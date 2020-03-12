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Все про:боеприпасы (1316) наркотики (1689) Ривненщина (753) СБУ (14440) военнослужащие (4462)

 Военнослужащий на Ривненщине продавал патроны производства РФ и метамфетамин, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя командира взвода одной из воинских частей, дислоцированных на территории Ривненского гарнизона, на сбыте боеприпасов и психотропных веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, сержант пытался нелегально продать боевые патроны для огнестрельного оружия, а также метамфетамин. Своих клиентов он подыскивал через личные связи в областном центре.

Правоохранители задержали фигуранта вблизи места проживания во время незаконной продажи 300 патронов российского производства калибра 7,62 мм и 50 доз психотропнов. За свой товар злоумышленник планировал получить почти 20 тыс. грн.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1, 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, в частности, нелегального поступления боеприпасов иностранного производства и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Военнослужащий на Ривненщине продавал патроны производства РФ и метамфетамин, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3181033
 
 
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Ну, по правде говоря, барнаульские патроны 7,62х39 в наших магазинах и сейчас продаются. Их через Беларусь возят.
В "Стволе" еще недавно видел.
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Очередная видимость работы СБУ. Они только и сидят в соцсетях и ищут кого бы посадить. А сепары и предатели, оккупанты готовятся к 9 мая. Но СБУ на это наплевать. Какое отношение СБУ имеет к наркотикам? Этим должны заниматься менты. А СБУ брать тех, кто в страну гонит это.
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"Военнослужащий на Ривненщине продавал патроны производства РФ и метамфетамин, - СБУ." - кастрировать и выбросить на территорию москалей.
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