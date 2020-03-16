 Чиновник таможни на Харьковщине за $1,5 тыс. нелегально переправлял мигрантов в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, организовал незаконную схему главный государственный инспектор Слобожанской таможни совместно с двумя местными жителями. Через знакомых чиновник подыскивал желающих выехать в Россию, которые не имели законных оснований для пересечения государственной границы. По оперативной информации, клиентами группы были иностранцы, которые находятся в Украине на нелегальном положении, лица, подозреваемые в совершении преступлений на территории нашей страны и за рубежом, а также участники террористических организаций "ЛДНР".

Стоимость нелегального трансфера составила $1.5 тыс. с каждого нелегального мигранта. В эту стоимость входило сопровождение клиента к государственной границе и разработка дальнейшего маршрута к российским Белгороду или Валуек. За доплату в размере $500 нелегала также могли доставить в выбранный город.

Двух "сопровождающих" задержали в приграничной полосе на территории Двуречанского района при попытке незаконного перемещения через госграницу трех нелегалов. Организатор схемы был задержан в Купянске Харьковской области. У заговорщиков правоохранители изъяли $4.5 тыс. противоправных заработков.

Сейчас всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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