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 Политика Украины
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Все про:выборы (23137) КИУ (339) провокация (1277) Харьковщина (1480) коронавирус (1)

 На довыборах в 179 округе провокаторы пугают избирателей коронавирусом, - КИУ. ФОТО

Провокаторы распространяют на рынке в Краснограде неправдивую информацию о том, что выборы в 179 округе отменили из-за коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает Комитет избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"На территории рынка в Краснограде неустановленные лица объясняют избирателям, что в стране карантин, и выборы в округе отменены", — сказано в сообщении.

Кроме этого, на участке №631020 молодые люди делали членам участковой избирательной комиссии замечания из-за отсутствия у тех медицинских масок, и при этом вели стрим-трансляцию. Представиться молодые люди отказались отмечают в КИУ.

На довыборах в 179 округе провокаторы пугают избирателей коронавирусом, - КИУ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: ОПОРА заявляет о нарушениях на довыборах в 179 округе на Харьковщине. ФОТО

"Харьковская ОГА и районные государственные администрации округа полностью не отреагировали на обращение ЦИК (постановление ЦИК 75 от 12.03.2020). Так, УИК не обеспечены антисептическими средствами и масками", — отметили в Комитете избирателей.

Кроме этого, КИУ отмечает ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участок №№ 631042, 631000). Так, в результате несвоевременного предоставления копии постановления ОИК о замене членов УИК в вновь членов комиссий возникли проблемы с началом работы.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы народных депутатов в 179 округе начались без происшествий, - Комитет избирателей Украины

Среди технических проблем — недостаточное количество ящиков. На участке №631019 выставлено 3 ящика вместо 4. УИК объясняет это тем, что один ящик непригоден к использованию (изношен).

Сегодня в 179 округе на Харьковщине проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. Все избирательные участки открылись вовремя.

На довыборах в 179 округе провокаторы пугают избирателей коронавирусом, - КИУ 02
На довыборах в 179 округе провокаторы пугают избирателей коронавирусом, - КИУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3181589
 
 
 Топ комментарии
 
У Зеленского короновирус,его нужно изолировать в подвале где-то в Припяти!
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Летун спас дорогих рабсиян от коронавируса как смог...
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(с)Вадим Хачатуров
Вчера в 12:23
ему этого сделать, но он всё равно ткнул в меня той штукой!
- а почему не давали?
- как почему?! Вы не знаете?!
- нет, а что?
- как что?! Штуки эти американские, их специально прислали в Украину! Когда он наводит её на вашу голову, вся информация считывается с мозгов и отправляется в США!!!
- да вы что?! Вот скоты! Это ж сколько у них свободного времени, чтобы такое придумать!
- да, что хорошего они не придумают, а всякие гадости-пожалуйста!
- больше не дам на себя это направлять!
- они силой заставят!
Вот прям вижу как эти «простые, мирные граждане» ведут дискуссию на «платформе примирения»😂На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ - Цензор.НЕТ 4688


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У Зеленского короновирус,его нужно изолировать в подвале где-то в Припяти!
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У 🤡🤢 клоуна коронобесие ,от безнаказанности за распродажу Украины
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Дуже промовисто: ні президент, ні прем'єр, ні міністр у справах ветеранів вперше нікого не вітали з днем добровольця.
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каждый начальник Зе-выборец просто обязан повесить этот портрет у себя в кабинете...
Как постоянное напоминание ему, какой он мудак...
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Это выгодно тем, у кого мало шансов.
Догадайтесь сами кому.
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Плохо это или хорошо, но это - реальность.
Я не берусь судить, т.к. я живу не там.
Пусть решают избиратели, им там жить.
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Военный вертолет выпустил снаряд по жилому дому в Чите.
Ну с кем по пьяни не бывает?
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Летун спас дорогих рабсиян от коронавируса как смог...
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Ну если б не он.То это сделали солдаты НАТО На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ - Цензор.НЕТ 2737
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НАТО спасло бы всех! И рабсиян, и заодно всех остальных от рабсиян.
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На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців Зеленськім
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За то ШАКАЛадом там и не пахнет!
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Та я вижу, что тебя несёт! Скорее бы пронесло!
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В Париже "желтые жилеты" устроили протест вопреки карантину. Фото и видео массовых беспорядков https://www.obozrevatel.com/abroad/v-parizhe-na-proteste-zheltyih-zhiletov-proizoshli-stolknoveniya-foto-video.htm
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этого следовало ожидать. придурковатые политики с энтузиазмом принялись нарушать права граждан. любЮт они это... ой любЮт...
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Провокаторы с зелеными мозгами пугают Украину уже год своим дебилизмом.
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Открою тебе страшную тайну. Совок сдох. На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ - Цензор.НЕТ 9
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