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 Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Приказ выполнил

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - агрессор, а не международный наблюдатель, - Турчинов

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Упал или нет... Какая разница!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". ВИДЕО

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

– Есть халурка...

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Внутренняя гармония

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Табу платформы примирения

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Коварство "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Поводырь

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Прогулка в Гаагу

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3181400
 
   
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На злобу дня, але зазвичай значно краще... Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 876
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На фоні повзучої капітуляції сміятися не хочеться.
Якесь таке відчуття ніби 1918 рік. Німеччина вже була на межі капітуляції, але завдяки більшовицькому заколоту, отримала український хліб та протрималася ще рік.
Україна натомість отримала знищення УНР, колективізацію, репресії, голодомори, заслання.
БлаЗЕнята ви це зробили разом.
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У зели все засцаки и кацапы в команде.Он сам такой?
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И знаете, что самое странное? Что это пришибленное существо думает, что он - человек...
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Да,зеля попадает под трибунал.Все-равно Украина не будет с ордло,а зелю посадят.
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Ну, не зовсім жаба, проте актуально... Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7874
Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3980
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не поверишь рабинович падла под утро приснился
результат как говорится налицо
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все семейство кучманоидов посадите на минималку-ото будет весело...
рыло сивохи скучное и ущербное от рождения...
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