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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТОрепортаж

За срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо прокуратура просит отправить под круглосуточный домашний арест члена Национального корпуса, ветеранов АТО Сашу Волкова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Сашу Волкова подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (Статья 296 ч. 2 УКУ). Прокуратура ходатайствует о его круглосуточном домашнем аресте.

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Тем временем, под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку задержанных вчера за срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Митингующие разместили баннер и скандируют :"Волю ветеранам".

На данный момент суд рассматривает ходатайства защиты Волкова, а также вопрос приобщения к материалам ходатайства характеристик Волкова.

Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 01
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 02
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 03
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 04
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/p3181336
 
 
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выведите жирного Сивоху на площадь и оставьте на 5 минут - ВАШИ ТЮРЬМЫ ЗАПОЛНЯТСЯ! Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 4600
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Видати премію миру за видатний вклад у боротьбу з зє-рашистською чумою.
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Українці проти продажних судів! Ми за патріота!
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Прокуратура, не дури! У народа терпение не безгранично!
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А за что домашний арест? Вон даже тех кто расстреливал людей на майдане и то по домам распустили.
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А на фронт ветеран не хочет? Страшно? Бузить в Киеве приятнее? Судя по акккуратной бородке, ему приятнее по стильненьким салонам ходить.
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...не хочешь его за бородку подергать, выкидыш руснявый?
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шо ти проблядь нашкрябало,ВЕТЕРАН причинно следственная связь кацап включи извилину.......
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А в Одессе титушки с ментами жопоблок охраняли и ничё - на свободе!
П.С.Были суды над майдановцами, теперь над ветеранами патриотами...
Похоже, одной люстрацией мы не обойдёмся!
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Якщо люстрація буде свинцьовими пігулками, то можемо й впоратись за раз Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 2011
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Единственное что я хочу увидеть, это на скамье подсудимых,в клетке, Зеленского,Ермака,Кучму Ну и конечно ОПГ Медведчука в полном составе..
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жирная мозгами и совестью Сивоха, такая же отстойная мразь, как и его патрон - Шмаркля-хуйловский лизоблюд...
один строчит пасквили-заявы на волонтерок, другой на ветеранов-защитников!
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Он должен понести самое суровое в нашей стране наказание, сопоставимое, разве что с наказанием чиновников - коррупционеров! Пускай сидит дома, на полном довольствии государства и с сохранением всех предыдущих выплат в полном объеме!
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Это было шоу- никто никого не накажет
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Чи он один?Шуты и лицедеи-захватили страну.Позор,на весь мир,мудрый нарид. Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 5303
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отправить под круглосуточный домашний арест за срыв презентации Сивохо..

А разве есть в уголовном кодексе статья " за срыв презентации Сивохо"? Вроде бы нет. Так за что под арест?
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У вас убийца Кожара-на свободе,а патриоты-поперек горла.
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