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 COVID-19: украинские отели вводят беспрецедентные меры безопасности. ФОТОрепортаж

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые украинские отели вводят беспрецедентные меры по защите от коронавируса.

Цензор.НЕТ пообщался с руководством отельного комплекса "Три сини та донька" на Львовщине, чтобы подробней узнать о предпринимаемых шагах.

По словам владельца комплекса Валентина Ничипоренко, практически с начала марта осуществляется ряд мер, чтобы максимально обезопасить отдыхающих от возможного заражения коронавирусом.

"Хотя клиентам такие мероприятия и доставляют определенный дискомфорт, они соглашаются с тем, что без них сейчас не обойтись. Мы же, в свою очередь, считаем, что в нынешних условиях все подобные нашему комплексы должны прибегнуть к аналогичным шагам", - отмечает Ничипоренко. 

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В частности, противоэпидемические меры включают в себя бесконтактное измерение температуры всех проживающих на территории комплекса, постоянное кварцирование помещений, а также их обработку дезсредствами, предоставление препаратов для дезинфекции рук. 

В отель не поселяют гостей с коротким сроком пребывания и иностранцев. Территория комплекса также закрыта для всех непроживающих в нем, а персонал проходит ежедневную проверку.

Кроме того, отелем заказаны экспресс-тесты для выявления коронавируса. Через неделю каждый человек при поселении будет в обязательном порядке проходить проверку с их помощью. 

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COVID-19: украинские отели вводят беспрецедентные меры безопасности 04

Проверка температуры в разных локациях комплекса

COVID-19: украинские отели вводят беспрецедентные меры безопасности 05
COVID-19: украинские отели вводят беспрецедентные меры безопасности 06

Дезинфекция на стойке регистрации и в ресторане

COVID-19: украинские отели вводят беспрецедентные меры безопасности 07
COVID-19: украинские отели вводят беспрецедентные меры безопасности 08
COVID-19: украинские отели вводят беспрецедентные меры безопасности 09

Кварцирование общих зон и комнат гостей

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В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3181563
 
   
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лучшая защита от вируса от рыжихЗащита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 5512.пользуйтесь

Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 4989
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Судя по правильно организованным средствам профилактики коронавируса владелец отеля и его руководство не голосовали за зебилов. Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 5373
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Немає скляних перегородок між клієнтом і обслуговуючим персоналом, а це головний захід безпеки для унеможливлення зараження клієнтів та персоналу! Персонал має бути за скляним бар'єром, в спільній їдальні кожен столик має бути відокремлений скляною ширмою від загального проходу, щоб вірус не міг вільно проникати від людей які йдуть по залі на сидящих за столиком. Всі скляні поверхні мають оброблятись дезінфекційним розчином кожні 2-3 години!
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Порада нашим дєпутатам від українського народу: Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 1898

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений», - говорится в сообщении.
- SLC Police Dept. (@slcpd) 14 марта 2020, 15:24
Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений. «Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», - отметили в департаменте полиции.
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подобное было в Японии во времена массовых студенческих митингов. всю полицию стянули на митинги. якудза вместо того чтоб грабить лавочки, взяла их под охрану.
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"Люди постановили - сегодня не работать"
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Дурне і не женишся. Порядний власник у готелю.
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и тех, кто только что прибыл из-за границы, поделитесь секретом как вы это выясняете?
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Учитывая что и персонал и гости без масок эффективность данных мер вызывает сомнения.
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Попытайтесь усомниться в собственной "компетентности"-маски бесполезны против вирусов! Только уже заболевшим они,в некоторой степени,рекомендованы!
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Борислав смеется, но на вьезде в Сходницу уже образовалась пробка из желающих безопасно отдохнуть.
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лучшая защита от вируса от рыжихЗащита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 5512.пользуйтесь

Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 4989
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Дуже добре. Чистота - запорука здоров'я.
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Бачу що отель готов прийняти людей на карантин.
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Да уж , хороший отдых, когда тебя поливают всякими ядохимикатами каждый час.
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што табе не падабаецца? ўсё выдатна робіць гэты гаспадар гатэлю.
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Выдатна, то выдатна. Але як та непрыемна.
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Британские ученые обнаружили что слюна кота Яйцеслава, содержит необходимые фитонциды и антиоксиданты для борьбы с короновирусом..
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Услуга "А можно почесать за ухом" за дополнительную плату..
Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 7660
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"беспрецедентные меры безопасности" - це закрити нахрін двері на замок.
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Реклямка. Сколько забашляли? Нас держат за идийотов?
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Однозначно рекламка. Но только идёт тут один - рекламодатель. Неужели не понятно, что эта картина заставит, скажем так мягко - лишний раз подумать " а оно мне сейчас надо?"
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Не шастайте по курортам, безумцы! Да что с вами такое, чёрт подери? Вы спятили?
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Не можна з'їхати з глузду, якщо його не було...
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Жутковатый вид имеет эта процедура температурного скрининга. Особенно учитывая апокалиптический душок происходящего. Хорошо, хоть, не в затылок нужно целиться.
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Судя по правильно организованным средствам профилактики коронавируса владелец отеля и его руководство не голосовали за зебилов. Защита от COVID-19 на отдыхе: отель на Львовщине ввел беспрецедентные меры безопасности - Цензор.НЕТ 5373
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Це зараз цілком зрозумілі процедури, які у Польщі, наприклад, можна назвати "стандартними", а навіть "обов'язковими". Тільки наші санжарівці нічого не бояться, нікому не вірять і ні на що не сподіваються... Ну, крім як на те, що кріза мінєт, і як за Сибіром сонце зійде, а надворі потепліє, то вся та зараза згине, як роса на сонці. А тим часом, в Італії справжні санджарівці вже виспівують гімн та серененали з балконів і до них поступово, але неухильно приєднуються іспанські оптимісти.
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Фігня. От аби персонал ходив у протичумних костюмах, а над входом висів муляж трупа зомбі....
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Видно кепські справи в тому готелі що так рекламують, але ніхто не їде за пригодами.
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Николай Давиденко подчеркнул на своей странице в «Фейсбук», что богатые и известные украинцы в очередной раз поразили своим эгоизмом. По словам собственника сети по продаже медицинского оборудования Медтехника, состоятельные граждане сейчас активно скупают аппараты для искусственной вентиляции легких.
При этом Давиденко подчеркнул, что у покупателей отсутствует необходимость в этих самых аппаратах ИВЛ. Люди просто заказывают их без установки - пускай, мол, полежит в гараже или на складе. Получается, что граждане, знающие, насколько серьезной является проблема с аппаратами для искусственной вентиляции легких в стране, вернее, с их дефицитом, банально закупают медицинскую технику «на всякий случай» - вдруг заболеют сами, или кто-то из близких.
Давиденко убежден - подобное поведение является просто аморальным. Кроме того, с практической точки зрения закупать аппараты ИВЛ «на всякий случай» просто бессмысленно. Интересно, эти люди действительно думают, что в случае чего они спокойненько приедут в больницу со своим аппаратом? Все ведь прекрасно поймут - этот аппарат просто лежал в гараже, вместо того, чтобы спасать жизни обычных людей
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Чушь, потому что инкубационный период 2 недели
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Оце і є нормальні люди. Але їх мало в Україні. Тому, оскільки більшість ідіотів, та ще й зверху - в зоні ризику і нормальні, разом з ідіотами.
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"все помещения (особенно холлы, лифты, санузлы, спа-зона, детская комната) убираются"

Всегда резало глаз сочетание в одном предложении слов "все" и "особенно". Значит, остальные убираются так-сяк.
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Футболист Кристиану Рональду, находящийся сейчас в карантине вместе с семьей и недавно перенесшей инсульт матерью на своей вилле на острове Мадейра, объявил, что все принадлежащие ему отели в Португалии передает для бесплатного размещения нуждающихся в карантине или лечении. Футболист сообщил, что лично оплатит все расходы за размещение вынужденных постояльцев, работу медперсонала и сотрудников отелей, средства защиты, дезинфекции и медикаменты.
Принадлежащая миллиардеру Коломойскому авиакомпания МАУ в последние часы перед закрытием авиасообщения взвинтила цены на билеты из Европы в Украину в 2 - 12 раз больше обычного прайса.
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