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 Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги. ФОТО

Банкомат взорвали около 3 часов ночи при помощи самодельного взрывного устройства. Сколько именно денег забрали похитители, в полиции пока не знают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о взрыве банкомата, расположенном на первом этаже жилого многоэтажного дома по улице Салтовское шоссе, поступило в полицию 15 марта около 3:00", — сказано в сообщении.

Следователи и оперативники осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По предварительным данным, банкомат взорвали при помощи самодельного взрывного устройства.

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"Следственным Немышлянская отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет", — сообщили в полиции.

Сейчас полицейские разыскивают подрывников.

Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги 01
Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги 02
Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги 03
Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги 04

Источник: https://censor.net.ua/p3181582
 
 
 Топ комментарии
 
какое еще добро коломойского? О чем ты?
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а заболевших короновирусом будут сажать в тюрьму? в камеру с здоровыми?
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Небось похитителей добра каломойского авакян найдет быстрее чем арестуют бандитов днр
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до некоторых отдаленных провинций Римской Империи еще не дошла информация о национализации ПриватБанка Невідомі підірвали банкомат у Харкові і забрали гроші - Цензор.НЕТ 6783
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так это луГандоны, если и возьмут, Рюкзаков их быстро к семьям вернёт Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги - Цензор.НЕТ 1903
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Треба вже Ощадбанку всі банкомати на нічний час закривати або встановити чергування, а то так і приходить на думку, що вони самі їх підпивають.
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а заболевших короновирусом будут сажать в тюрьму? в камеру с здоровыми?
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Случайно не Харьковские подрывники которых ЗЕ отпустил взамен на таксистов?
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С дыныр и лыныр шастрают залетные гастролёры. В резервациях красть нечего, вот они и сюда набеги совершают: банкоматы, квартиры, вечерний гоп-стоп на улицах. Потом назад с награбленным в дыру. Давно пора закрыть пункты пропуска в связи с эпидемией: в Горловке уже больше 10 случаев коронавируса, не говоря уже про туберкулез, спид и прочее...
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Зачем искать работу ? Подсуетился и живи припеваючи !
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Людей в жилых домах подвергают страшенному риску.Нужно при взломе чтобы деньги окрашивались.Как при савке.Взрывы и грабежи прекратятся.Власть тупа и тупа очень и очень давно!До подрайона там 500м от силы.Дрыхнут,сволочи.
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Мабуть прибутки тільки у Зеленського й Коломойського ростуть. Народ вже банкомати чистить.
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Коробка масок коштує 1200гр. Треба ж десь гроші брати. )
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