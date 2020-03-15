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 Политика Украины
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Все про:выборы (23137) Харьковщина (1480) ОПОРА (165)

 ОПОРА заявляет о нарушениях на довыборах в 179 округе на Харьковщине. ФОТО

Наблюдатели зафиксировали на довыборах в 179 округе случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, наличие агитационных материалов в не отведенных для агитации местах в день голосования.

Отчет о нарушениях по состоянию на 12:00 ОПОРА обнародовала на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Выдача бюллетеней одним членом комиссии пока является самым распространенным из нарушений в работе участковых избирательных комиссий во время голосования. Случаи были зафиксированы наблюдателями на УИК №630533, №630541, №630542, №630530, №630569, №630535. Нарушения были устранены после обращений наблюдателей ОПОРЫ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время утреннего заседания были зафиксированы единичные случаи не ведение протоколов заседания - на УИК №630535, №630569, №630542, №630533. В большинстве случаев нарушения устранены по обращению в комиссию наблюдателя ОПОРЫ.

"Также на ряде УИК наблюдатели останавливали попытки заранее заполнить избирательную документацию: протоколы о подсчете и наклейки", - добавили в ОПОРЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы народных депутатов в 179 округе начались без происшествий, - Комитет избирателей Украины

В течение дня наблюдатели фиксировали наличие агитации, которая преимущественно размещалась на электроопорах.

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По соответствующим фактам наблюдатель готовит заявление в правоохранительные органы.

В полиции Харьковской области корреспонденту "Укринформа" сообщили, что по состоянию на 12:00 не получили ни одного заявления о правонарушениях на участках.

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Сегодня в 179 округе на Харьковщине проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. Все избирательные участки открылись вовремя.

Источник: https://censor.net.ua/p3181578
 
 
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До чего же ущербные эти рыгозебилы, что не могут даже провести без зашкваров выборы на одном округе.
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тут как говорила падшая алкосивуха все многослойно.
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"Європейська Солідарність" вже зафіксувала купу порушень на довиборах до Верховної Ради по 179 округу. Всі вони вчиняються однією з кандидаток - пані Світличною. Починати політичну діяльність з порушення закону про вибори народного депутата - це неправильно.
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Сахновщина голосует.Мои земляки.Депрессивный район на окраине украинской цивилизации.Почти вымер.Без дорог,автобусов. Там прекрасные люди.Очень многие самоорганизовались.А голосовать не за кого.38 кандидатов .
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