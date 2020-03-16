EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  27281  65
Все про:Ахметов (1886) Зеленский (4888) Коломойский (1296) олигарх (533) СМИ (3333) Ярославский (145) Веревский (1)

 Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Владимир Зеленский 16 марта собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Анонсов этого мероприятия не было.

Съемочная группа программы "Схемы" стала свидетелям визита олигархов на Банковую, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Около 17 часов на территорию Офиса Президента заехала машина олигарха Рината Ахметова, сообщил журналист Михаил Ткач.

Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - Схемы 01
Автомобиль Рината Ахметова заехал на территорию ОП

Читайте на "Цензор.НЕТ": Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский

Впоследствии съемочная группа "Схем" зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - Схемы 02
Кортеж Александра Ярославского

Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - Схемы 03
Автомобиль Андрея Веревского

Также читайте: Ярославский - Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один"

Отмечается, что за час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

"Схемы" попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались.

Источник: https://censor.net.ua/p3181868
 
 
 Топ комментарии
 
Не Зеленский собирал, а акционеры АО "Украина" съехались поставить задачи своему исполнительному директору в связи с надвигающимися глобальным кризисом
 показать весь комментарий
 
Переживають як там народ живе? Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1429
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
інстинкт самозбереження

ніхто ж не хоче в карантинних бункерах 2 роки мінімум сидіти
 показать весь комментарий
 
Не Зеленский собирал, а акционеры АО "Украина" съехались поставить задачи своему исполнительному директору в связи с надвигающимися глобальным кризисом
 показать весь комментарий
 
 
исполнительный директор исполняет так, что просто кошмар
 показать весь комментарий
 
 
Так можна було всіх арештувати.Він ж обіцяв.Бобіки,хіба ні?
 показать весь комментарий
 
 
так для этого и собирал.но проклятый короновирус...нельзя всех вместе арестовывать.эпидемиоопасно. Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5138
 показать весь комментарий
 
 
договаривались про гарантии от путина наверное перед сдачей Украины....


Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9822
 показать весь комментарий
 
 
Ну он же обещал, что больше никаких ночных встреч на Банковой.
Теперь все сходняки днём
 показать весь комментарий
 
 
вы его неправильно поняли.

он пошутил.

это просто вырвано из контекста
 показать весь комментарий
 
 
Ділили українські землі.
Гадаю, найбільше дістанеться Коломойському.
 показать весь комментарий
 
 
Поделят паны Украину Ну та ладно нам не привыкать - ярмо своими руками надевать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Олигарху Порошенко щас обидно стало.))
 показать весь комментарий
 
 
Всё зелебобики,теперь вы зелёные свинарчуки и барЫги.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас обидно всем петярастам.
 показать весь комментарий
 
Зато как за зелебобиков можно порадоваться! Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2665
 показать весь комментарий
 
 
Когд вас Беня реально раком поставит вы тоже скажете - Олигарху Порошенко щас обидно стало.)) ???
 показать весь комментарий
 
Ото навибирали... От вам і Голобородько на вєліку... Їжте зебобіки, не обляпайтесь
 показать весь комментарий
 
 
опять икру втихаря жрали? а зельц уже и не скрывает своих связей с олигархами..... договаривались как лучше лечь под куйла на спине или животе или раком?
 показать весь комментарий
 
 
У нас немає олігархів! У нас є тільки бізнесмени! Як казав Янелох: Пінчук - не олігарх, він - бізнесмен.
 показать весь комментарий
 
 
Далбо..б цирковий, наобіцяв 26 пунктів на лоха і ні на один з них досконально не розклав по поличкам Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2316
Чому більщість українців і до сьогодні не бачать яка ГНИДА цей клоун зеленський, загадка.
 показать весь комментарий
 
Не знал что там новую элит сауну построили.
 показать весь комментарий
 
 
раз ты собираешь олигархов и о чем то просишь, значит они вне Закона, значит ты от них зависишь по полной!
 показать весь комментарий
 
 
олигархи приехали договариваться о своей ликвидации
 показать весь комментарий
 
 
сиди молча и перди в диван.

ты свою дулю в кармане год назад уже показал,

теперь жри и не обляпайся
 показать весь комментарий
 
 
Схоже на те як до Порошенка, вночі, Бродський "прихадил пагаварить пра баскетбол"
 показать весь комментарий
 
 
До Пепы прямо на квартиру по ночам ходили , а этот в резиденции собирает . Цель одна и та-же ! Пенсов должно быть меньше , с баранов за воздух налог , налог 1.5% на короновирус .
 показать весь комментарий
 
 
та ваще один в один.

