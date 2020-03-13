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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой. ФОТОрепортаж

На границе между Италией и Словенией застряла группа из 100 украинцев, которых не впускают словенские пограничники из-за вспышки коронавируса.

Об этом рассказали ТСН.ua заблокированные на границе украинцы, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники померили температуру у водителя и приняли решение не пропускать автобусы и призвали их возвращаться в Италию. Однако большинство из них не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, а потому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

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"В Италию обратно никто не хочет возвращаться. Многие пассажиры не имеют куда возвращаться. Люди ездят по биопаспортам и у них заканчиваются дни. Если они будут возвращаться, им просто дадут депортацию", - рассказывают они.

Также вместе с украинскими автобусами на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров. Автобусы в Украину выполняли рейсы Милан-Киев и Бари-Херсон.

Украинцы рассказали, что связывались с консулами МИД Украины в Италии, Словении и Австрии. Те обещают им помочь. Также они находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые также работают над решением вопроса. В то же время словенская полиция пытается изгнать украинцев с паркинга на КПП и заставить вернуться обратно в Италию, которые категорически отказываются это делать.

Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой 01
Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой 02
Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой 03
Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой 04
Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой 05
Словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой 06

Источник: https://censor.net.ua/p3181269
 
   
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Пусть позовут хором Зеленсково, он их абизательна услышыт и даст команду впустить
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ну вышлите самолет что ли за ними
который презедент в кетай за собакой обещал
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Молодці! Та нєхер сюди пертись, сидіть там.
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а як довго їхати через Словенію? можливо транзитом без зупинки? нехай супроводжуючу машину поліці дають до кордону.
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Пусть взад едут! Нечего распространять короновирус.
А как их вообще с Италии выпустили? Если в Италию закрыты границы!
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