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 Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности. ФОТОрепортаж

В отельном комплексе "Три сини та донька" на Львовщине ввели беспрецедентные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам владельца комплекса Валентина Ничипоренко, практически с начала марта осуществляется ряд мер, чтобы максимально обезопасить отдыхающих от возможного заражения коронавирусом.

"Хотя клиентам такие мероприятия и доставляют определенный дискомфорт, они соглашаются с тем, что без них сейчас не обойтись. Мы же, в свою очередь, считаем, что в нынешних условиях все подобные нашему комплексы должны прибегнуть к аналогичным шагам", - отмечает Ничипоренко. 

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В частности, руководство комплекса приняло такие противоэпидемические меры:

- к работе допускаются только здоровые работники (измерение температуры перед работой и обследование медицинским работником);
- все помещения (особенно холлы, лифты, санузлы, спа-зона, детская комната) убираются дезсредствами согласно графика и кварцируются в течение дня по 2-4 раза. Каждую ночь эти зоны убираются агрессивным дезсредствами и кварцируются;
- медкабинеты кварцируются в течение дня каждые 2 часа и проветриваются между процедурами;
- перила, дверные ручки, лифты каждый час протираются влажными тряпками, предварительно смоченными в дезсредстве;
- медицинский персонал, кухонные работники, официанты работают в перчатках, которые периодически обильно обрабатываются антисептиком;
- все комнаты, где поселились гости, убираются ежедневно и кварцируются;
- все номера обеспечены антисептическими средствами для мытья и обработки рук;
- при поселении всем гостям измеряется температура тела.

В отель не поселяют гостей с коротким сроком пребывания, иностранцев и тех, кто только что прибыл из-за границы.

Территория комплекса закрыта для всех непроживающих в нем.

Кроме того, отелем заказаны экспресс-тесты для выявления коронавируса. Через неделю каждый человек при поселении будет в обязательном порядке будет проходить проверку с их помощью. 

Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности 01
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности 02
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности 03
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности 04
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности 05
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности 06
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности 07
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности 08
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности 09

Источник: https://censor.net.ua/p3181563
 
   
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лучшая защита от вируса от рыжихЗащита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 5512.пользуйтесь

Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 4989
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Порада нашим дєпутатам від українського народу: Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 1898

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений», - говорится в сообщении.
- SLC Police Dept. (@slcpd) 14 марта 2020, 15:24
Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений. «Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», - отметили в департаменте полиции.
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и тех, кто только что прибыл из-за границы, поделитесь секретом как вы это выясняете?
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Учитывая что и персонал и гости без масок эффективность данных мер вызывает сомнения.
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Попытайтесь усомниться в собственной "компетентности"-маски бесполезны против вирусов! Только уже заболевшим они,в некоторой степени,рекомендованы!
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Борислав смеется, но на вьезде в Сходницу уже образовалась пробка из желающих безопасно отдохнуть.
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лучшая защита от вируса от рыжихЗащита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 5512.пользуйтесь

Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 4989
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Дуже добре. Чистота - запорука здоров'я.
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скока стоит реклама готелю на цензори?
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та що ти, що ти, вєрєщагін хабара не отримує, йому за державу прикро)))
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Бачу що отель готов прийняти людей на карантин.
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Услуга "А можно почесать за ухом" за дополнительную плату..
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 7660
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"беспрецедентные меры безопасности" - це закрити нахрін двері на замок.
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Реклямка. Сколько забашляли? Нас держат за идийотов?
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Однозначно рекламка. Но только идёт тут один - рекламодатель. Неужели не понятно, что эта картина заставит, скажем так мягко - лишний раз подумать " а оно мне сейчас надо?"
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Не шастайте по курортам, безумцы! Да что с вами такое, чёрт подери? Вы спятили?
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Жутковатый вид имеет эта процедура температурного скрининга. Особенно учитывая апокалиптический душок происходящего. Хорошо, хоть, не в затылок нужно целиться.
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Судя по правильно организованным средствам профилактики коронавируса владелец отеля и его руководство не голосовали за зебилов. Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 5373
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