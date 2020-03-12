 Финал Национальной платформы примирения и единства Сивохо. ФОТО ДНЯ

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в сети Facebook журналист Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ.
"Первый шаг Сивохо к примирению", - говорится в подписи к публикации.
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства.
Справжні хлопці,зробили мій день сьогодні.
А всяким тивохтям- сивохам просте пояснення - українцям по обидва боки немає чого примирятися, бо вони не сварилися. А з продажними шкуоами, колаборантами , окупантами, садистами,злочинцями - хай мириться особисто .
2. Дуже хочуть, але на своїх умовах.
Ще є питання?
Типа, Юзик играет Сивоху:
- Подскользнулся, упал, обосцали - обтекаю......
https://twitter.com/ian_tanya/status/1186268206903840769?s=20