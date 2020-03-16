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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:граница (3330) нелегалы (282) Россия (75186) СБУ (14453) Харьковщина (1484)

 Чиновник таможни на Харьковщине за $1,5 тыс. нелегально переправлял мигрантов в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли механизм нелегальной переправки в РФ украинцев и выходцев из азиатских стран. Среди клиентов группы были, в частности, фигуранты уголовных производств, находящиеся в общегосударственном и международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, организовал незаконную схему главный государственный инспектор Слобожанской таможни совместно с двумя местными жителями. Через знакомых чиновник подыскивал желающих выехать в Россию, которые не имели законных оснований для пересечения государственной границы. По оперативной информации, клиентами группы были иностранцы, которые находятся в Украине на нелегальном положении, лица, подозреваемые в совершении преступлений на территории нашей страны и за рубежом, а также участники террористических организаций "ЛДНР".

Стоимость нелегального трансфера составила $1.5 тыс. с каждого нелегального мигранта. В эту стоимость входило сопровождение клиента к государственной границе и разработка дальнейшего маршрута к российским Белгороду или Валуек. За доплату в размере $500 нелегала также могли доставить в выбранный город.

Двух "сопровождающих" задержали в приграничной полосе на территории Двуречанского района при попытке незаконного перемещения через госграницу трех нелегалов. Организатор схемы был задержан в Купянске Харьковской области. У заговорщиков правоохранители изъяли $4.5 тыс. противоправных заработков.

Сейчас всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержан гражданин Нигерии, организовавший переправку в ЕС нелегалов из стран Центральной и Южной Азии. ВИДЕО

Чиновник таможни на Харьковщине за $1,5 тыс. нелегально переправлял мигрантов в РФ, - СБУ 01
Чиновник таможни на Харьковщине за $1,5 тыс. нелегально переправлял мигрантов в РФ, - СБУ 02
Чиновник таможни на Харьковщине за $1,5 тыс. нелегально переправлял мигрантов в РФ, - СБУ 03
Чиновник таможни на Харьковщине за $1,5 тыс. нелегально переправлял мигрантов в РФ, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3181812
 
   
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В камеру его к ребятам из Торнадо, и будет чистосердечное.
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Им сейчас и так тяжело. Адвокат из числа Побратимов умер ...
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Ежели зараженных короновирусом, то премировать нужно.
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(незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений), а измена Родине, а также участники террористических организаций "ЛДНР".
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Наоборот! Нужно было ещё дать ему полномочия по лишению украинского гражданства.
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конторским делать нефиг что ли?..спасибо бы сказали мужикам за доброе дело..пусть хоть все свалят нах., в киеве уже их явный перебор .. Чиновник таможни на Харьковщине за $1,5 тыс. нелегально переправлял мигрантов в РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 4411и далеко не факт что без оружия..
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