EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  3086  7
Материалы по теме:
Все про:деньги (792) контрабанда (1946) Донбасс (20940) операция Объединенных сил (2205)

 Правоохранительные органы ООС предотвратили вывоз на оккупированные территории Донбасса $179 тыс., 20 тыс. евро и 6 млн руб. ФОТОрепортаж

Правоохранительные органы ООС предотвратили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ.

На днях, на КПВВ "Майорское" сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС совместно с работниками пограничной службы и СБУ, которые вовлечены в состав Объединенных сил, была остановлена попытка переправить крупную сумму наличных средств на временно оккупированные территории. В личных вещах пассажирки автомобиля обнаружены 174 300 долларов США, 6 030 000 российских рублей и 15 банковских карточек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Кроме того, на КПВВ "Новотроицкое" во время осмотра автомобиля CITROEN, в личных вещах пассажира транспортного средства, который двигался в оккупированный Донецк, выявлены 4700 долларов США и 20 000 евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, - Нефьодов

Согласно действующему законодательству данные суммы превышают предельно допустимую норму разрешенную для перемещения на временно оккупированные территории.

Обнаруженные средства и платежные банковские карты изъяты до принятия судебного решения.

Относительно данных граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

Правоохранительные органы ООС предотвратили вывоз на оккупированные территории Донбасса $179 тыс., 20 тыс. евро и 6 млн руб 01
Правоохранительные органы ООС предотвратили вывоз на оккупированные территории Донбасса $179 тыс., 20 тыс. евро и 6 млн руб 02
Правоохранительные органы ООС предотвратили вывоз на оккупированные территории Донбасса $179 тыс., 20 тыс. евро и 6 млн руб 03

Источник: https://censor.net.ua/p3181786
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у кого-то в Донеце сегодня будет инхфаркт макарад.. от такой рубец!
 показать весь комментарий
 
 
не факт. просто все так многослойно.
 показать весь комментарий
 
Сивоха ехал финансировать братьев? Правоохоронні органи ООС запобігли вивезенню на окуповані території Донбасу $179 тис., 20 тис. євро і 6 млн руб - Цензор.НЕТ 9026
 показать весь комментарий
 
 
Не домовилися про розмір відкату. Його напевно підвищили з огляду на коронавірус.
 показать весь комментарий
 
 
яке судове рішення??? поділіть їх між сім'ями загиблих воїнів України та на лікування пораненним!!!
 показать весь комментарий
 
 
Если судить будет суд Портнова, то вердикт будет такой: принести извинения, а деньги отдать владельцу т.к. опочленцы наши люди
 показать весь комментарий
 
 
сивохи організували "пенсії" для терористів...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх