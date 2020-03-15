 "Пострілюємо з 2014-го", - украинские добровольцы под посольством РФ. ФОТО ДНЯ

Цензор.НЕТ публикует снимок этого послания российскому агрессору.

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Напомним, вчера ветераны войны на Донбассе прошли маршем от стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте до посольства РФ.

14 марта Украина отмечала День украинского добровольца.