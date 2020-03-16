 Украинцы, задержавшиеся в Хорватии из-за отмены рейсов, вернулись на Родину, - посол Кирилич. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в Посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что приезд раненых на Донбассе украинских военнослужащих в Хорватию для оздоровления отменен в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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