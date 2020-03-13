 Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой. ФОТОрепортаж

Об этом рассказали ТСН.ua заблокированные на границе украинцы, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники померили температуру у водителя и приняли решение не пропускать автобусы и призвали их возвращаться в Италию. Однако большинство из них не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, а потому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

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"В Италию обратно никто не хочет возвращаться. Многие пассажиры не имеют куда возвращаться. Люди ездят по биопаспортам и у них заканчиваются дни. Если они будут возвращаться, им просто дадут депортацию", - рассказывают они.

Также вместе с украинскими автобусами на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров. Автобусы в Украину выполняли рейсы Милан-Киев и Бари-Херсон.

Украинцы рассказали, что связывались с консулами МИД Украины в Италии, Словении и Австрии. Те обещают им помочь. Также они находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые также работают над решением вопроса. В то же время словенская полиция пытается изгнать украинцев с паркинга на КПП и заставить вернуться обратно в Италию, которые категорически отказываются это делать.











