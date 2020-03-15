 COVID-19: украинские отели вводят беспрецедентные меры безопасности. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ пообщался с руководством отельного комплекса "Три сини та донька" на Львовщине, чтобы подробней узнать о предпринимаемых шагах.
По словам владельца комплекса Валентина Ничипоренко, практически с начала марта осуществляется ряд мер, чтобы максимально обезопасить отдыхающих от возможного заражения коронавирусом.
"Хотя клиентам такие мероприятия и доставляют определенный дискомфорт, они соглашаются с тем, что без них сейчас не обойтись. Мы же, в свою очередь, считаем, что в нынешних условиях все подобные нашему комплексы должны прибегнуть к аналогичным шагам", - отмечает Ничипоренко.
В частности, противоэпидемические меры включают в себя бесконтактное измерение температуры всех проживающих на территории комплекса, постоянное кварцирование помещений, а также их обработку дезсредствами, предоставление препаратов для дезинфекции рук.
В отель не поселяют гостей с коротким сроком пребывания и иностранцев. Территория комплекса также закрыта для всех непроживающих в нем, а персонал проходит ежедневную проверку.
Кроме того, отелем заказаны экспресс-тесты для выявления коронавируса. Через неделю каждый человек при поселении будет в обязательном порядке проходить проверку с их помощью.
Проверка температуры в разных локациях комплекса
Дезинфекция на стойке регистрации и в ресторане
Кварцирование общих зон и комнат гостей
В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, попросила преступников временно отказаться от противоправной деятельности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
«Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную/злонамеренную деятельность до последующих объявлений», - говорится в сообщении.
- SLC Police Dept. (@slcpd) 14 марта 2020, 15:24
Также в полиции заявили, что рассчитывают на сотрудничество в пресечении правонарушений. «Выражаем признательность за ожидаемое сотрудничество в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников», - отметили в департаменте полиции.
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Николай Давиденко подчеркнул на своей странице в «Фейсбук», что богатые и известные украинцы в очередной раз поразили своим эгоизмом. По словам собственника сети по продаже медицинского оборудования Медтехника, состоятельные граждане сейчас активно скупают аппараты для искусственной вентиляции легких.
При этом Давиденко подчеркнул, что у покупателей отсутствует необходимость в этих самых аппаратах ИВЛ. Люди просто заказывают их без установки - пускай, мол, полежит в гараже или на складе. Получается, что граждане, знающие, насколько серьезной является проблема с аппаратами для искусственной вентиляции легких в стране, вернее, с их дефицитом, банально закупают медицинскую технику «на всякий случай» - вдруг заболеют сами, или кто-то из близких.
Давиденко убежден - подобное поведение является просто аморальным. Кроме того, с практической точки зрения закупать аппараты ИВЛ «на всякий случай» просто бессмысленно. Интересно, эти люди действительно думают, что в случае чего они спокойненько приедут в больницу со своим аппаратом? Все ведь прекрасно поймут - этот аппарат просто лежал в гараже, вместо того, чтобы спасать жизни обычных людей
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