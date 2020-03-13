 Церковь и автовокзал на Житомирщине, которые посещала умершая накануне от коронавируса женщина, дезинфицировали, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"По результатам оперативного штаба проведена дезинфекция двух помещений, где находилась больная коронавирусом", - заявил он.

На кадрах видно, как проводилось обеззараживание автовокзала в Радомышле и церкви, которая находится на ул. Большой Житомирской, 136.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Бердичева, вернувшегося из Италии, проверяют на коронавирус, - глава Житомирской ОГА Бунечко