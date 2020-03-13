 Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Приказ выполнил

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - агрессор, а не международный наблюдатель, - Турчинов

Упал или нет... Какая разница!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". ВИДЕО

– Есть халурка...

Внутренняя гармония

Табу платформы примирения

Коварство "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Поводырь

Прогулка в Гаагу

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