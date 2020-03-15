 Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Baza, инцидент произошел 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме "Черемушки" под Читой.
"Во время дежурной процедуры произошел сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил. Он пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на "громкий хлопок". Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, - там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон", - говорится в публикации.
Пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) уточнила, что инцидент произошел с вертолетом Ми-8, информирует газета.ru.
"14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки г. Чита при обслуживании 23-миллиметровой пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
По факту случившегося проводится проверка. Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.
Приве Чита,Улан-Уде.........
Что уже началось ?
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а что такое, цели перепутали ?
инцидент произошел 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М Источник: https://censor.net.ua/p3181603
название новости:
Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите.
Цензор с вами шо зеля коксом иногда делится?=))
14 марта 2019 г. ·
Исторические фото.
Подъем крейсера "Варяг" японцами, 1905 год.
Помните любимую совдепией песню "Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"? А теперь зацените реальную историю этого плавучего неудачника:
* 1899 г - построен в США, продан России;
* 1904 г - затоплен после первого же боя с японской эскадрой - в том бою результативность огня «Варяга» оказалась НУЛЕВОЙ, из команды погибло 22 человека, а двое умерли сразу же после окончания сражения;
* 1905 г - поднят со дна, включен в состав флота Японии под именем "Сойя";
* 1916 г - выкуплен Россией у Японии, болтался на рейде;
* 1917 г - отправлен на ремонт в Британию, простоял там три года;
* 1920 г - продан Германии на слом в погашение долгов;
* 1924 г - при буксировке сел на мель неподалеку от шотландского поселка Ленделфут, и прямо на камнях был разрезан на металл.
Итак, рожденный в Филадельфии, прослуживший десять лет японцам, легендарный крейсер умер в чужом море.
В этом почти вся история России: мифы о "глубинном народе" и бесконечных победах. Интуиция подсказывает, что все эти скрепные "с раскосыми и жадными очами" обречены повторить скучный путь своего "легендарного" крейсера. Ибо нефуй.
Off!
Китайский миллиардер Джек Ма оплатил 500 000 тестов на коронавирус и миллион медицинских масок для США
Российские олигархи для борьбы с вирусом пожертвовали своим согражданам х@й
Воронеж так Воронеж... (суки рукожопые!)
давайте еще!!!
Или нормально для редакторов нашего любимого сайта?
Склоняюсь ко второму варианту.