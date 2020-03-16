 Тысяча за машину: инспектор таможни на Львовщине брала взятки за "быструю" растаможку. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что за тысячу гривен инспектор предлагала владельцам машин свое содействие в быстрой и беспрепятственной растаможке.

При этом в среднем через этот пост проходит до 100 автомобилей в день.

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Оперативники СБУ задержали злоумышленницу сразу после получения очередной взятки в размере 5 тысяч гривен за растаможку нескольких машин.

Кроме того, во время обысков на рабочем месте женщины было обнаружено еще 30 тысяч гривен, которые она успела получить от автовладельцев за несколько часов работы.









