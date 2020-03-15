 Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам владельца комплекса Валентина Ничипоренко, практически с начала марта осуществляется ряд мер, чтобы максимально обезопасить отдыхающих от возможного заражения коронавирусом.
"Хотя клиентам такие мероприятия и доставляют определенный дискомфорт, они соглашаются с тем, что без них сейчас не обойтись. Мы же, в свою очередь, считаем, что в нынешних условиях все подобные нашему комплексы должны прибегнуть к аналогичным шагам", - отмечает Ничипоренко.
В частности, руководство комплекса приняло такие противоэпидемические меры:
- к работе допускаются только здоровые работники (измерение температуры перед работой и обследование медицинским работником);
- все помещения (особенно холлы, лифты, санузлы, спа-зона, детская комната) убираются дезсредствами согласно графика и кварцируются в течение дня по 2-4 раза. Каждую ночь эти зоны убираются агрессивным дезсредствами и кварцируются;
- медкабинеты кварцируются в течение дня каждые 2 часа и проветриваются между процедурами;
- перила, дверные ручки, лифты каждый час протираются влажными тряпками, предварительно смоченными в дезсредстве;
- медицинский персонал, кухонные работники, официанты работают в перчатках, которые периодически обильно обрабатываются антисептиком;
- все комнаты, где поселились гости, убираются ежедневно и кварцируются;
- все номера обеспечены антисептическими средствами для мытья и обработки рук;
- при поселении всем гостям измеряется температура тела.
В отель не поселяют гостей с коротким сроком пребывания, иностранцев и тех, кто только что прибыл из-за границы.
Территория комплекса закрыта для всех непроживающих в нем.
Кроме того, отелем заказаны экспресс-тесты для выявления коронавируса. Через неделю каждый человек при поселении будет в обязательном порядке будет проходить проверку с их помощью.
Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений», - говорится в сообщении.
- SLC Police Dept. (@slcpd) 14 марта 2020, 15:24
Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений. «Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», - отметили в департаменте полиции.
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