 Правоохранительные органы ООС предотвратили вывоз на оккупированные территории Донбасса $179 тыс., 20 тыс. евро и 6 млн руб. ФОТОрепортаж

На днях, на КПВВ "Майорское" сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС совместно с работниками пограничной службы и СБУ, которые вовлечены в состав Объединенных сил, была остановлена попытка переправить крупную сумму наличных средств на временно оккупированные территории. В личных вещах пассажирки автомобиля обнаружены 174 300 долларов США, 6 030 000 российских рублей и 15 банковских карточек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Кроме того, на КПВВ "Новотроицкое" во время осмотра автомобиля CITROEN, в личных вещах пассажира транспортного средства, который двигался в оккупированный Донецк, выявлены 4700 долларов США и 20 000 евро.

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Согласно действующему законодательству данные суммы превышают предельно допустимую норму разрешенную для перемещения на временно оккупированные территории.

Обнаруженные средства и платежные банковские карты изъяты до принятия судебного решения.

Относительно данных граждан составлены протоколы об административном правонарушении.





