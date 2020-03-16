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Все про:взятка (4923) Львовщина (1859) растаможка (141) СБУ (14451) таможня (1600)

 Тысяча за машину: инспектор таможни на Львовщине брала взятки за "быструю" растаможку. ФОТОрепортаж

Во Львовской области госинспектор таможенного поста Рава-Русская наладила механизм вымогательства взяток от автовладельцев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что за тысячу гривен инспектор предлагала владельцам машин свое содействие в быстрой и беспрепятственной растаможке.

При этом в среднем через этот пост проходит до 100 автомобилей в день.

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Оперативники СБУ задержали злоумышленницу сразу после получения очередной взятки в размере 5 тысяч гривен за растаможку нескольких машин.

Кроме того, во время обысков на рабочем месте женщины было обнаружено еще 30 тысяч гривен, которые она успела получить от автовладельцев за несколько часов работы.

Тысяча за машину: инспектор таможни на Львовщине брала взятки за быструю растаможку 01
Тысяча за машину: инспектор таможни на Львовщине брала взятки за быструю растаможку 02
Тысяча за машину: инспектор таможни на Львовщине брала взятки за быструю растаможку 03
Тысяча за машину: инспектор таможни на Львовщине брала взятки за быструю растаможку 04
Тысяча за машину: инспектор таможни на Львовщине брала взятки за быструю растаможку 05

Источник: https://censor.net.ua/p3181656
 
 
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правильно создаем очередь и ловим на живца. у нас везде так.
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Даже не интересно. Там только расстрелы с ежемесячной ротацией, сменившихся расстреливать всё равно.
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Якщо реально допомагав, то виглядає так, що чоловік по суті займався благодійністю.
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Та зелені ж корупцію на митниці раза чотири вже побороли!
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г. Глухов нач. паспортного стола Буханистая гребет за быстрые паспорта.
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Якщо відверто, то рівень Е-роботи наших держ підприємств залешає бажати кращого. Зайшов тут було на закриття ФОП. ЇТІТЬ, що там коїться; народу тьма, старики, молодь... Талону в Е чергу немає. Чекаю з години півтори, ніц. Тут, якби хто підійшов та запропонував свої послуги, то напевно б погодився. Але, не витримам і пішов звідтов геть. Зайшов в інет і записався, отримав номерок...на секундочку - через неділю. Сервіс їтіть...
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Это все еще Порошенко? Или уже все таки уже зеля? Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за "швидке" розмитнення - Цензор.НЕТ 4161
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1000 грн., 😳😳😳 так це як задарма. Їй тр**а пам'ятник а якась с-ка "здала" . Бо ці що керують Україною здерирають більше грошей ще й нервів купу.
Мене якось 2 години тримали, **#ли мізкі бо я принципово нічого не дав. Поки з старшим змін не поспілкувався, й він зрозумів що грошей не дам, тоді тільки пропустили.
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