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 Погибшего на Донбассе бойца 131-го ОРБ Андрея Ведешина проводили в последний путь на Виннитчине, - ОТГ. ФОТОрепортаж

В селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области прошла церемония прощания с бойцом 131-го отдельного разведывательного батальона Андреем Ведешиным (позывной Бармен), который погиб на Донбассе 10 марта.

Об этом на своей facebook-странице сообщает Тульчинский городской объединенная территориальная община, информирует Цензор.НЕТ.

Погибшего на Донбассе бойца 131-го ОРБ Андрея Ведешина проводили в последний путь на Виннитчине, - ОТГ 01

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Погибшего на Донбассе бойца 131-го ОРБ Андрея Ведешина проводили в последний путь на Виннитчине, - ОТГ 02
Погибшего на Донбассе бойца 131-го ОРБ Андрея Ведешина проводили в последний путь на Виннитчине, - ОТГ 03
Погибшего на Донбассе бойца 131-го ОРБ Андрея Ведешина проводили в последний путь на Виннитчине, - ОТГ 04
Погибшего на Донбассе бойца 131-го ОРБ Андрея Ведешина проводили в последний путь на Виннитчине, - ОТГ 05
Фото: facebook.com/radatulchin

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Андрей Александрович Ведешин родился 4 февраля 1986 года. Окончил Национальную юридическую академию в Харькове. Работал участковым инспектором полиции в родном селе. В мае 2017 года поступил на военную службу по контракту. 10 марта утром в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ГАЗ-66 получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации вертолетом.

У него остались мать, брат, жена и дочь.

Источник: https://censor.net.ua/p3181525
 
 
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