 Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Сашу Волкова подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (Статья 296 ч. 2 УКУ). Прокуратура ходатайствует о его круглосуточном домашнем аресте.
Тем временем, под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку задержанных вчера за срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Митингующие разместили баннер и скандируют :"Волю ветеранам".
На данный момент суд рассматривает ходатайства защиты Волкова, а также вопрос приобщения к материалам ходатайства характеристик Волкова.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.
П.С.Были суды над майдановцами, теперь над ветеранами патриотами...
Похоже, одной люстрацией мы не обойдёмся!
один строчит пасквили-заявы на волонтерок, другой на ветеранов-защитников!
А разве есть в уголовном кодексе статья " за срыв презентации Сивохо"? Вроде бы нет. Так за что под арест?