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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:суд (22961) Национальный корпус (248) Сивохо (42)

 Полиция отпустила ветерана АТО Волкова, задержанного за срыв презентации Сивохо: не успели вручить подозрение, - адвокат Вербинец. ФОТО

Правоохранители не успели вручить подозрение ветерану АТО, члену Национального корпуса Саше Волкову, задержанному за срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Об этом сообщил адвокат Волкова Эдуард Вербинец, передает Цензор.НЕТ.

"Азовцы Сашу "Волкова" еще до начала судебного заседания освободили из наручников, так как сотрудники полиции не смогли вручить вовремя подозрение. Работаем дальше", - заявил он.

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"Саша Волков". Эти два слова наводили ужас, злость и беспомощное озверение на пророссийских сепаратистов на Донбассе во времена Майдана. За информацию о его местонахождении или хотя бы о том, как он на самом деле выглядит, враги Украины назначали денежные вознаграждения. А в то же время Саша Волков почти самостоятельно - с небольшой группой молодых украинских патриотов оказал действенное сопротивление "русскому миру" на Донбассе. Затем был плен в руках бандитов-сепаратистов в якобы мирном Донецке. Ведь война не была и не является объявленной. Пытки и запугивания", - рассказали в Нацкорпусе о Волкове.

"К любой боли со временем привыкаешь. Я понимал, что выдержу все, если не признаюсь, что именно я - Саша Волков - гроза ватников Донбасса, как они сами меня называли (здесь стоит отметить, что "Саша Волков" - это псевдо, что воин-патриот взял себе позывной с началом противодействия российскому нашествию). Больше страха и растерянности было в моменты, когда я понимал, что не могу защитить, или как-то помочь моим единомышленникам из "донецкой партизанщины", - говорит Волков. 

"Саша Волков прошел горячие бои вместе с полком "Азов" - принимал участие в Иловайской операции, в Широкинской наступательной кампании, в освобождении Марьинки, Павлополя и не только. Сначала Саша, как настоящий патриот родного города, начал боевой путь в составе батальона "Донбасс". Позже присоединился к "азовцам" и проявил себя наилучшим образом" , - вспоминает боевые победы Волкова экс-командир Азова Максим Жорин псевдо Мосэ.

Полиция отпустила ветерана АТО Волкова, задержанного за срыв презентации Сивохо: не успели вручить подозрение, - адвокат Вербинец 01

Полиция отпустила ветерана АТО Волкова, задержанного за срыв презентации Сивохо: не успели вручить подозрение, - адвокат Вербинец 02
Полиция отпустила ветерана АТО Волкова, задержанного за срыв презентации Сивохо: не успели вручить подозрение, - адвокат Вербинец 03

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/p3181326
 
   
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Патриоты уже в Испании.
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Замість того щоб нагородити принаймні медаллю за відсіч сєпаратизму та путіноїзму, радіємо, що промокшанська влда не встигла видати підозру. Дожилися.
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А Сивоху ака Джедай Суржик не задерживали...
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Ну дожились. Ветерана судять за це опудало.

Полиция отпустила ветерана АТО Волкова, задержанного за срыв презентации Сивохо: не успели вручить подозрение, - адвокат Вербинец - Цензор.НЕТ 6667
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Вот в таком виде, как на второй фотке, он должен явиться в суд!
П.С. Думаю, что одного автомата будет мало - перегреется!
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Как я и говорил, ещё одно шоу с участием аваковских ребят закончилось успешно.
✅Операция "Нелох"
✅Операция "Сивый алкаш"
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