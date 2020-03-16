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 Укрзализныця из-за карантина отменяет более 30 международных поездов. СПИСОК

По распоряжению Кабмина с полуночи 17 марта пункты пропуска на границе с Украиной закрываются для международного регулярного пассажирского сообщения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Компания обнародовала полный список международных поездов, которые на период карантина отменяются или будут курсировать по сокращенному маршруту.

Укрзализныця из-за карантина отменяет более 30 международных поездов 01

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Напомним, "Укрзализныця" вернет полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

"Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы. На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ", - отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/p3181614
 
 
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