 Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе. ФОТОрепортаж

Государственная пограничная служба и Национальная полиция в пункте пропуска "Ягодин" обнаружили в автомобиле украинца 50 тыс. респираторных масок, экспорт которых из Украины запрещен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
Так, мужчина на автомобиле "Рено" пытался вывезти в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок класса FFP2NR стоимостью около 50 000 долларов США.
Отмечается, что товар конфискован для нужд украинцев.
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Источник: https://censor.net.ua/p3181482
Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
Этот "земляк" - потенциальный убийца, насильник и мародер... Освобождаемся от иллюзий - зуб за зуб, кровь за кровь...
А вот быть человеком, который снял президента и отправил его в бега или в тюрьму - это круто и это по плечу каждому!
Расстреливать чиновников за халатность и пособие распространению эпидемии и тупых тусовщиков?
Слабо? Тогда сдохнем!