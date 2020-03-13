 Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Поводырь
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Якесь таке відчуття ніби 1918 рік. Німеччина вже була на межі капітуляції, але завдяки більшовицькому заколоту, отримала український хліб та протрималася ще рік.
Україна натомість отримала знищення УНР, колективізацію, репресії, голодомори, заслання.
БлаЗЕнята ви це зробили разом.
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результат как говорится налицо
рыло сивохи скучное и ущербное от рождения...
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а не УГ от цензора))