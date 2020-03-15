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Все про:марш (564) фото (1312) добровольцы (688) Богачук Олег (993)

 "Пострілюємо з 2014-го", - украинские добровольцы под посольством РФ. ФОТО ДНЯ

Ветеранское братство 14 марта пришло под посольство РФ с банером, на котором было написано "Пострілюємо з 2014-го".

Цензор.НЕТ публикует снимок этого послания российскому агрессору.

Пострілюємо з 2014-го, - украинские добровольцы под посольством РФ 01

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Напомним, вчера ветераны войны на Донбассе прошли маршем от стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте до посольства РФ.

14 марта Украина отмечала День украинского добровольца. 

Источник: https://censor.net.ua/p3181555
 
   
 Топ комментарии
 
Елена Зеркаль высказала мнение, что действующая власть страны сознательно насаждает украинцам нарративы российской пропаганды. Так она прокомментировала новые договоренности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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для скоморохів. хунвейбінів. геїв. штабістів-активістів гроші завжди знаходились...
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А надо было бы и шмальнуть из разрешенных минскими договоренностями боеприпасами... чтобы обосрались рашисты и как куры драпали с Украины
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Йозеф Кнехт



Вчора тільки з'являлися в Ютюбі відео: "Зе в ярости, Порох и Кличко сбежали из Украины." Виск, соплі і сльози. А сьогодні повна фрустрація, розрив шаблону, Порох повертається в Україну.
"Отета поворот" (с).
Тепер живіть з цим.
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Повернувся уже. Дітей забрав з Великобританії
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Олег Сєнцов:
Увесь останній час ми спостерігаємо, як зливають нашу країну. Як крок за кроком змінюється риторика влади. Нам пропонують то подати воду в Крим, то не поспішати в НАТО, то консультуватися з ОРДЛО, а Росію зробити спостерігачем за цим процесом. І як би все це робиться заради гуманітарних цілей. Коли від гідності відрізати по маленькому шматочку кожен день, то вона непомітно перетворюється у підлість. Так Путін крок за кроком придушував свободу у Росії, поки не створив з неї поліцейську державу, котра охороняє стадо баранів. Але Україна - це не Московія, тут є народ, який знає, як боротися за свою свободу, а на кожному шиномонтажу завжди вдосталь старих покришок.
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Петро Порошенко:
Вимагаємо від Зеленського негайно пояснити, хто дав директиви Єрмаку підписати Протокол у Мінську.
Ми вимагаємо від Президента Зеленського негайно надати вичерпну інформацію, на підставі яких директив керівник його Офісу ставив підпис під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, і якщо йдеться про самодіяльність, то його негайної відставки.
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А ще їм пред'являть претензії що вони наживались на війні бо отримували зарплату.(про "наживу" військових запозичив з форуму прихильникув телеаналу "Наш")
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Уринотерапія від зе сервантів. Переговори з мирними мешканцями.
Представниками.
Щоб що?
Навіщо?
Вони на щось впливають, щось вирішують?
Чи вони сходять до окупантів, щоб їм поставити ультиматум?
Поговоріть тоді зі пенсами на переходе."Пострілюємо з 2014-го", - українські добровольці під посольством РФ - Цензор.НЕТ 1644
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Оце так день добровольця, ..! Сьогодні закрили в СІЗО Лисичанська командира Добровольчого батальйону ОУН друга Івана та його заступника друга Отця!"Пострілюємо з 2014-го", - українські добровольці під посольством РФ - Цензор.НЕТ 2968"Пострілюємо з 2014-го", - українські добровольці під посольством РФ - Цензор.НЕТ 190
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тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Що добровольці? Довіку отака неволя буде? Чи це такі державні нагороди?
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тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Толку з тих маршів - жодного вікна не розбито. Фестиваль алкоголіків.
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Ветеранское братство 14 марта пришло под посольство РФ с банером, на котором было написано "Пострілюємо з 2014-го". Источник: https://censor.net.ua/p3181555

"Пострілюємо з 2014-го", - українські добровольці під посольством РФ - Цензор.НЕТ 4691
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В Криму українці не стріляли,Крим тепер окупований кацапами,як би не почали стріляти на Сході то кацап вже панував в Києві. Мораль знищи москалського окупанта першим бо москаль прийде і вб'є твою сім'ю.
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Вот когда не стреляют , тогда сдают все ...
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ВТБ банкротит принадлежащий Фирташу завод Крымский Титан. Ввели временную администрацию, устроили катастрофу в 2018 - потому что нет воды для продолжения эксплуатации предприятия, месторождения ильменита остались на Украине, и теперь его везут из Индии. А там он плохой по качеству, и Индия возбудила уголовное дело против Фирташа.
Фирташ сидит в Австрии и ждет выдачи в США по уголовному делу.
И тут появляется мощный геополитик. Михаил Козак-Бендерский. Напомню что благодаря этому гению был завален на финишной прямой меморандум его имени о примирении Кишинева и Приднестровья, он как баран поставил невыполнимое условие молдаванам, и те в последний момент отказались подписывать меморандум.
И вот Фирташ решил продать чемодан без ручки Козаку. Через цепь оффшоров владение Крымским Титаном перешло Козаку.
И ВТБ подписывает мировое соглашение, и кредитная туча рассеивается.
И тут мы видим Козака на должности представителя в переговорах с Украиной. И с января мы слышим повторы из Киева про воду и подачу ее в Крым.
Козак лично хлопочет на переговорах чтобы Украина дала воду его Крымскому Титану.
Мораль сей истории проста, когда вы видите по ТВ как мудрые руководители нагибают внешнеполитических врагов, знайте, они просто спасают свои пожитки.
Дальше идет разработка по аналогии с Ермаком как сдать Украину или впихнуть ОРДЛО на условия путина хла . Просто бизнес и нечего, а украинцы рабы паРаши путина хла - это нас как негров продали в рабство в СШАРФ.
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Намечаются прямые переговоры с террористами «ДНР» и «ЛНР». Зеленский и Ермак продолжают свою последовательную стратегию на «примирение с Россией» и сдачи Украины.
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