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А боты тоже должны работать без выходных - или на карантин? Или без них тоже государству никак?
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А толку с этого картина если они через 2-3 недели вернутся назад и снова будут сдавать Украину? Нужны перевыборы президента и рады
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Припете такого точно не было. Рада давно бы уже закрылась, как это было всегда в трудные для страны моменты. Когда у нас война- а рада на Мальдивах с Сейшелами, а деньги в Панамах.
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А вона по життю така йо*нута, не дивуйся.
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у нас война 6 лет идет ... а зомбоящик для зедиотов еще больше показывают .. на секундочку почему проталкиваются лобистские законы вместо борьбы с вирусом (никогда не любил южанину но она права) .. почему все эти шаги не были сделаны еще в феврале ... ведь это северного пушного зверька было видно издалека ... еще когда все ржали что через посылки из китая вирус не передается ... но все же слуги хиханьки ханьки ... маркетинговый ход))) https://www.youtube.com/watch?v=L21YZ77GiN8&feature=emb_logo
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Тьфу ты, даже Кермита не смогли нарисовать на плакатике.
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ЗЕшмаркля реально вже з вогнем жартує. Хоча, то, власне, і є його завдання - розпалити в країні вогонь громадянського протистояння. Саме для цього його 73% ідіотів і вибрали. Його і його слуг.
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Зеленський взявся за політичне мародерство. Іншого чекати не варто. Цинічний мишебрат. Це - вирок.
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а бы шо-то орать....
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подвійні стандарти, збиратися не більше 10, зате Раді можна, непогано, правда ?
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а, "свобода". лузеры.
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Я ложил на на Законы которые поинимают люди за баксы в конвертах ...Вообще рекомендую подавать в ЕСПЧ на Украину
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Город засыпает, мафия просыпается. Всем обявил карантин чтобы не мешали ему землю продать и капитуляцию подписать
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