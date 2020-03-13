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 Церковь и автовокзал на Житомирщине, которые посещала умершая накануне от коронавируса женщина, дезинфицировали, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

На Житомирщине дезинфицировали церковь и автовокзал, который посещала умершая сегодня от коронавируса жительница Радомышля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"По результатам оперативного штаба проведена дезинфекция двух помещений, где находилась больная коронавирусом", - заявил он.

На кадрах видно, как проводилось обеззараживание автовокзала в Радомышле и церкви, которая находится на ул. Большой Житомирской, 136.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Бердичева, вернувшегося из Италии, проверяют на коронавирус, - глава Житомирской ОГА Бунечко

Церковь и автовокзал на Житомирщине, которые посещала умершая накануне от коронавируса женщина, дезинфицировали, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/p3181355
 
 
 Топ комментарии
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Да, конспирологи еще утверждают, что коронавирус был запущен для предотвращения 3 мировой войны.
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б*жественно.
"тролль" от боба святоба.... я бы так не смог
как же круто то.... тонкость просто уровня ювелира
уважушенька же чуваку то
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Чи повернеться знову поганий язик зебобіков говорити про середньовіччя?
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Я не зрозумів вашу відповідь, але вона чудова.🧐
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Не, не догонит
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Ви їдете у Чернівці? Ваші російські переконання там не потрібні.
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Тому, що його пастир - цигарковий магнат Гюндяєв.
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Це церква УГКЦ, якби Московська, то там дезинфікування не допомогло.
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Качество того как ребята поработали можно понять по фразе "так слегонца, много не наливайте" А теперь посмотрите как в Итали и Китае парни фигачат
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Ольга Стефанишина@stefanyshyna 1 ч

Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
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Вона за цей час вже могла сотні людей заразити. Ще гостювала у Львові з тиждень після польщі. Ви її за якими процедурами в Україну впускали, тварюки !?
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Нравится в автобусы камнями швырять?
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Просишься? Так иди, я не держу.
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Правильно, нужно было расстрелять при въезде!!!
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Всіх, а то соромиться свого прапорця.
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Вот и пэтюньку тогда, когда с Испании припрется, правильно?
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Ні, можна тільки тебе і твого зеленого презика-скомороха. А жінку треба було перевіряти відповідно до всіх потрібних процедур. Ти розумієш, що влада зелених колаборантів і українофобів винна у завезенні коронавірусу в країну ?
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температуру поміряли..
тільки деякі пасажири дуже хитрі..
застосовують "жаропонижуючі "((
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і не забудьте там ще кадилом з миром помахати...- от ідиотизм ..., це ж скільки час вже минуло
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ну вокзал понятно, а церковь то зачем?
Господь бы и сам о своей пастве позаботился, как заботится о не поддавшихся дьявольскому искушению прививаться от болячек...
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та и вокзал...две недели не дезинфицировали а тут....
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та да, махание вениками над головой с частотой 61 мах в минуту, с большой долей вероятности может у любого вируса вызвать головокружение или даже сотрясение мозга...
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Что это за пукалки? Жуков травят? У китайцев серьезные гаджеты для дезинфекции, а тут...
Церковь и автовокзал на Житомирщине, которые посещала умершая накануне от коронавируса женщина, дезинфицировали, - ОГА - Цензор.НЕТ 8453
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Это биндэры вирус распространили. Сейчас мы предоставим фото -доказательства. Видите, там сзади они столб разрисовали?
Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА - Цензор.НЕТ 3920
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У церкву потрібно батюшку викликати з іншої церкви, щоб освятив.
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вопрос - если вирусс живёт вне особоблагородных условиях до 12 часов а женщина посещала эти места более чем 24 часа назад - что дало эта дезинфикация??!!
А теперь вопрос номер два - как проверяли и осозновали людей, кто контактировал с ней последние 2 недели - так вот, что это было, дезинфикация или галочка о бурой дейтельности?!
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Моз стверджує,що всі "контакти" померлої "під контролем"
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The Independent - По данным отчетов, президент Бразилии дал положительный результат на коронавирус после встречи с Трампом...
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смешно...
сколько людей там побывало до дезинфекции (но после того как там ходила эта женщина)
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запитував знайомої,чи визначили її "контакти" у Львові..
Каже ,що так.. але тримає Влада у секреті .
Для неповторення Санжарів...
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Понятно, что эффект будет минимальный, но если ничего не делать, то не будет вообще никакой безопасности! Может, там на вокзале носителей этого вируса десятки, поэтому дезинфекцию надо проводить каждый день и о всех общественных местах!
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