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 "Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 13 марта под офисом президента состоялась акция протеста против компромиссов с донецкими террористами на переговорах в Минске.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После выступления лидера партии "Голос" требования митингующих были переданы в президентский офис.

Митингующие зажгли фаеры.

Среди лозунгов особенно выделялся "Ермак- х#йло".

Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 01
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 02
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 03
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 04
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 05
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 06
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 07

Фото, видео - Олег Богачук

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Читайте также: Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/p3181439
 
   
 Топ комментарии
 
Не допустимо наступних кроків Держзради ! ! !
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00


"Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского - Цензор.НЕТ 6934 Як правильно поводити себе під час завтрашніх заходів. Прості правила, які допоможуть зберегти твоє здоров'я і здоров'я оточуючих в умовах небезпеки поширення коронавірусу.
Пам'ятка учасникам масових вуличних заходів
В Україні почалася епідемія коронавірусу. Але політична ситуація, на жаль, така, що змушує нас вийти на вулиці на масові акції протесту. Щоб уберегтися самим і не піддавати ризику людей навколо варто дотримуватися простих порад:
1. Не варто відвідувати масові заходи з ознаками застуди.
2. Кашляти і чхати потрібно у згин ліктя.
3. Не торкатися обличчя руками.
4. Не потискати руки коли вітаєтеся.
5. За можливості тримайте дистанцію 1-2 м від інших людей.
6. Носити маску (за можливості FFP3 з клапаном або без) навіть якщо не маєте ознак застуди.
7. Якщо носите маску, намагайтеся її не поправляти. Звичайну маску можна носити до 2-х годин. Маску з клапаном до 4-х годин.
8. До і після участі в масових заходах ретельно мити руки з милом 30 секунд. В публічних місцях варто користуватися антисептиком.
9. Не триматися за поручні у громадському транспорті.
І не панікуймо ! Завтра спокійно виходимо на марші!

Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!
Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ !
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська !
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму !
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму !
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями !
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів !
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми !

Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
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Зеленая навозная муха Зе-Зе снова нагадила Украине .
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В Украине появилось слишком много хуйлов.
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Совет форумчанПравила форума
 
осознал, что не стоило идти на минские договорняки и выступать там с концертом
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Кричати "Єрмак - х*йло", щоб на Бубочку не подумали.
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надвигающаяся жОпа и шмаркля!


что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-

https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
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А всё катится к чёртовой матери,через 2-3 месяца те,кто голосовал,за ЗЕбила готовы будут его разорвать как говорится не сотвори себе кумира...
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Давно уже пора зелень плеснявую на гастроли к яныку в Ростов отправить ...
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Зеленая навозная муха Зе-Зе снова нагадила Украине .
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или в лесу родилась елочка на тот же мотив
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Ну нехай, може то така політстратегія у ЗЕгімна хитророблена по ж2івськи. Але ЗЕГАНДОНИ, повинні вимагати щось від рашки - бути учасником і відповідальним в цих подіях: через кордон з лугандоном, з порушеннями українського прикордонного і митного законодавства переміщаються озброєні люди, зброя, техніка, москальські військові, різні товари без митного оформлення чим спричиняються колосальні збитки Український економіці. Про це ЗЕвлада повинна говорити 25 годин на добу по всіх укр. та іно. змі, кожного разу піднімати дане питання в міжнародних установах, вплоть до "Ліги сексуальних реформ". Але ЗЕПЛЄСЄНЬ цього робити не хоче, взагалі нічого не вимагає від рашки.
Висновок - ЗЕГІМНО зрадники, запроданці, українофоби, москвофіли, куплені кремльом.
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Як тільки є незручне питання до представника ОПУ чи самого Зеленського, Мендель с ходу оголошує, що він "дуже зайнятий" і його треба терміново "відпустити".
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Не допустимо наступних кроків Держзради ! ! !
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00


"Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского - Цензор.НЕТ 6934 Як правильно поводити себе під час завтрашніх заходів. Прості правила, які допоможуть зберегти твоє здоров'я і здоров'я оточуючих в умовах небезпеки поширення коронавірусу.
Пам'ятка учасникам масових вуличних заходів
В Україні почалася епідемія коронавірусу. Але політична ситуація, на жаль, така, що змушує нас вийти на вулиці на масові акції протесту. Щоб уберегтися самим і не піддавати ризику людей навколо варто дотримуватися простих порад:
1. Не варто відвідувати масові заходи з ознаками застуди.
2. Кашляти і чхати потрібно у згин ліктя.
3. Не торкатися обличчя руками.
4. Не потискати руки коли вітаєтеся.
5. За можливості тримайте дистанцію 1-2 м від інших людей.
6. Носити маску (за можливості FFP3 з клапаном або без) навіть якщо не маєте ознак застуди.
7. Якщо носите маску, намагайтеся її не поправляти. Звичайну маску можна носити до 2-х годин. Маску з клапаном до 4-х годин.
8. До і після участі в масових заходах ретельно мити руки з милом 30 секунд. В публічних місцях варто користуватися антисептиком.
9. Не триматися за поручні у громадському транспорті.
І не панікуймо ! Завтра спокійно виходимо на марші!

Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!
Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ !
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська !
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму !
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму !
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями !
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів !
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми !

Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
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а по сколько платят? Я подумаю!
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Намазуй на хліб членів консульативного органу - представників ОРДЛО
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А на митингах на Донбассе за "русский мир" в 2014 тебе сколько платили?
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Приходи я завтра там буду я тебе заплачу сколько скажешь.
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Надо закупать продукты видимо,автозаки не к добру...
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Отнести требования? Да ету сепарскую тварь нужно за жабры брать и с окна выбрасывать
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Кто тебе не дает это сделать? Жопа к дивану приросла?
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предполагают, что Зеленский подготовил аналогичную бумажку со своей подписью. "Єрмак - х#йло", - мітингувальники під ОП проти нових домовленостей у Мінську, віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського - Цензор.НЕТ 7889
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похоже страна стоит на пороге очередного шухера
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А Петя почему не пришел со своими 25%? Революции в хлеву делают не 90% овец а 5% волков.
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Пишут .что махнул в Марбелью , но я думаю в Швейцарию к Фирташу решать вопросы .
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Там не тільки Єрмак *****, там цілий офіс халуїв мАскви!
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Теперь скажут, что Вакарчук способствует развитию пандемии и отправят следом за Звіробій и Фединой.
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В часи козаччини єрмак би вже сидів на палі.. Ненавиджу цю російську шльондру...
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А где сидел бы тот,кто подписал первые два минских?
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Я тебе задал совершенно обоснованный вопрос.Ты в состоянии полемизировать,или тебя спасает только кнопка спама?
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Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·12 мар.

Cуперагент Кремля Ермак, подписавший с Сурковым 12 .07. 19 первый протокол капитуляции Украины, подписал 11.03.20 с Козаком второй расширенный документ о присоединении Украины к ОРДЛО.
Москва отсалютовала своему герою в тылу врага расстрелом украинцев на Донбассе.
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Выходите на улицу,не дайте Кремлевскому холую Ермаку реализовать план по ликвидации Украины.Требуйте отставки Ермака.
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Ні історія, ні ми живі ніколи не простимо зради команди Зебілів проти народу.
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73%
Тридцять срібних чи загребе,
А проблем знайде на всю спину.
Раб пішов продавать себе,
А продав усю Україну.

Бо рабові що мова, віра,
Рідний край? Аби пиво й квартира!
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Раб мечтает не о свободе,а о своих рабах.Цицерон сказал давно ещё...
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Хорошее и правильное дело , главное не пускайте на трибуну - Пепу , Турчинова .Клыка . Кроля , Тягнибока .но думаю их и не будет .
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Ти вже 100500 поклонов своєму вєчнопрєзідєнтному *****, вже сотворіл?
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Неправильно думаешь-полезут,ещё как полезут!
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А чому всі лаври дістались Єрмакові ?
Він лише виконував вказівку Зелі.
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Чому ФСБ-шники з посольства ерефії, тупо ногами пи#дять українських патріотів, добровольців і їм за це нічого нема? Вам не здається що вас вже окопували?
Відос:
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/782264852297045
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У нас уже 30 лет СБУ , ГПУ , МО - кишит и кишило работниками ФСБ . Такие правители у нас. как приходят к власти сразу начинают любить россиян и заполнять ими области и службы .Потому .что у власчи не было патриотов , одни гибридные президенты .
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Столько людей погибло защищая независимость Украины и столько всего Украина прошла и пришел к власти обманом еврейский жулик Зеленский с Кремлевской агентурой и уничтожает Украину изнутри для России и Путина.
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Это акт Государственной измены.Все кто в этом участвовал должны быть отданы под Военный трибунал.
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"Ермак- х#йло"
...ещё немного, ещё чуть-чуть -- и народ дозреет до причинно-следственных связей...
-- страшнЭ!
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у них - Порох каждые 30 минут куда-то "сбегает" "Єрмак - х#йло", - мітингувальники під ОП проти нових домовленостей у Мінську віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського - Цензор.НЕТ 2638
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Ребята это всё флешмобы Документ подписан Единственное правильное решение что бы Украина отозвала свои подписи Это как в Харькове побегали попрыгали пожгли фаера даже скинули памятник жукову И что ? Памятник опять стоит на месте Итог этих флешмобов нулевой если не дожимать ситуацию до конца Тот же памятник жукову можно было бы повредить кувалдой или болгаркой Но все только попрыгали
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Ермак - ***** ! Хорошая кричалка , надо чаще !
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********** очень озабочено не коронавирусом а протестами УРОД КОНЧЕННЫЙ "Єрмак - х#йло", - мітингувальники під ОП проти нових домовленостей у Мінську віднесли свої вимоги до канцелярії Зеленського - Цензор.НЕТ 7186
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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