EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  3772  35
Материалы по теме:
Все про:вирус (485) защита (108) COVID-19 (945)

 COVID-19: рецепт самодельного антисептика от ВОЗ. ФОТО

Чтобы уберечься от инфицирования коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения рекомендует самоизолироваться, как можно чаще мыть руки и регулярно пользоваться антисептиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ВОЗ поделилась простым рецептом изготовления антисептика, а наглядную инструкцию приготовления подготовило hromadske.

Для литра антисептика вам понадобится:

  • этиловый спирт 96% - 833 мл
  • перекись водорода 3% - 42 мл
  • глицерин 98% - 15 мл

COVID-19: рецепт самодельного антисептика от ВОЗ 01

Смешайте ингредиенты, добавьте немного дистиллированной или просто кипяченой воды. Количество воды определите, учитывая желаемую консистенцию.

Полученный раствор лучше разлить в несколько небольших емкостей, которые удобно носить с собой. Герметично закрытые бутылочки с готовой смесью нужно отложить на 72 часа. За эти три дня бактериальные споры, которые могли быть в посуде или в спирте, погибнут и антисептик будет полноценно выполнять свою функцию. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделять зоне под ногтями.

Смотрите также: Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/p3181823
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
перекись і гліцерин зайві. А так по сто грам на ніч, перед тим як лягати спати.... То дехто по 5 разів буде кожен вечір лягати.
 показать весь комментарий
 
Если глицерин с перекисью исключить .....храбрая вода получится!...токо принимать внутрь.
 показать весь комментарий
 
Ну вот. А говорили бесполезная организация!
 показать весь комментарий
 
 
не те шо на боярышнике, спрыгивать нельзя, иммунитет ослабнет.
 показать весь комментарий
 
шо Вы себе позволяете?)))) как это "замість"...??? )))
если они стекломой пьют...то боярышник для них - райская амброзия...как это "замість" ????
 показать весь комментарий
 
 
мав на увазі замісити ще бояришнік
 показать весь комментарий
 
@Hehe ти дурак походу ! Антисептики мають той же вміст , можеш загуглити ! До чого тут боярка? Гліцерин є будь-якій аптеці ! І коштує вн копійки !
 показать весь комментарий
 
помоему этиловый спирт 96% - 833 мл, будет мало, хотя бы 933 мл.
 показать весь комментарий
 
 
там написано-долить воды... COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ - Цензор.НЕТ 384ну,по вкусу...
 показать весь комментарий
 
 
глицерин - чтоб руки не сушило, вода до сраки, перекись - в таком кол-ве можно и не добавлять, но и не помешает.

не, все логично.
у нас на работе с утра по отделам пшикалки с такой байдой уже раздали
 показать весь комментарий
 
 
А спирт можно украсть на спиртзаводе.
 показать весь комментарий
 
 
Спасение утопающих,дело рук самих утопающих! Ну хоть так...
 показать весь комментарий
 
 
я хз как отмерять в домашних условиях 833, 42 и 14 мл
 показать весь комментарий
 
Глицерин вызывает понос, а перекись водорода - вообще обжигает пищевод.
Что то они перемудрили.
И, вообще - это формула тормозной жидкости.
 показать весь комментарий
 
 
А если перекись запить марганцовкой, то будет вообще уммм...вкуснотищща...
 показать весь комментарий
 
 
Юрій Ан,з вашим відчуттям гумору можна все здолати!!!(•‿•)
 показать весь комментарий
 
Ну как раствор, который внутри посуды гарантировано убывает вирусы только в течении ТРЁХ СУТОК!!! может уничтожить бактерии на руках за 30 секунд?????
 показать весь комментарий
 
Крупу уже скупили (жучки в восторге) , настала очередь водки . Пиво пока ещё осталось . COVID-19: рецепт саморобного антисептика від ВООЗ - Цензор.НЕТ 1842
 показать весь комментарий
 
Спирт во внутрь, остальные ингредиенты наружно.
 показать весь комментарий
 
 
COVID-19: рецепт самодельного антисептика от діда Панаса

Первак 70% - 300 гр
Часник - 20 гр
Сало - 100 гр
 показать весь комментарий
 
 
Я лучше эти 833 мл пероральным путём употреблю, душу продезинфицирую.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх