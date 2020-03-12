 Гранатометы, пулеметы ПКТ и "Утес": микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов задержан на блокпосту "Лисичанск-Бахмут". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.
Так, во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter обнаружили 3 РПГ-7, пулемет ПКТ и "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.
Правоохранители устанавливают происхождение оружия, его назначение и конечную точку доставки.
На момент проверки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи.
Вы ПКТ или, тем более, НСВТ когда нибудь видели????
Даже в разобраном состоянии......
Склоняюсь перед Вашим оружейным гением.............
Куда вы всунете танковые варианты ПКТ и НСВТ???
Без станков и прочей амуниции?????????
ПОВТОРЯЮ: ПУЛЕМЕТЫ (за остальное отдельный разговор) ТАНКОВЫЕ.................
Вы танкист?
Вы оружейник?
Вы военный?
Вы танк, когда-нибудь, вживую ВИДЕЛИ вблизи????
Перевод: Вблизи- это не несколько метров, километров........
На танке верхом сидели? Прапор Вам что-то рассказывал о его устройстве????????????