 Украинцы, задержавшиеся в Хорватии из-за отмены рейсов, вернулись на Родину, - посол Кирилич. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.
"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в Посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что приезд раненых на Донбассе украинских военнослужащих в Хорватию для оздоровления отменен в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Очереди из заробитчан начали выстраиваться после массовых сокращений, связанных с временным закрытием предприятий в Польше.
Из-за этого на границе скопилось огромное количество граждан. Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом.