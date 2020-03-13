 Церковь и автовокзал на Житомирщине, которые посещала умершая накануне от коронавируса женщина, дезинфицировали, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"По результатам оперативного штаба проведена дезинфекция двух помещений, где находилась больная коронавирусом", - заявил он.
На кадрах видно, как проводилось обеззараживание автовокзала в Радомышле и церкви, которая находится на ул. Большой Житомирской, 136.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.
"тролль" от боба святоба.... я бы так не смог
как же круто то.... тонкость просто уровня ювелира
уважушенька же чуваку то
Увага!
Змінили час та адресу засідання комітету з питань здоров'я нації.
Перенесли на 18:00. В приміщення МОЗ за адресою Грушевського, 7.
Будемо відбивати атаку регіоналів на медреформу
тільки деякі пасажири дуже хитрі..
застосовують "жаропонижуючі "((
Господь бы и сам о своей пастве позаботился, как заботится о не поддавшихся дьявольскому искушению прививаться от болячек...
А теперь вопрос номер два - как проверяли и осозновали людей, кто контактировал с ней последние 2 недели - так вот, что это было, дезинфикация или галочка о бурой дейтельности?!
сколько людей там побывало до дезинфекции (но после того как там ходила эта женщина)
Каже ,що так.. але тримає Влада у секреті .
Для неповторення Санжарів...