EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1578  13
Материалы по теме:
Все про:украинцы (3133) Хорватия (157) Кирилич Василий (49) COVID-19 (945)

 Украинцы, задержавшиеся в Хорватии из-за отмены рейсов, вернулись на Родину, - посол Кирилич. ФОТО

Две группы украинцев, которые не могли вернуться из Хорватии в Украину из-за отмены рейсов, успешно вернулись на Родину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич. 

"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в Посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что приезд раненых на Донбассе украинских военнослужащих в Хорватию для оздоровления отменен в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус проник в Хорватию и Австрию: заражены три человека

Украинцы, задержавшиеся в Хорватии из-за отмены рейсов, вернулись на Родину, - посол Кирилич 01
Украинцы, задержавшиеся в Хорватии из-за отмены рейсов, вернулись на Родину, - посол Кирилич 02

Источник: https://censor.net.ua/p3181647
 
 
 Топ комментарии
 
На границе с Польшей образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой граждан Украины.
Очереди из заробитчан начали выстраиваться после массовых сокращений, связанных с временным закрытием предприятий в Польше.
Из-за этого на границе скопилось огромное количество граждан. Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом.
 показать весь комментарий
 
Меня часто люди поражали те которы валили в Европу с криком что в стране все хреново)Один закарпатец мне рассказывал как он в 2016 в масквабаде работал и хорошие барыши зарабатывал,и ему похрен что его народ кацап убивает что его хохлом называют.Вот чистый Батрак,который пытается въехать в рай на чужем пистоне.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Проголосую поріколу і свалю в європу...Хуже нє будєт.. ето государство мнє нічєго нє дало...пора валіть отсуда...
 показать весь комментарий
 
Это жизненная позиция подавляющего большинства возвращенцев.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. А самими популярними іменами будуть Коронавірус і Пандемія
 показать весь комментарий
 
Так они и свалят, когда вирус пройдёт, тем более там в европе места освободятся
 показать весь комментарий
 
На границе с Польшей образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой граждан Украины.
Очереди из заробитчан начали выстраиваться после массовых сокращений, связанных с временным закрытием предприятий в Польше.
Из-за этого на границе скопилось огромное количество граждан. Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом.
 показать весь комментарий
 
 
Ще два випадки зараження в Україні . ТВ Украинцы, задержавшиеся в Хорватии из-за отмены рейсов, вернулись на родину, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 5630
 показать весь комментарий
 
Меня часто люди поражали те которы валили в Европу с криком что в стране все хреново)Один закарпатец мне рассказывал как он в 2016 в масквабаде работал и хорошие барыши зарабатывал,и ему похрен что его народ кацап убивает что его хохлом называют.Вот чистый Батрак,который пытается въехать в рай на чужем пистоне.
 показать весь комментарий
 
 
А вторая часть марлезонского балета под названием "обсервация в санжарах2" будет?
 показать весь комментарий
 
Санжары не резиновые. В КончеЗаспу надо отправлять. Там условия приближонные к ивропэйским!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх