 Задержана группировка, продававшая боеприпасы и взрывчатку в зоне проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, участники группы, в состав которой входило 5 жителей Донецкой области, занимались нелегальной реализацией средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправного сбыта 2 гранатометов РПГ, 2 автоматов АК-74, гранатометного выстрела ВОГ, гранаты Ф-1 и нескольких сотен боевых патронов.

Во время спецоперации правоохранители задержали в Бахмуте всех участников группировки на попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22, почти 5 кг пластида, автомата Калашникова, самодельного взрывного устройства и боеприпасов для огнестрельного оружия. За это арсенал злоумышленники планировали получить 55 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению каналов происхождения военных средств поражения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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