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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киев (18691) митинг (2357) Богачук Олег (988) Офис Президента (280)

 Возле Офиса Президента проходит акция "Не допустим Минской зрады!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента на улице Банковой проходит акция "Не допустим Минской зрады!"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Новая власть решила официально признать террористов и сесть с ними за стол переговоров. Признание их субъектами на международной арене, а не марионетками Путина - это капитуляция, которой от нас хотела Россия!", - заявляют организаторы акции. Они призывают не допустить подписания "новых минских договоренностей с Россией".

Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 01
Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами": реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием "консультативного совета" по Донбассу

Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 03
Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 04

Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 05
Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 06

Также читайте: Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО

Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 07

Как сообщалось ранее, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3181430
 
   
 Топ комментарии
 
Менше 100 тисяч - для Зєйла не авторитет, Більше 500 тисяч протестуючих -знак що потрібно хватати дєжурний чемоданчик і рвати когті в напрямку державного кордону.
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73% дебилов, которые устали от войны сидя у себя в офисе где-то под Луцком.
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__Друзі, є інформація, що коронавірус боїться диму від шин, хто не встиг придбати маску, підійде балаклава.
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А чего ваш членин соевый не на броневике и не на Майдане а в Испанию укатил ? Енто правда или люди брешут и он у сватов своих на блинах материализовался ...с духом настоящего членина пообщаться в шалаш приехал ?
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История 1918 - 1919 год:
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В России царь на троне, война, падение экономики, черносотенные настроения, ксенофобия и ненависть.
В недавно обретшей независимость Украине разброд и шатание, скинули гетьмана, половина страны хочет свободы и суверенитета, половина устала от войны и хочет мира, они никак не могут договориться между собой, слабое правительство не контролирует ситуацию, консенсуса нет, кто-то воюет на востоке, кто-то подписывает с русскими договоренности. Польша высказывает жесткую антироссийскую позицию. Мутировавший вирус гриппа Испанка убил огромное количество людей по всему миру.
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_________єрмак чомусь не сказав що підписант від ленере дейнего,знаходиться у розшуку,чи вже розшукали
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Это все кто пришли? У нас возле Новуса на Никольско-Слободской бомжей собирается больше вечерами... Только те без плакатов.
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Я вже сотню разів задавав всім питання і хотів щоб ви задали його собі, чому під гаслами гідності українського народу та на крові кращих українців до влади в Україні прийшли жиди і залишилася та продажна малороська наволоч, що була і при янику?!
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Не допустимо наступних кроків Держзради ! ! !
Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця !
14 березня - Київ, Михайлівська площа 11:00

Біля Офісу президента відбувається акція "Не допустимо мінської зради!" - Цензор.НЕТ 1866

Як правильно поводити себе під час завтрашніх заходів. Прості правила, які допоможуть зберегти твоє здоров'я і здоров'я оточуючих в умовах небезпеки поширення коронавірусу.
Пам'ятка учасникам масових вуличних заходів
В Україні почалася епідемія коронавірусу. Але політична ситуація, на жаль, така, що змушує нас вийти на вулиці на масові акції протесту. Щоб уберегтися самим і не піддавати ризику людей навколо варто дотримуватися простих порад:
1. Не варто відвідувати масові заходи з ознаками застуди.
2. Кашляти і чхати потрібно у згин ліктя.
3. Не торкатися обличчя руками.
4. Не потискати руки коли вітаєтеся.
5. За можливості тримайте дистанцію 1-2 м від інших людей.
6. Носити маску (за можливості FFP3 з клапаном або без) навіть якщо не маєте ознак застуди.
7. Якщо носите маску, намагайтеся її не поправляти. Звичайну маску можна носити до 2-х годин. Маску з клапаном до 4-х годин.
8. До і після участі в масових заходах ретельно мити руки з милом 30 секунд. В публічних місцях варто користуватися антисептиком.
9. Не триматися за поручні у громадському транспорті.
І не панікуймо ! Завтра спокійно виходимо на марші!

Виходимо на Марш патріотів до Дня добровольця!
14 березня - офіційний День українського добровольця. Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна - понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими - о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!
Ми пройдемося через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. В рамках заходу ми передамо наступні вимоги до Президента України Кабінету Міністрів, Верховній Раді:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ !
2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і ******** озброєнь для українського війська !
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні - «нормандії» без Криму !
5. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму !
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями !
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів !
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми !

Ініціатори:
Віктор Толочко, комбат батальйону ім. Кульчицького 2014р.-2019р.
Андрій Стемпіцький, командир ДУК «Правий сектор»
Сергій Ільницький, начальник штабу Української добровольчої армії
Юрій Береза, комбат батальйону «Дніпро-1»
Андрій Тетерук, командир батальйону «Миротворець»
Ігор Мазур «Тополя», офіцер 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ
Ігор Лапін, командир штурмової роти батальйону ЗСУ «Айдар»
Павло Білоус, доброволець 25-го батальйону «Київська Русь» та батальйону «Гарпун»
Мирослав Гай, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Михайло Бондар, доброволець батальйону ім. Кульчицького
Тарас Ткалич, 95-а десантно-штурмова бригада ЗСУ
Рустамі Якименко, батальйон територіальної оборони «Київ-2»
Євген Дикий, батальйон ЗСУ «Айдар»
Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія»
Сергій Пандрак, батальйон «Айдар»
Олексій Петров, 37 омпб
Олександр Погребиський, 95 ОДШБр
Іван Костенко, 79 ДШБ
Гліб Бабіч - 10 ОГШБр
Краснян Валерій "Барс" доброволець
Покришка Іван, батальйон імені Кульчицького
Сергій Бондар, батальйон «Гарпун»
ГО "Українська Спілка Блогерів"
https://www.facebook.com/events/601215670470874
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Правильно!!!! Растащите заразу по всей Украине.... И скажите потом, что ЗЕбилы виноваты!
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петя сам людей боится больше зеленого. на нем мыролюбности и реформизма поболее будет.
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интересно, на что надеется клоун? бубочка, на ласапете в ростов будь готов)))
неужели оно такое тупое?)))
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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