а кто такой Бродский ?

писатель ?

так он умер,

а олигарха такого не наблюдается.

Если ты про того лысого чёрта, то из него олигарх такой же, как из владельца киоска шаурмы
 показать весь комментарий
 
 
це зїхались слуги наріду..дадуть гроші на ремонт двох будок
 показать весь комментарий
 
 
Ніяких таємних переговорів з олігархами, говорило воно, все буде прозоро, верещало воно, ніяких догорняків, аж зі штанів виплигувало воно, народовладдя, стискаючи кулачки хрипіло воно...
А прокинулось і... Виявилось, що знов обісралось...
 показать весь комментарий
 
 
бубочка отчитывался перед акционерами о проделаной работе по разводу лохтората))))
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов, Ярославский, Веревский, Коломойский, Зеленский, Бродский...- Это самые щырые украинцы. Выбираем дальше.
 показать весь комментарий
 
 
Решали , как стричь народ . обычная забава всех наших властей .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не всех собрали, парашенку забыли.
 показать весь комментарий
 
Вы бы самоизолировались, что ли.... А то в следующем комментарии ещё какую- нибудь бредятину напишете...
 показать весь комментарий
 
 
Дубовые фсбешные троли продолжают фамилию Пороха тулить куда ни попадя, знатно Петя насыпал соли на лысину кремлевскому карлику.
 показать весь комментарий
 
 
Один вопрос: на фото номера машин подлинные? Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1295
Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5355
 показать весь комментарий
 
 
На тёщу оформлены. Ну или - мама любит скорость Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4293
 показать весь комментарий
 
Большой совет. Закон про земельку будут протаскивать под шумок короновируса.
 показать весь комментарий
 
 
Как здоровье, кто куда ездил. Никто не кашлял.
 показать весь комментарий
 
Мабуть вирішують за яку ціну Україну Московії продати

Порох Україну не продавав, а ви все Липецьк, Липецьк

Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3874
 показать весь комментарий
 
 
"Нафтогаз" продовжив контракт із Коболєвим ще на 4 роки
 показать весь комментарий
 
 
Наверное, Бубочка с ними боролся во время встречи, как и обещал))) А вообще, печально все это. Просто собрался совет директоров Украины порешать свои вопросы. А народ при этом продолжает верить Бубочке.
 показать весь комментарий
 
 
Если тезисами, то примерно так - что делать,кто чем поможет, в долгу не останусь.
 показать весь комментарий
 
Один нещодавно придбав маєток короля Леопольда за 300 млн. дол. Другий (найбільш активний лобіст дерибанку землі) яхту вартістю з добудову корвета. Третій отримав неустойку за Укртелеком на 20 млрд. грн. в наших грошах. Четвертий списав собі борги на мільярди.
І так щороку, щодня. Про "дрібноту до 100 млн.долл. з 18 тис. офшорних рахунків не вистачить й року розписати... Отак воює Україна.
 показать весь комментарий
 
 
Провел народ Украины, как котят. Обещал, придет весна посадки будут. На деле, все наоборот, посадок ноль, зато пресмыкание и заглядывание в рот всем олигархам. Обман по всем обещаниям.
 показать весь комментарий
 
 
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
Воно і досих пір думає що воно є на сцені 95-го кварталу....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
 показать весь комментарий
 
Может, это и цинично, но на..р такая страна нужна...
 показать весь комментарий
 
Чем дальше тем больше подозреваю что ***** поставил задачу зелупеню организовать уже конечно же воооружённый Майдан а сам уже разработал план отрывания от Украины очередной области. Судя по тому как ***** эта тупая нечисть - уже реально просто серет на головы..- очень большое подозрение складывается что цель - именно организовать беспорядки . И был бы на "нуле" подпольный штаб а не кацапо-алкашно- продажный который в Киеве - организовали бы план по контрудару если что , при чем всем что есть киловатт, так что бы обосрались ещё на старте и контрудару хитрому, выверенному продуманному и очень болезненному и можно подготовленными спец.группами идти тихонько ликвидировать зеленую плесень да и национальный переворот "гибридный" как война устроить. Или кто то считает это критически невозможным? Ну да.. у нас невозможно всё.. Включая нормальную страну..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх