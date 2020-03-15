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Все про:вертолет (607) Россия (75182)

 Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал. ФОТО

Боевой вертолет Министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите. Никто не погиб и не пострадал. Сам дом лишь слегка поврежден.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Baza, инцидент произошел 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме "Черемушки" под Читой.

"Во время дежурной процедуры произошел сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил. Он пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на "громкий хлопок". Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, - там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон", - говорится в публикации.

Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал 01

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Пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) уточнила, что инцидент произошел с вертолетом Ми-8, информирует газета.ru.

"14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки г. Чита при обслуживании 23-миллиметровой пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка. Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.

Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал 02
Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал 03
Фото: t.me/bazabazon

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Источник: https://censor.net.ua/p3181603
 
   
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Это не случайно!САЛЮТ солнцеликому ПУТЕНГУ запустил)УРА ТОВАРИСЩИ!
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Путин опять всех перехитрил и сыграл на упреждение солдат НАТО !
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однако,данбаса теперь жить придётся мала-мала..
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шахтёра-трактариста,многослойная,однако..
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Всегда говорил русне - пить ментше надо!

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с воронежом попутали. глонасс глючит.
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непорядок,надо больше тренироваться на козломордых ублюдках
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"ГЛОНАСС показав що я сиджу на унітазі зі швидкістю 8 км/год".
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Скажите, это тот самый Воронеж, о котором все время пишут ?
Что уже началось ? Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1920

.
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ой, это не Воронеж, а Чита.
а что такое, цели перепутали ? Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1572
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Не Воронеж, конечно, но тоже ничего Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал - Цензор.НЕТ 4302
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НЕ НУ А ШО? =))
инцидент произошел 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М Источник: https://censor.net.ua/p3181603
название новости:
Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите.
Цензор с вами шо зеля коксом иногда делится?=))
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Росіска озброєна нємощ звикла вражати мирні цілі.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
14 марта 2019 г. ·

Исторические фото.
Подъем крейсера "Варяг" японцами, 1905 год.

Помните любимую совдепией песню "Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"? А теперь зацените реальную историю этого плавучего неудачника:

* 1899 г - построен в США, продан России;
* 1904 г - затоплен после первого же боя с японской эскадрой - в том бою результативность огня «Варяга» оказалась НУЛЕВОЙ, из команды погибло 22 человека, а двое умерли сразу же после окончания сражения;
* 1905 г - поднят со дна, включен в состав флота Японии под именем "Сойя";
* 1916 г - выкуплен Россией у Японии, болтался на рейде;
* 1917 г - отправлен на ремонт в Британию, простоял там три года;
* 1920 г - продан Германии на слом в погашение долгов;
* 1924 г - при буксировке сел на мель неподалеку от шотландского поселка Ленделфут, и прямо на камнях был разрезан на металл.

Итак, рожденный в Филадельфии, прослуживший десять лет японцам, легендарный крейсер умер в чужом море.

В этом почти вся история России: мифы о "глубинном народе" и бесконечных победах. Интуиция подсказывает, что все эти скрепные "с раскосыми и жадными очами" обречены повторить скучный путь своего "легендарного" крейсера. Ибо нефуй.
Off!

Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал - Цензор.НЕТ 8178
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Вы транслируете скучные общеизвестные истины.
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а ни разу не слышали,что повторение-мать учения?повторяйте,може что и получится
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Моё личное мнение - утопить свой корабль гораздо почётней, чем сдать его без боя вместе с собственной базой флота. Кстати японцы со мной согласны, как они относились к "Варягу" и его морякам также общеизвестно.
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Валентина Панеяд



Китайский миллиардер Джек Ма оплатил 500 000 тестов на коронавирус и миллион медицинских масок для США
Российские олигархи для борьбы с вирусом пожертвовали своим согражданам х@й
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а украинские своему народу кроме х@й прикупили еще и соли
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Ну украинские олигархи очень озабочены коронавирусом..... Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 3367
Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 8068
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не пойдет!
Воронеж так Воронеж... (суки рукожопые!)
давайте еще!!!
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Залп из одного снаряда это нормально для русни?
Или нормально для редакторов нашего любимого сайта?
Склоняюсь ко второму варианту.
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Высокоточное оружие специально не влетело в окно!
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Вообще есть мнение, что всеми произведениями великого эфиопа мы отчасти обязаны Николаю-1, который чуть что ссылал этого лоботряса творить в ссылку, то в Болдино, то на Кавказ, то в Одессу, то ещё куда Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 6993
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Читал, что АС Пушкин вольно интерпретировал в своем творчестве стихи пары французских поэтов того времени, поэтому французы не считают его "великим Русским поэтом"... Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 3238
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рукожопое кацаье как всегда.там вся недоармия такая
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правильно чтоб сильно не расслаблялись
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В етам домє праживал гражданін па фаміліі Нікто. Он нє пастрадал.
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кацапня для такого дела могла бы и большой бомболет отправить. чита- там невозможно жить человеку. там может обитать только русня. а ее как известно еще бабы нарожают.
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Кто-то брешет. Жители услышали хлопок и такие:- О, надо в МЧС позвонить, что это хлопнуло. И заметьте, у лишнехромосомных запрещено употреблять слово взрыв, у них всё хлопки
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