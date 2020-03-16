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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4452) Одесса (5950) Нацполиция (11086)

 Под колесами фуры в Одессе взорвалось управляемое взрывное устройство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате взрыва, произошедшего прямо во время движения транспортного средства в Одессе, повреждены лобовое стекло и зеркало заднего вида. Водитель не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

На вызов 35-летнего водителя выезжала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, кинологическая служба и специалисты взрывотехнического управления. По предварительным выводам специалистов, взорвалось управляемое самодельное устройство. Его фрагменты полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к правонарушению лиц.

Согласно действующему законодательству за угрозу уничтожения имущества предусмотрена ответственность в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от шестидесяти до ста двадцати часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до шести месяцев.

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Под колесами фуры в Одессе взорвалось управляемое взрывное устройство, - Нацполиция 01
Под колесами фуры в Одессе взорвалось управляемое взрывное устройство, - Нацполиция 02
Под колесами фуры в Одессе взорвалось управляемое взрывное устройство, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3181711
 
 
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Лугандонцы расширяют бизнес? Нужно открыть еще больше упростить пересечение линии разграничения с даунбасом и запретить нашим бойцам проверять перемещающихся.
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