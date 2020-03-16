 Попытка вывоза 50 тыс. медицинских масок предотвращена на Волыни, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокуроры Ковельской местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска "Ягодин" задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 000 респираторных масок. Запрет вывоза такого груза установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый груз.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения будет действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.
короновирус на весь ихний род!
он подписал Акт распределения.
нормальный бизнесмен жертвует на медицину, барыга тырит последнее.
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести !
Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляється на офіційному сайті клініки, , ще вчора тест коштував 1400 гривень і результати можна було отримати через 30 хвилин на електронну пошту.
Ціна на тестування майже відразу ж злетіла до 16 000 гривень.
Тест коректний тільки в гострій фазі захворювання. Тобто в якості превентивної міри він не годиться, так як не виявляє вірус в "сплячому режимі" у можливих переносників. Тест, який виявляє вірус у переносників теж буває. Він коштує близько 19 тис грн. і в доступі обивателю.
16 000 анализы передают в клинику в Германию, чем отличаются тесты объяснить не смогли...
Они что - зараженные?
Маски не помогают избежать инфекции.
Маски помогают заболевшему человеку не передать инфекции окружающим.
С огромным нетерпением жду, когда начнут надевать на бОшки большие пластиковые бутылки из-под воды, у которых вырезано дно (как было показано на фотографии из Китая, мамаша в большой бытылке на башке, ребенок - в поменьше, по размеру).
Впрочем, всегда можно надеть на башку ночной горшок.
Правда, обычно это делают дети до трех лет, но те, кто верит (и участвует) бредням рептилоидов по умственному развитию могут быть приравнены к оным.
Серед іншого, словацький прем'єр сказав: "...за маски іде величезна війна...Ми конкуруємо з кожною країною на загальному ринку... Словаччина вже мала резервацію 2 млн. масок на Україні... Умовою була готівка... Ми вже підготували готівкою 1,2 млн.€ в портфелі, щоб сісти в державний спеціал (мався на увазі державний літак влади - авт.) та просто полетіти за ними. Прийшов туди перекупщик з Німеччини, який всю партію оплатив та перекупив..." Відповідна новина пролунала в ефірі на всю Словаччину. Це було опубліковано і декількома виданнями. На сайті телеканалу ТА3 теж з'явилась ця новина в текстовому форматі. Нижче публікую відповідний скрін (фрагмент тексту обведено червоним мною - авт.) на словацькій мові, а посилання на орігінал тексту тут.
https://euhosti.blogspot.com/2020/03/12.html?fbclid=IwAR1p5aCA4DgGYDt7dDDkitkKN1RP_OV663wsnOEKKbih9GtzaM4wD4DhL50