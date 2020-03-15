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 У жителя Киева, контактировавшего с родственниками умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили, - Чечеткин. ФОТОрепортаж

В общежитии, где живет контактировавший с родственниками умершей от коронавируса украинки парень, провели дезинфекцию.

Об этом в Facebook написал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что сотрудники отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в общежитии медицинской академии по ул. Дашавской в Соломенском районе столицы.

Именно в этом доме живет 19-летний парень, контактировавший с родственниками умершей от коронавируса жительницы Радомышля.

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"13 марта мужчина доставлен в Александровскую больницу Киева с подозрением на заболевание коронавирусом. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Пациент находится в инфекционном отделении Александровской больницы до получения вторых результатов анализов", - отметил Чечеткин.

У жителя Киева, контактировавшего с родственниками умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили, - Чечеткин 01

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У жителя Киева, контактировавшего с родственниками умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили, - Чечеткин 02
У жителя Киева, контактировавшего с родственниками умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили, - Чечеткин 03
У жителя Киева, контактировавшего с родственниками умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили, - Чечеткин 04
Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

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Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.

Источник: https://censor.net.ua/p3181539
 
 
 Топ комментарии
 
Как военный медик, из бывших, уверяю -- это не дезинфекция, это, в лучшем случае, дезинсекция! ...причём, самого древнесоветского разлива...*)
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А он в общежитие из Радомышля в Киев пешком дошел? Цирк ***
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Не пешком. А какая разница? Если вирус ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не выявили, значит он даже не носитель.
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Общежитие хоть поддали очистительному аутодафе чы просто попшыкали?
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Хто прибрав СЄС(санепідемстанцію)??
Коррумпована симтема , знаю , дістали по бізнесу..
Зелюки? Ні.. По-ро-шен-ко та Супруниха!
Висновок?
Хто всрався зараз?
Зе-лю-ки!
Хто втік за поребрик??
🤣🤣
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Вот мне интересно.
"у жителя Киева, контактировавшего с родственниками умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили".
Вопрос: "У жителя Киева за 2 дня провели тест, а почему над жителями санатория "Новые Санжары" такой тест не провели и держали их 2 недели на обсервации?
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Все врахувати буде неможливим і тепер пошуки короновірусу буде нагадувати детектив.
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Треба шукати і ізолювати родичів, а не знайомого, що контактував з родичами.
Мені дивно, що я пишу прописні істини.
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Нічого дивного, якщо врахувати те, що тепер на усіх посадах СН, а не професіонали.
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хто же вам, зеленым рапортовальщикам, верит?
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Які страшні умови проживання в цьому «общежитии имени монаха Бертольда Шварца».
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Мовою оригіналу:
Хорошо живется нам Детям из приюта! Нет у нас ни пап, ни мам Но полно уюта!
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Ну, тут хоть общага... ...а в России -- отели такие...*)
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брехня - на зеленую ботву расщитаная - те сожрут,,,
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-- ну и хавыра на фотках...
Я такую последний раз видел в Гусинозёрске, Селенгинского района, братской Бурятии... -- в прошлой пятилетке... -- ужос!

Машина времени в Развитой Социализм... *)
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Как военный медик, из бывших, уверяю -- это не дезинфекция, это, в лучшем случае, дезинсекция! ...причём, самого древнесоветского разлива...*)
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Вірус там не приживеться, його місцеві таргани налякають.
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Здається я знаю де цей гуртожиток! Там ще кафе на першому поверсі, тобто таргани повинні бути!
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киевлянцы - ковальский переулок хто из вас знает?
гуглите давайте....)))
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Я там бував давно. А що такого? Я можу питати про такі місця Києва, де більшість киян ніколи не були.
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али не до вас мессадч був - и не треба масика захищати - воно само зубате.....
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Али, ты там передай, по местным связям и каналам, мой тайный совет -- как стерилизовать большие архитектурные сараи, без использования химического ОМП.
Короче так: Всех постояльцев на карантин, а в дому, все окна и двери пооткрывать, обнести сооружение спиралью Бруно и оставить в таком распахнутом виде, на весь срок человеческого карантина. В итоге получаем продукт, полностью, со всем содержимым, вплоть до страшных чемоданов и немытой посуды стерильный, хоть и пыльный... ...но заодно и проветренный. *)
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полевая индустриальная по 15му трамваю с Подола на Херсон!
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Я ж тебе казав, шо ты Киевлянин -- проверенный и надёжный! ... ...а ты растерялся...*)
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Али вы тоже пыхтун с Борщаги - жлободрома - так ганс сказал...
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-- та там, опосля данной саночистки, уже и люди долго не приживутся...*)
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Ці виживуть, бо їх вже навіть ДУСТом пробували((
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Дуст, то такэ -- компотик... -- а вот формалинчик, ДДТ отдыхает -- хоть его и запретили... -- а зря, кстати -- тоже тогда, давно, дурку раздули на весь белый свет, шо, мол страшнее яду в мире нет! Весь изничтожили и производство прекратили. Потом обдумались, шо погорячились, но было уже поздно...
А вещь хорошая была -- особенно дымовые шашки с ДДТ -- кинул в хату, оно там дыму нагнало -- и всё внутри выдохло, вплоть до вшей. Проветрил и живи.
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то есть Ковальский ты не знаешь? - так и думал прiмерно....

а шо ты и кому казав при себе держи - и будут с тебя люди - чмо самовлюбленное...
.
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Ну ты пыхтун... -- точно, шо с Борщаговки -- Жлободрома... -- но Киевлянин, не отнять! *)
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По последним новостям зараженными оказались даже люди из высшего общества, так называемые VIP-персоны. То есть люди, воспитанные мыть руки. Вывод: вирус не на поверхностях (есть, но мало), а в воздухе (в микрокаплях), как и при обычном гриппе. Нельзя так быстро передать вирус иначе, как чем через воздух. Европа заразилась быстрее, чем это можно было бы ожидать для заражения через руки и предметы.
Поэтому мытьё рук здесь ни при чём, хотя и желательно в общем смысле. Пусть медики, если честные, возразят, а не гласят то, что от них требуют говорить.
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А если микрокапли, на слизистую и в дыхалку не попали, а осели на коже рук и лица -- шо тогда? -- это я возражаю, по твоему запросу...*)
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Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев не путешествовать между городами Украины. Об этом он сказал в своем обращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Кабинет министров Украины принял ряд шагов по выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны. Они имеют целью противодействие и недопущение распространения коронавируса в Украине. Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас к счастью, пока нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли", - сказал Шмыгаль.

Для координации деятельности с коронавирусом в Украине создан оперативный штаб, который обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны.

Он также подчеркнул, что с 00:00 понедельника, 16 марта, границы Украины для иностранцев будут закрыты. "Мы всегда искренне рады возвращению украинских граждан. С 16 марта мы закрываем пункты пропуска на границах и пассажирские сообщения Украины с другими странами. Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за границей, побыстрее вернуться домой", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о запрете пересечения украинских границ регулярными рейсами в период с 17 марта по 3 апреля.

https://112.ua/obshchestvo/shmygal-prizval-ukraincev-ne-puteshestvovat-dazhe-v-predelah-ukrainy-529141.html
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Чему бывать -Вам не миновать...
Каждому воздаться за грехи его!
А Я -АТЕИСТ!
😇
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