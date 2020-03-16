 Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства. ИНФОГРАФИКА

Соответствующую инфографику, используя данные ВОЗ, подготовило DW, передает Цензор.НЕТ.
"На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса SARS-CoV-2 можно легко спутать с проявлениями гриппа и простуды. В большинстве случаев это повышенная температура, сухой кашель, нередко - затрудненное дыхание, мышечная боль, усталость. Однако различия все же есть.
У многих заразившихся инкубационный период заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, может длиться до 14 дней или даже дольше. Часто он протекает легко и бессимптомно. Если вы испытываете неуверенность или опасения, стоит обратиться к врачу. При необходимости он отправит в лабораторию образец мокроты для проверки на наличие респираторных вирусов", - говорится в комментарии.
В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
я этот график еще вчера изучал...
без тестов ни как....
Та й анус, він для виводу, а не для впихіванія.
https://coronavirus-test.info/ru-ua/
************************, которыми пытались лечить очень очень дорогие, а если вырастет спрос будут ещё дороже, поэтому у зелеботов новая методичка, а за, ем вообще делать тест?
Ну да не делать, не предупреждать людей с которыми контактировал, не лечится. Справился иммунитет живи, нет подыхай.
Что президент говорил, про "важность жизни каждого?" про подготовленность?
И ещё система с семейными в мире показала свою бесполезность, власти всех стран опустили руки и расписались в собственной беспомощности.
Что если вирус мутирует и образуется более серьёзная форма, что если появится новый - человечество обречено