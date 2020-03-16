 Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Съемочная группа программы "Схемы" стала свидетелям визита олигархов на Банковую, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Около 17 часов на территорию Офиса Президента заехала машина олигарха Рината Ахметова, сообщил журналист Михаил Ткач.
Автомобиль Рината Ахметова заехал на территорию ОП
Впоследствии съемочная группа "Схем" зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.
Кортеж Александра Ярославского
Отмечается, что за час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.
"Схемы" попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались.
ніхто ж не хоче в карантинних бункерах 2 роки мінімум сидіти
Теперь все сходняки днём
он пошутил.
это просто вырвано из контекста
Гадаю, найбільше дістанеться Коломойському.
https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html
Чому більщість українців і до сьогодні не бачать яка ГНИДА цей клоун зеленський, загадка.
ты свою дулю в кармане год назад уже показал,
теперь жри и не обляпайся
а кто такой Бродский ?
писатель ?
так он умер,
а олигарха такого не наблюдается.
Если ты про того лысого чёрта, то из него олигарх такой же, как из владельца киоска шаурмы
А прокинулось і... Виявилось, що знов обісралось...
Порох Україну не продавав, а ви все Липецьк, Липецьк
І так щороку, щодня. Про "дрібноту до 100 млн.долл. з 18 тис. офшорних рахунків не вистачить й року розписати... Отак воює Україна.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
Воно і досих пір думає що воно є на сцені 95-го кварталу....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!