 Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Так, мужчина на автомобиле "Рено" пытался вывезти в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок класса FFP2NR стоимостью около 50 000 долларов США.

Отмечается, что товар конфискован для нужд украинцев.







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