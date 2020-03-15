 "Пострілюємо з 2014-го", - украинские добровольцы под посольством РФ. ФОТО ДНЯ

Цензор.НЕТ публикует снимок этого послания российскому агрессору.
Напомним, вчера ветераны войны на Донбассе прошли маршем от стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте до посольства РФ.
14 марта Украина отмечала День украинского добровольца.
Цензор.НЕТ публикует снимок этого послания российскому агрессору.
Напомним, вчера ветераны войны на Донбассе прошли маршем от стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте до посольства РФ.
14 марта Украина отмечала День украинского добровольца.
Йозеф Кнехт
Вчора тільки з'являлися в Ютюбі відео: "Зе в ярости, Порох и Кличко сбежали из Украины." Виск, соплі і сльози. А сьогодні повна фрустрація, розрив шаблону, Порох повертається в Україну.
"Отета поворот" (с).
Тепер живіть з цим.
Увесь останній час ми спостерігаємо, як зливають нашу країну. Як крок за кроком змінюється риторика влади. Нам пропонують то подати воду в Крим, то не поспішати в НАТО, то консультуватися з ОРДЛО, а Росію зробити спостерігачем за цим процесом. І як би все це робиться заради гуманітарних цілей. Коли від гідності відрізати по маленькому шматочку кожен день, то вона непомітно перетворюється у підлість. Так Путін крок за кроком придушував свободу у Росії, поки не створив з неї поліцейську державу, котра охороняє стадо баранів. Але Україна - це не Московія, тут є народ, який знає, як боротися за свою свободу, а на кожному шиномонтажу завжди вдосталь старих покришок.
Вимагаємо від Зеленського негайно пояснити, хто дав директиви Єрмаку підписати Протокол у Мінську.
Ми вимагаємо від Президента Зеленського негайно надати вичерпну інформацію, на підставі яких директив керівник його Офісу ставив підпис під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, і якщо йдеться про самодіяльність, то його негайної відставки.
Представниками.
Щоб що?
Навіщо?
Вони на щось впливають, щось вирішують?
Чи вони сходять до окупантів, щоб їм поставити ультиматум?
Поговоріть тоді зі пенсами на переходе.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Фирташ сидит в Австрии и ждет выдачи в США по уголовному делу.
И тут появляется мощный геополитик. Михаил Козак-Бендерский. Напомню что благодаря этому гению был завален на финишной прямой меморандум его имени о примирении Кишинева и Приднестровья, он как баран поставил невыполнимое условие молдаванам, и те в последний момент отказались подписывать меморандум.
И вот Фирташ решил продать чемодан без ручки Козаку. Через цепь оффшоров владение Крымским Титаном перешло Козаку.
И ВТБ подписывает мировое соглашение, и кредитная туча рассеивается.
И тут мы видим Козака на должности представителя в переговорах с Украиной. И с января мы слышим повторы из Киева про воду и подачу ее в Крым.
Козак лично хлопочет на переговорах чтобы Украина дала воду его Крымскому Титану.
Мораль сей истории проста, когда вы видите по ТВ как мудрые руководители нагибают внешнеполитических врагов, знайте, они просто спасают свои пожитки.
Дальше идет разработка по аналогии с Ермаком как сдать Украину или впихнуть ОРДЛО на условия путина хла . Просто бизнес и нечего, а украинцы рабы паРаши путина хла - это нас как негров продали в рабство в
СШАРФ.