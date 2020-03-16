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 Происшествия, Общество
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Все про:заказное убийство (101) Луганщина (4295) Нацполиция (11086) Донецкая область (4423)

 Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: "киллер" пошел в полицию. ФОТОрепортаж

В Луганской области мужчина заказал убийство своего должника, для чего привлек киллера, стоимость услуг которого оценил в 200 долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Заказчиком преступления оказался 37-летний житель города Кременная, который неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Он занимался поставкой и продажей живой рыбы. Один из его клиентов - житель города Лиман Донецкой области, якобы задолжал ему небольшую сумму денег, поэтому предприниматель таким образом решил поквитаться с должником.

Кроме этого, заказчик предоставил "киллеру" орудие для убийства - деревянную биту, которой тот должен был сломать позвоночник и череп должнику. Он также поставил условие, что если свидетелем преступления станет жена потерпевшего - расправиться и с ней.

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"Киллер" в итоге обратился к оперативникам Нацполиции, которые провели спецоперацию по инсценировке убийства.

Фото с "места преступления" с окровавленным телом жертвы "киллер" передал заказчику и получил оплату. Сразу после этого инициатора убийства задержали правоохранители.

Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: киллер пошел в полицию 01
Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: киллер пошел в полицию 02
Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: киллер пошел в полицию 03
Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: киллер пошел в полицию 04
Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: киллер пошел в полицию 05

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В настоящее время житель Луганщины задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении. Готовится избрание меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3181737
 
   
 Топ комментарии
 
О времена, о нравы: киллеры жалуются в полицию на заказчиков.. Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: "киллер" пошел в полицию - Цензор.НЕТ 7134
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які "гроші" такий і "кіллер" ...
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Ось вам типовий Даунбас! Там і до початку війни Даунецька і Лоханська області були №1 в Україні за кількістю вбивств, а також №1 по кількості алкоголіків і наркоманів...
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О времена, о нравы: киллеры жалуются в полицию на заказчиков..
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Ему менты отвалили больше чем этот жлоб-барыга...
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я теж кажу ... просто так , за пляшку або за десять гривень це по пацански ...а тут ...херня повна ..."кіллер" образався і вирішив здати "заказчика" ...
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Ось вам типовий Даунбас! Там і до початку війни Даунецька і Лоханська області були №1 в Україні за кількістю вбивств, а також №1 по кількості алкоголіків і наркоманів...
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зараз цю першість займає "малая гггодіна" нелоха ...
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Подтверждаю. Мало того,вся практически милиция и была бандитами. Там никогда не соблюдались законы Украины. Донецкая и Луганская области даже преступников не выдавали в другие области для следственных экспериментов. Однажды наша группа оперов просто убегала просёлочными дорогами вывозя бандита за которым в нашей области был шлейф тяжких преступлений. ГАИшники просто не давали нам его вывезти из области,создавая препятствия на каждом шагу и даже пытались арестовать мотивируя тем что опера незаконно попали в область с личным оружием. Это был действительно детектив и если бы им удалось блокировать нашу машину то возможно я бы не писал этот комментарий. Эти области действительно всегда были бандитскими и убивали там всегда и за любую мелочь,даже за карманную.
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Оскорбили тёплые чувства киллера недостойным финансовым предложением Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: "киллер" пошел в полицию - Цензор.НЕТ 3046
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Просто замовник обіцяв долари, а розплатився гривнями. Куди було податися бідному кілеру?
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Людей проживающих в Луганской и Донецкой областях надо лечить физически, морально, психологически, политически и экономически, пока человеческая жизнь в их глазах не будет стоить гораздо, гораздо выше.
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