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 Политика Украины, Общество
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Все про:Национальный корпус (241) Сивохо (28)

 Финал Национальной платформы примирения и единства Сивохо. ФОТО ДНЯ

Презентация Национальной платформы примирения советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, ранее назвавшего войну на Донбассе "внутренним конфликтом", завершилась потасовкой.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в сети Facebook журналист Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый шаг Сивохо к примирению", - говорится в подписи к публикации.

Финал Национальной платформы примирения и единства Сивохо 01

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

Источник: https://censor.net.ua/p3181020
 
   
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Все рюзьге должны так ползать по украинской земле. Сивуха, с почином! Привыкай к новой позе.
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Пиццу грудью накрыл...как амбразуру..
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Опять пупс нажрался и ползает по залу....
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Най спочатку презентує своє "примирення" десь у Донецьку, Горлівці, Авдіївці, Луганську чи Макєєвці. І якщо він вибереться звідти живим, то най тоді і презентує свою муйню перед українцями
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Невеликий офтоп. Сьогодні на біржах теж "фінал". Усе у вільному падінні: по -8 - -10%. У середньому за місяць індекси схудли на 25%! Наш нацбанк втримує ситуацію продажем валюти, але це не надовго.
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"Финал Национальной платформы примирения и единства Сивохо" - это не финал, а полуфинал, финал будет тогда, когда это тупого увальня отправят на восток Украины примирять, москальсий криминалитет, своим обрюзгшим, жирным туловищем. .
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А ************* освобождать лугандон!
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Это должна делать зю-власть, а не толкать граждан на действия на свое усмотрение. И петя с рыгами ничего не делал.
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Ну так побитие морды мы уже видели, а именно Шуфричу. И шо?А хоть бы шо. А самое интересное, это то, что парняга встанет, отряхнётся, и будет дальше проводить соответствующую политику. Так что проблема набитием морды не решена. А фото то таке...приятно глянуть, но не более.
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Народу набежало посмотреть на это зрелище.
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Сивуха сдает нормотив КМБ-передвижение полем боя переползанием)
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Сивоха наглядно показал, как выглядит его платформа примирения - лечь под Хутина.
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Нацкорпусу респект!
Справжні хлопці,зробили мій день сьогодні.
А всяким тивохтям- сивохам просте пояснення - українцям по обидва боки немає чого примирятися, бо вони не сварилися. А з продажними шкуоами, колаборантами , окупантами, садистами,злочинцями - хай мириться особисто .
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Коли ми в 2014 році говорили, що Донбас-це Україна, то там волали "путін ввєді". Коли вони влаштували парад полонених і мили після них асфальт, ми все рівно казали, що Донбас-це Україна. Коли нас називають нацистами, бандерівцями, фашистами ми все одно кажемо, що Донбас-це Україна (платимо пенсії, соцвиплати). І т.д.... У мене ПИТАННЯ:1. хто з ким має примиритись??? 2.Чи хочуть вони бути з нами???
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1. проклятиє укропи-бендеровци с могучим і сільним народом Домбаса.
2. Дуже хочуть, але на своїх умовах.
Ще є питання?
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Питання немає, є відповідь: умови тепер будемо ставити ми, а якщо когось щось не влаштовує, то словами Міколи Яновича: "Да пашлі ви...".
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Для того, щоб ставити свої умови, вам необхідно добре попрацювати. Як мінімум так як у 2014-му. А надалі треба просто начать думать.
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Не фуевый такой финал,жаль ,что мало!!!
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это тебе не кагэбэшный КВН , это война с московией , сивоха
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Если кто не в курсе, но ванга предсказала, что оманского черта забьют досмерти именно ногами
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Ооооо. Как прекрасно выглядит. Овощ тоже падал от яйца. Похож, похож гнида сивоха на своего кумира.
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А "95 квартал" поржёт в своих программах над сивым мерином?
Типа, Юзик играет Сивоху:
- Подскользнулся, упал, обосцали - обтекаю......
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Ну, хоч одного трохи примирили )) Перший пішов. Другим наука. Всі ці "перестальщики стріляти", "водяноє переміріє", "внутрішні конфлікти", "взять всьо і продать" - вони задовбали - кожного дня по черзі пробують країну за вим'я. Економіка? Та ну на... У них інша програма )) Народ, це натуральна "свадьба в Маліновкє". Треба з цим щось робити. Порошенко вже зараз здається на їх фоні гігантом політики і економіки.
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Мені його аж пожаліти захотілось, коли підвівся і пішов шатаючись. Нездорова людина Фінал Національної платформи примирення та єдності Сивохо - Цензор.НЕТ 1486.
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Дурачком, ****, прикинулся. Типа говорил одно, думал другое. В этом случае заставили отвечать за слова. И поделом. Не на кухне херню городил.
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Зелёную плесень вешать и стрелять на каждом углу.
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Из сивухи вышел бы неплохой улавливатель пуль и осколков на передовой, что спасло бы много жизней военных, а заодно и рупор, обращенный к оккупантам с рассказами о пенсиях террористам и внутреннем конфликте. Принес бы безопасности Украины какую-то пользу.
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Чи могли б так Азовці Медведчука шпурнути😃 На це в Білецького кишка тонка.А Ківу-члена Авакова чомусь не чіпають. А два роки тому вони блокували Парковий, щоб передати державі, в результаті збрили з власників бабла і звалили. Як то кажуть не ті орли що літають, а ті що гори обирають.А Сивохові може після падіння мозги вправлятися і йшов би він ліпше в сраку!
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А ця падла зелена хоч раз була на передовій, щоб тут давати своє бачення "внутрішнього конфлікту". Поза цього хряка і вказує на конфлікт когута репаного з українським народом.
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Вот почему ноги не держат
https://twitter.com/ian_tanya/status/1186268206903840769?s=20
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