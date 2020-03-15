 У жителя Киева, контактировавшего с родственниками умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили, - Чечеткин. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook написал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что сотрудники отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в общежитии медицинской академии по ул. Дашавской в Соломенском районе столицы.

Именно в этом доме живет 19-летний парень, контактировавший с родственниками умершей от коронавируса жительницы Радомышля.

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"13 марта мужчина доставлен в Александровскую больницу Киева с подозрением на заболевание коронавирусом. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Пациент находится в инфекционном отделении Александровской больницы до получения вторых результатов анализов", - отметил Чечеткин.

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Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

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Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.