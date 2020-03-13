 Возле Офиса Президента проходит акция "Не допустим Минской зрады!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Новая власть решила официально признать террористов и сесть с ними за стол переговоров. Признание их субъектами на международной арене, а не марионетками Путина - это капитуляция, которой от нас хотела Россия!", - заявляют организаторы акции. Они призывают не допустить подписания "новых минских договоренностей с Россией".





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Как сообщалось ранее, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