 У жителя Киева, контактировавшего с родственниками умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили, - Чечеткин. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook написал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что сотрудники отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в общежитии медицинской академии по ул. Дашавской в Соломенском районе столицы.
Именно в этом доме живет 19-летний парень, контактировавший с родственниками умершей от коронавируса жительницы Радомышля.
"13 марта мужчина доставлен в Александровскую больницу Киева с подозрением на заболевание коронавирусом. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Пациент находится в инфекционном отделении Александровской больницы до получения вторых результатов анализов", - отметил Чечеткин.
Фото: facebook.com/MykolaChechotkin
Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.
Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.
Коррумпована симтема , знаю , дістали по бізнесу..
Зелюки? Ні.. По-ро-шен-ко та Супруниха!
Висновок?
Хто всрався зараз?
Зе-лю-ки!
Хто втік за поребрик??
🤣🤣
"у жителя Киева, контактировавшего с родственниками умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили".
Вопрос: "У жителя Киева за 2 дня провели тест, а почему над жителями санатория "Новые Санжары" такой тест не провели и держали их 2 недели на обсервации?
Мені дивно, що я пишу прописні істини.
Хорошо живется нам Детям из приюта! Нет у нас ни пап, ни мам Но полно уюта!
Я такую последний раз видел в Гусинозёрске, Селенгинского района, братской Бурятии... -- в прошлой пятилетке... -- ужос!
Машина времени в Развитой Социализм... *)
гуглите давайте....)))
Короче так: Всех постояльцев на карантин, а в дому, все окна и двери пооткрывать, обнести сооружение спиралью Бруно и оставить в таком распахнутом виде, на весь срок человеческого карантина. В итоге получаем продукт, полностью, со всем содержимым, вплоть до страшных чемоданов и немытой посуды стерильный, хоть и пыльный... ...но заодно и проветренный. *)
А вещь хорошая была -- особенно дымовые шашки с ДДТ -- кинул в хату, оно там дыму нагнало -- и всё внутри выдохло, вплоть до вшей. Проветрил и живи.
а шо ты и кому казав при себе держи - и будут с тебя люди - чмо самовлюбленное...
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Поэтому мытьё рук здесь ни при чём, хотя и желательно в общем смысле. Пусть медики, если честные, возразят, а не гласят то, что от них требуют говорить.
"Сегодня Кабинет министров Украины принял ряд шагов по выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны. Они имеют целью противодействие и недопущение распространения коронавируса в Украине. Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас к счастью, пока нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли", - сказал Шмыгаль.
Для координации деятельности с коронавирусом в Украине создан оперативный штаб, который обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны.
Он также подчеркнул, что с 00:00 понедельника, 16 марта, границы Украины для иностранцев будут закрыты. "Мы всегда искренне рады возвращению украинских граждан. С 16 марта мы закрываем пункты пропуска на границах и пассажирские сообщения Украины с другими странами. Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за границей, побыстрее вернуться домой", - сказал Шмыгаль.
Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о запрете пересечения украинских границ регулярными рейсами в период с 17 марта по 3 апреля.
https://112.ua/obshchestvo/shmygal-prizval-ukraincev-ne-puteshestvovat-dazhe-v-predelah-ukrainy-529141.html
Каждому воздаться за грехи его!
А Я -АТЕИСТ!
😇