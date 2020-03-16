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 Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства. ИНФОГРАФИКА

При коронавирусе, гриппе и простуде существует ряд схожих симптомов, но есть и ряд признаков, более точно указывающих на наличие одного из этих заболеваний.

Соответствующую инфографику, используя данные ВОЗ, подготовило DW, передает Цензор.НЕТ.

Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства 01

"На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса SARS-CoV-2 можно легко спутать с проявлениями гриппа и простуды. В большинстве случаев это повышенная температура, сухой кашель, нередко - затрудненное дыхание, мышечная боль, усталость. Однако различия все же есть.

У многих заразившихся инкубационный период заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, может длиться до 14 дней или даже дольше. Часто он протекает легко и бессимптомно. Если вы испытываете неуверенность или опасения, стоит обратиться к врачу. При необходимости он отправит в лабораторию образец мокроты для проверки на наличие респираторных вирусов", - говорится в комментарии.

Смотрите также: Сотрудникам МВД при входе в министерство измеряют температуру, - Геращенко. ФОТО

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3181667
 
 
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Беня сейчас и еще и налоговые льготы получит от зеленого стада...и медаль за спасение ...
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Про Новую почту читала, а вот про Порошенко нет. Дайте ссылочку, пожалуйста)
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Зеля завез тесті по 350 грн.Все страны отменили налоги.У нас не отменили.
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И, кстати, почему притихли все здешние бараны, которые в 14 году жопу рвали и орали, какой Беня патриот. А люди, которые предположили, что Бене по2ер и страна и её граждане, и что спасал он свою вотчину, такого про себя наслушались.. Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства - Цензор.НЕТ 5727
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💩боты Каломоя- МЕГАВОРЮГИ ,отрабатывающего свою индульгенцию, у путлера ,за 2014г
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А ще Бєня висадив у повітря 6(шість) військових арсеналів, або 70% боєзапасу України. Гад який... Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства - Цензор.НЕТ 4152
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"Нова пошта" пожертвовала 25 миллионов гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3181596
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🤡🤢💩🐲 калоЗебарыги зарабатывают на ЧП ,войне и горе человеческом
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Все зрозуміло: Бєня - короновірус. Добре, що Бєню російський шпигун Пєця пограбував у 2015му Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства - Цензор.НЕТ 2204
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я бы тут 4-ю строку добавил: Ахметов - заплатил налоги
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так симптомы почти похожи ! ох и придурки
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вообщем от простого гриппа хрен отличишь... - только одышка выделяется, которой и так страдает море народа..
я этот график еще вчера изучал...
без тестов ни как....
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отдышку достаточно просто распознать набрав воздух в легкие и задержав дыхание - если через 10 -12 секунд нянет на кашель - то что-то из 3х - коронавирус, заядлый курильщик или человек страдающий ожирением
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короче , всё ясно - никуя о вирусе не знаем и как лечить вообще не знаем...
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Тоесть все кто сейчас едут из ЕС могут до 2 недель не проявлять никаких симптомов болезни. Получается вся эта температурная проверка на границах не особо и эффективна.
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Природа создавала мир мудро. Кесарю кесарево... Тысячи лет люди ели и едят что ни поподя и не было проблем. Болезни животных никогда ранее с человеческими не путались и вдруг...... "птичий" ,"свиной" и наконец "смертельный"...... И скажите что это не проделки военных "микробиологов" Знатная штука у них получилась !
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А то не треба до рота брати і смоктать, те шо нє положено по пріродє.
Та й анус, він для виводу, а не для впихіванія.
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если визжат и истерят по всем каналам, пытаясь перевести стрелки - 100% причастны к заносу инфекци в Европу. Как минимум подкинули друзьям своим Итальянцам подарок . Ведь однрирм из первых после Китая зараженные в России появились.. для приличия - 1 или 2 с которых можно было получить этот самый вирус....
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Они не делают тесты, потому что не будут лечить, это не Китай с деньгами.
************************, которыми пытались лечить очень очень дорогие, а если вырастет спрос будут ещё дороже, поэтому у зелеботов новая методичка, а за, ем вообще делать тест?

Ну да не делать, не предупреждать людей с которыми контактировал, не лечится. Справился иммунитет живи, нет подыхай.

Что президент говорил, про "важность жизни каждого?" про подготовленность?

И ещё система с семейными в мире показала свою бесполезность, власти всех стран опустили руки и расписались в собственной беспомощности.
Что если вирус мутирует и образуется более серьёзная форма, что если появится новый - человечество обречено
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