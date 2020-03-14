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 Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе. ФОТОрепортаж

Государственная пограничная служба и Национальная полиция в пункте пропуска "Ягодин" обнаружили в автомобиле украинца 50 тыс. респираторных масок, экспорт которых из Украины запрещен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Так, мужчина на автомобиле "Рено" пытался вывезти в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок класса FFP2NR стоимостью около 50 000 долларов США.

Отмечается, что товар конфискован для нужд украинцев.

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Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе 02
Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе 03

Смотрите также: Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе 04
Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе 05Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе 06
Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе 07
Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе 08

Источник: https://censor.net.ua/p3181482
 
 
 Топ комментарии
 
Та Радуцького хапайте клоуни.
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Винуватець затриманий на українсько-швейцарському кордоні, треба думати?
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Всі заборони на експорт незаконні, поки немає особливого правового режиму Воєнного стану! Тільки особливий правовий режим може обмежувати права громадян України на труд, на отримання прибутків від зовнішньоекономічної діяльності!
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яке право,у нас що правова держава? борг України перед громадянами за рішенням судів дорівнює усьому держбюджету,це стверджує Суддя Європейського суду з прав людини Ганна Юдківська.
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Оформление сделки произошло до того как запретили вывоз масок. Юридически тут все чисто.
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винуватим буде воділа авто.. к гадалкє нє хаді Вывоз в Швейцарию 50 тыс. респираторных масок заблокирован на польской границе - Цензор.НЕТ 8291
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Капец швейцарцам. Теперь точно пропадут.
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Мдаааа... Гешефт накрился... респиратором.
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блин, одни пограничники радуют! Спасибо за службу!
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так это и есть из той же партии...не успели вывезти.ну не сам же себе документы на груз готовил?кто то зафрахтовал
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Респиратор BLS 102V FFP2 NR D предназначен для защиты от нелетучих твердых и/или жидких аэрозолей при концентрации, превышающей в 12 раз ПДК, может он их на предприятие химическое вез.
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для короновируса и нужны не ниже FFP2,а не санитарные повязки.
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чисто гипотетически, подходит для лакокрасочных работ, если не брать во внимание жажду наживы.
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Расскажите кто сел за это на 10 лет ( я уж молчу что в такой ситуации кое где или когда то их бы давно расстреляли) Если везут, значит рассчитывают на крышу..., в крайней мере которая поможет уйти от ответственности.
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Такое впечатление, что власти Украины хотят существенно уменьшить количество пенсионеров. Борьба с вирусом только на словах. Говорят что в больших супермаркетах кассиры сидят без масок, на почте , таможне , банках и других учреждениях куда массово приходят граждане тоже масок нет.
В свое время , когда Тимошенко боролась с мифическим гриппом хоть маски во всех учреждениях и магазинах раздали.
А если учесть тот факт, что в иудейских столицах Украины - Харькове и Днепре местные власти не хотели вводить карантин , то закрадываются смутные мысли , кому это все выгодно.
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Таке враження, що зелена влада, СВІДОМО, намагається зменшити населення України. Звільнити місце для кацапів
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А как у тебя,в Мордоре,под Ижевском? Никто про это,ничего не говорит? Все отлично?
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Завжди радію, як мародерам роблять боляче. Вивозити маски з держави під час епідемії - мародерство. Тільки якби ці маски безкоштовно роздали громадянам. А то Радуцький продаватиме українцям по 10 доларів за штуку.
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Пора мародеров по законам чрезвычайного положения - отвели в поле от дороги метров на 20 и прикопали. Если есть смягчающие - то сначала расстреляли, а потом прикопали.
Этот "земляк" - потенциальный убийца, насильник и мародер... Освобождаемся от иллюзий - зуб за зуб, кровь за кровь...
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Назначить контрабандисту 200 часов общественных работ,в инфекционной больнице,-ухаживать за инфицированными коронавирусом!
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А помните: "Разом нас багато - нас не подолати"? И "Разом - до перемоги"!. И всегда находились люди, которые ради денег ....
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Зеленского на хрен, если не будут наказаны те, кто продал маски из госрезерва! Собираю в гараже шины, прикупил патронов и слежу за новостями. Дебил опаснее открытого врага!
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Не каждому дано стать президентом, как бы нам шут не обещал.
А вот быть человеком, который снял президента и отправил его в бега или в тюрьму - это круто и это по плечу каждому!
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еврейский бог богатства молодец, очень заботится о здоровье нации, вывез тысячу тонн масок и опять рука дрогнула, кошерное это дело аж мизинец дрожит.
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Хотим побороть эпидемию, как это сделали китайцы?
Расстреливать чиновников за халатность и пособие распространению эпидемии и тупых тусовщиков?
Слабо? Тогда сдохнем!
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красти, брехати та наживатися на ближніх - це наша національна риса.. тут ніякі розстріли не допоможуть
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Ось Вам шановні українці і відповідь на питання чому в Україні війну не називають війною - тому що під час війни за такий "бізнес" могли б просто розстріляти а так через "справедливий" український суд все повернуть власникові та ще і компенсацію з наших з Вами кишень виплатять. В мене тільки одне питання - доки ми це все будемо терпіти???
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