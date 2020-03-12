EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2962  15
Материалы по теме:
Все про:взятка (4921) Минюст (1487) правоохранительные органы (1092) СБУ (14440) пенитенциарная служба (180)

 Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ поймали на вымогательстве взятки в сумме более 1 млн долл. руководителей структурных подразделений Министерства юстиции и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ 01

По данным следствия, к сделке причастны председатель комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы Украины - чиновник управления обеспечения деятельности руководства Минюста и бывший чиновник этого министерства.

Оперативники спецслужбы установили, что при посредничестве руководителей двух киевских коммерческих структур чиновники требовали от фермера с Кировоградщины 75 тыс. долларов. В такую ​​сумму злоумышленники оценили стоимость его назначения на должность директора одного из государственных сельскохозяйственных предприятий региона. Обеспечить гарантированное получение должности они обещали через связи экс-чиновника Минюста, который позиционирует себя как "теневой куратор исполнительной службы по земельным вопросам".

Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Феерический мужик": Малюська сообщил о задержании в Минюсте чиновника, который взял взятку в свой последний рабочий день

Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ 03

Кроме того злоумышленники требовали от фермера дополнительно выплатить 1 млн долларов. Они убеждали клиента, что он "отобьет" эти деньги после назначения через сдачу в аренду земельных участков площадью более 3 тысячи гектаров, принадлежащих сельхозпредприятию. Сумму фигуранты дела согласились получать частями.

Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ 04
Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ 05

Трех участников коррупционной схемы правоохранители задержали в одном из столичных бизнес-центров после получения первой части взятки в размере 20 тыс. долларов. А организатора - в служебном кабинете в здании Государственной пенитенциарной службы Украины.

Также читайте: На Донетчине должностные лица исправительного учреждения вымогали взятки у подчиненных, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3181117
 
 
 Топ комментарии
 
ставили бы понемножку на красное или черное... нет, решили сразу на zero...
 показать весь комментарий
 
Для люмпена манипуляция фактами подойдёт. Молодец. Немножко правды, а потом одну ложь и схавают хохлы, ведь избрали маргионала президентом на выборах, думали изберут Голобородько, а получилось трусливое чмо.
 показать весь комментарий
 
расскажете когда реально посадите с конфискатом...- и это, берегите те "доказательства" , ато зЭлень может "прорасти" - весна пришла - са Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 1784 жать пора
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ставили бы понемножку на красное или черное... нет, решили сразу на zero...
 показать весь комментарий
 
 
СБУ -- молодцы !!! Только пока такие судьи у власти ничего не измениться Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 5199
 показать весь комментарий
 
расскажете когда реально посадите с конфискатом...- и это, берегите те "доказательства" , ато зЭлень может "прорасти" - весна пришла - са Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 1784 жать пора
 показать весь комментарий
 
 
На пятницу, 13 марта, Петра Порошенко ждут в ГБР на очередной допрос. Однако его защита предупредила следователей Бюро о том, что экс-президент не явится, так как его нет в Украине.
Об этом сообщает издание Страна.уа со ссылкой на свои источники в Гобюро расследований.
«По поводу завтрашнего допроса в ГБР Петра Порошенко, где ему, по слухам, могли вручить подозрения. Как сообщили источники «Страны» в ГБР, адвокаты экс-президента уведомили следователей, что он на допрос прийти не сможет, так как находится за границей», - говорится в сообщении.
По информации журналистов, Порошенко в компании неизвестных лиц покинул Украину рано утром 12 марта.
Отмечается, что перед вылетом в 2 самолета несколько часов грузили огромные чемоданы.
Самолет вылетел сегодня в 5-30 из Жулян.
 показать весь комментарий
 
 
Для люмпена манипуляция фактами подойдёт. Молодец. Немножко правды, а потом одну ложь и схавают хохлы, ведь избрали маргионала президентом на выборах, думали изберут Голобородько, а получилось трусливое чмо.
 показать весь комментарий
 
 
...и что теперь красноперые делать то будут, на кого стрелки переводить? Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 364...ой-вэй.. Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 364...ржунимагу...
 показать весь комментарий
 
Развод, развод и девичья фамилия, а по сути как ****** была провохранительная система с подставами, так ****** и осталась, а люмпен кормят сказками про серого бычка. Кто-то разбирается что депутаты ещемесячно получают взятки от Коломойского и Зепудала в конвертах???? Или Вам люмпен нужны зрелища???
 показать весь комментарий
 
а вот за это к стенке бы поставить нужно...мин. юст и взятки?..от черноротой лукаши еще по наследству дерьмо осталось?
 показать весь комментарий
 
Это тем телятам новость которые считают что чем выше зарплата чиновника тем меньше они будут брать взяток Неотвратимость наказания вот что надо А их всех выпускают под залог а дела их разваливаются не начавшись Они и законодательство под себя попринимали что взяточника практически невозможно посадить
 показать весь комментарий
 
Так кто их посадит? Они же памятники, пардон ставленники Портнова, одна система воров в погонах наехала на другую систему в погонах, завтра их поругают и разведут по разным углам, территориям где можно бабло косить и 20% отдавать Зелупу президенту, как говорил в своё время Труба с Баклановым в ресторане.
 показать весь комментарий
 
пока в этой стране с чиновниками народ собственноручно не сделает то что не понравится Венецианской комиссии изменений в этой стране к нормальной жизни не будет Чиновники Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы попались на вымогательстве 1 млн долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8398
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх