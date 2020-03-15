 На довыборах в 179 округе провокаторы пугают избирателей коронавирусом, - КИУ. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает Комитет избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"На территории рынка в Краснограде неустановленные лица объясняют избирателям, что в стране карантин, и выборы в округе отменены", — сказано в сообщении.
Кроме этого, на участке №631020 молодые люди делали членам участковой избирательной комиссии замечания из-за отсутствия у тех медицинских масок, и при этом вели стрим-трансляцию. Представиться молодые люди отказались отмечают в КИУ.
Читайте на Цензор.НЕТ: ОПОРА заявляет о нарушениях на довыборах в 179 округе на Харьковщине. ФОТО
"Харьковская ОГА и районные государственные администрации округа полностью не отреагировали на обращение ЦИК (постановление ЦИК 75 от 12.03.2020). Так, УИК не обеспечены антисептическими средствами и масками", — отметили в Комитете избирателей.
Кроме этого, КИУ отмечает ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участок №№ 631042, 631000). Так, в результате несвоевременного предоставления копии постановления ОИК о замене членов УИК в вновь членов комиссий возникли проблемы с началом работы.
Также на Цензор.НЕТ: Выборы народных депутатов в 179 округе начались без происшествий, - Комитет избирателей Украины
Среди технических проблем — недостаточное количество ящиков. На участке №631019 выставлено 3 ящика вместо 4. УИК объясняет это тем, что один ящик непригоден к использованию (изношен).
Сегодня в 179 округе на Харьковщине проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. Все избирательные участки открылись вовремя.
Вчера в 12:23
ему этого сделать, но он всё равно ткнул в меня той штукой!
- а почему не давали?
- как почему?! Вы не знаете?!
- нет, а что?
- как что?! Штуки эти американские, их специально прислали в Украину! Когда он наводит её на вашу голову, вся информация считывается с мозгов и отправляется в США!!!
- да вы что?! Вот скоты! Это ж сколько у них свободного времени, чтобы такое придумать!
- да, что хорошего они не придумают, а всякие гадости-пожалуйста!
- больше не дам на себя это направлять!
- они силой заставят!
Вот прям вижу как эти «простые, мирные граждане» ведут дискуссию на «платформе примирения»😂
поздравила сопля
Как постоянное напоминание ему, какой он мудак...
Догадайтесь сами кому.
Я не берусь судить, т.к. я живу не там.
Пусть решают избиратели, им там жить.
Ну с кем по пьяни не бывает?