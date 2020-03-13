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 Контрразведка СБУ пресекла масштабную схему незаконной натурализации россиян в ЕС, организованную украинцем. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила функционирование масштабной схемы противоправной легализации граждан РФ на территории Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия, механизм незаконной натурализации организовал гражданин Украины. Сделка проходила в два этапа при участии должностных лиц органов юстиции одной из европейских стран, а также иностранных адвокатов и нотариусов.

Сначала украинец подыскивал клиентов на территории России и изготавливал для заказчиков фальшивые документы, дающие право на получение гражданства страны ЕС по ускоренной процедуре. Затем через коррупционные связи с сотрудниками органов юстиции и адвокатами иностранного государства организатор сделки обеспечивал положительное рассмотрение заявок, сдачу экзаменов на знание языка, принятие присяги и других предусмотренных процедур. По предварительной информации таким образом легализовывали более 100 россиян ежемесячно.

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Во время следственных действий правоохранители изъяли доказательства масштабной противоправной деятельности, в том числе материалы по незаконной легализации для более тысячи граждан РФ и стран СНГ. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства дела и другие лица, причастные к сделке, в том числе и иностранцы.

Контрразведка СБУ пресекла масштабную схему незаконной натурализации россиян в ЕС, организованную украинцем 01
Контрразведка СБУ пресекла масштабную схему незаконной натурализации россиян в ЕС, организованную украинцем 02
Контрразведка СБУ пресекла масштабную схему незаконной натурализации россиян в ЕС, организованную украинцем 03

Источник: https://censor.net.ua/p3181327
 
 
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А шо, кацапам скрєпи вже набридли? В прАклятую, гніюШШую гєйропу рвуться? Контрразведка СБУ пресекла масштабную схему незаконной натурализации россиян в ЕС, организованную украинцем - Цензор.НЕТ 3219
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