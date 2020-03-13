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 Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове. ФОТОрепортаж

13 марта, на площади Победы перед Дворцом Культуры города Фастов Киевской области состоялось прощание с Богданом Александровичем Петренко, 03.01.1997 года рождения, солдатом, старшим наводчиком гранатометного взвода 72-й отдельной механизированной бригады, который 4 марта в районе населенного пункта Орехово Попаснянского района Луганской области получил крайне тяжелые осколочные ранения головы во время минометного обстрела наших позиций, был эвакуирован в военно-медицинский клинический центр в Харькове, перенес операцию, находился в состоянии комы, и умер 10 марта, не приходя в сознание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-странице Фастовской РГА.

В сообщении отмечается: "13 марта Фастовщина прощалась с Богданом Петренко, бойцом 72-й механизированной бригады ОМБр им.Черных Запорожцев, который 4 марта получил тяжелое ранение в голову и, к сожалению, 10 марта умер, не приходя в сознание.

Отдать последний долг пришли руководство района и города, родные, друзья, боевые товарищи, знакомые и просто те люди, которые сочувствуют горю большой потери 23-летнего юноши. Честный, мужественный сын своей страны положил жизнь за свободу и независимость государства, приняв участие в боевых действиях на востоке Украины".

"Соболезнования родным Богдана выразил исполняющий обязанности председателя Фастовского райгосадминистрации Юрий Волков, председатель Фастовского районного совета Геннадий Сиваненко, Фастовский городской голова Михаил Нетяжук. Никакие слова не облегчат горе близких. Вся громада Фастовского района и города склоняет свои головы в знак вечной памяти погибшего воина и приносит глубокие соболезнования семье погибшего, его родным и близким людям, тем, кто бок о бок с ним отстаивал и защищал территорию родной страны от захватчика", - отмечается в тексте.

Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове 01

"Хоронили Богдана Александровича Петренко под Гимн Украины, салют из автоматов, горькие слезы десятков людей на Аллее Славы на фастовском Интернациональном кладбище, где покоятся с миром другие погибшие воины.

В связи с тяжелой утратой, 13 марта объявлен трехдневный День траура в Фастовском районе", - отмечается в сообщении.

У него остались родители, сестра и сын.

Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове 02
Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове 03
Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове 04
Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове 05
Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове 06
Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове 07
Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове 08

Источник: https://censor.net.ua/p3181411
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
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