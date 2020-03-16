EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1612  3
Все про:Закарпатье (1736) контрабанда (1943) ртуть (41) СБУ (14453)

 СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду в Евросоюз высокотоксичного опасного вещества - металлической ртути.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

По предварительной версии следствия, гражданин одной из европейских стран планировал незаконно переправить через государственную границу восемь килограммов ртути.

Транспортное средство злоумышленника правоохранители задержали в пункте пропуска "Ужгород". Во время углубленного осмотра автомобиля опасный "товар" обнаружили среди вещей иностранца. Емкости с ртутью злоумышленник спрятал в пакетах с мукой. Сейчас перевозчик задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины, иностранцу объявлено о подозрении в контрабанде.

Продолжаются следственные действия.

Смотрите также: Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО. ФОТО

СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 01
СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 02
СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 03
СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 04
СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 05

Источник: https://censor.net.ua/p3181702
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что тогда сотни тысяч масок не заметили,когда их назаконно вывозили?
 показать весь комментарий
 
Куда они её применяют эту ртуть?
Или кому продают и зачем?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх