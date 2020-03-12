 Военнослужащий на Ривненщине продавал патроны производства РФ и метамфетамин, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, сержант пытался нелегально продать боевые патроны для огнестрельного оружия, а также метамфетамин. Своих клиентов он подыскивал через личные связи в областном центре.

Правоохранители задержали фигуранта вблизи места проживания во время незаконной продажи 300 патронов российского производства калибра 7,62 мм и 50 доз психотропнов. За свой товар злоумышленник планировал получить почти 20 тыс. грн.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1, 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, в частности, нелегального поступления боеприпасов иностранного производства и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группировка, координируемая одним из воров в законе из РФ, задержана в Харькове, - СБУ. ФОТО