 Возле Офиса Президента проходит акция "Не допустим Минской зрады!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Новая власть решила официально признать террористов и сесть с ними за стол переговоров. Признание их субъектами на международной арене, а не марионетками Путина - это капитуляция, которой от нас хотела Россия!", - заявляют организаторы акции. Они призывают не допустить подписания "новых минских договоренностей с Россией".
Как сообщалось ранее, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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В России царь на троне, война, падение экономики, черносотенные настроения, ксенофобия и ненависть.
В недавно обретшей независимость Украине разброд и шатание, скинули гетьмана, половина страны хочет свободы и суверенитета, половина устала от войны и хочет мира, они никак не могут договориться между собой, слабое правительство не контролирует ситуацию, консенсуса нет, кто-то воюет на востоке, кто-то подписывает с русскими договоренности. Польша высказывает жесткую антироссийскую позицию. Мутировавший вирус гриппа Испанка убил огромное количество людей по всему миру.
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00
Як правильно поводити себе під час завтрашніх заходів. Прості правила, які допоможуть зберегти твоє здоров'я і здоров'я оточуючих в умовах небезпеки поширення коронавірусу.
Пам'ятка учасникам масових вуличних заходів
В Україні почалася епідемія коронавірусу. Але політична ситуація, на жаль, така, що змушує нас вийти на вулиці на масові акції протесту. Щоб уберегтися самим і не піддавати ризику людей навколо варто дотримуватися простих порад:
1. Не варто відвідувати масові заходи з ознаками застуди.
2. Кашляти і чхати потрібно у згин ліктя.
3. Не торкатися обличчя руками.
4. Не потискати руки коли вітаєтеся.
5. За можливості тримайте дистанцію 1-2 м від інших людей.
6. Носити маску (за можливості FFP3 з клапаном або без) навіть якщо не маєте ознак застуди.
7. Якщо носите маску, намагайтеся її не поправляти. Звичайну маску можна носити до 2-х годин. Маску з клапаном до 4-х годин.
8. До і після участі в масових заходах ретельно мити руки з милом 30 секунд. В публічних місцях варто користуватися антисептиком.
9. Не триматися за поручні у громадському транспорті.
І не панікуймо ! Завтра спокійно виходимо на марші!
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!
Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ !
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська !
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму !
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму !
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями !
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів !
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми !
Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
неужели оно такое тупое?)))