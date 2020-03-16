 Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: "киллер" пошел в полицию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Заказчиком преступления оказался 37-летний житель города Кременная, который неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Он занимался поставкой и продажей живой рыбы. Один из его клиентов - житель города Лиман Донецкой области, якобы задолжал ему небольшую сумму денег, поэтому предприниматель таким образом решил поквитаться с должником.

Кроме этого, заказчик предоставил "киллеру" орудие для убийства - деревянную биту, которой тот должен был сломать позвоночник и череп должнику. Он также поставил условие, что если свидетелем преступления станет жена потерпевшего - расправиться и с ней.

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"Киллер" в итоге обратился к оперативникам Нацполиции, которые провели спецоперацию по инсценировке убийства.

Фото с "места преступления" с окровавленным телом жертвы "киллер" передал заказчику и получил оплату. Сразу после этого инициатора убийства задержали правоохранители.











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В настоящее время житель Луганщины задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении. Готовится избрание меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.