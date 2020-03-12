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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Гранатометы, пулеметы ПКТ и "Утес": микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов задержан на блокпосту "Лисичанск-Бахмут". ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили в прибывшем на блокпост "Лисичанск-Бахмут" микроавтобусе гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и несколько тысяч патронов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter обнаружили 3 РПГ-7, пулемет ПКТ и "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

Правоохранители устанавливают происхождение оружия, его назначение и конечную точку доставки. 

На момент проверки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи.

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Гранатометы, пулеметы ПКТ и Утес: микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов задержан на блокпосту Лисичанск-Бахмут 01
Гранатометы, пулеметы ПКТ и Утес: микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов задержан на блокпосту Лисичанск-Бахмут 02
Гранатометы, пулеметы ПКТ и Утес: микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов задержан на блокпосту Лисичанск-Бахмут 03
Гранатометы, пулеметы ПКТ и Утес: микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов задержан на блокпосту Лисичанск-Бахмут 04

Источник: https://censor.net.ua/p3181007
 
 
 Топ комментарии
 
Куди, куди везуть? На Київ везуть в підмогу сивохам, щоб протрималися до підходу основних "миротворчих" сил з московії.
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Нєєєєє, зєлєнь на пАжінєннАє как хуйла пАставіть. Да кацапура немита?
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Не переймайся, зубожілий, і на твою клавішу знайдеться ігрєц.
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Куди, куди везуть? На Київ везуть в підмогу сивохам, щоб протрималися до підходу основних "миротворчих" сил з московії.
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Савченко мабуть ні як не вгамується...))
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На етом фоне мусора тренирующиеся разгонять Майдан дубинками выглядят смешно. Революция так революция. Лучше лить кровь чиновников чем народа
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Батя8% казав, що під час війни не можна гойдати човна. Ви шо, забули заповіді свого ідола, парахабіти?
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Не переймайся, зубожілий, і на твою клавішу знайдеться ігрєц.
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Зіграв тобі по лобі сімфонію Фейса "якакгоша рубчінскій", парахабіт.
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Тоді влада не вела таку капітулянську політику як зараз. Тоді гойдалки човна саме вороги. Зараз навпаки.
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Бачу, тобі, вася, Г+Г зе-лайно у пусту голову, бо там немає мізків, залили... Булькай далі...
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Це не хитання човна, москальский вилупку, це скидання за борт непотрібного баласту
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Ну так Батю8% вашого незабаром посадять, і баласту вже буде менше, порохоббіт.
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Ти не зрозумів: баласт - це, частково, і така шваль як ти
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Не раскачивайте цирковой шатер, клоунов стошнит!
Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут" - Цензор.НЕТ 6652

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Сегодня с "платформы примерения" уронили на пол Сивоху. Где все те 73% которые якобы голосовали за зе-команду ? Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут" - Цензор.НЕТ 3909
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А мы и не собираемся ни чего качать! Тихо пришли, тихо ушли...
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"Тихо прийшов. Вкрав. Тихо пішов". (Парашенко П.О.)
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А в какую сторону они двигались ? Если от линии разграничения , значит где то нужней ! Гранатометы, пулеметы ПКТ и "Утес": микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов задержан на блокпосту "Лисичанск-Бахмут" - Цензор.НЕТ 5120
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СБУ и Полиция КРАСАВЫ))) Они там так и работают. Пацаны везли "железо" в ППД на ремонт или замену......... Парни "отловили и пресекли")))))))) Ордена всем участникам). Кто-то может мне сказать, или показать, как такую "гору" железа можно "незаметно" вывезти в бусике???
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Простите за дурной вопрос.
Вы ПКТ или, тем более, НСВТ когда нибудь видели????
Даже в разобраном состоянии......
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Ну да. Если Вы собрались его под запаску запихивать.........
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Я вам вмєсто запаскі навіть танку впіхну Гранатомети, кулемети ПКТ і "Утес": мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів затримано на блокпості "Лисичанськ-Бахмут" - Цензор.НЕТ 8241
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Патроны вроде одноразовые, чего их ремонтировать.
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Везли все в куче. Волонтеры приехали. Можно что-то в часть отправить....
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Помиляєшься, з патронами багато чого можна зробити.
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Например поставить в тиски, взять гвоздь и **... по капсулю)))
Склоняюсь перед Вашим оружейным гением.............
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Парахабіти мабуть збираються свого чмошного Батю2 від слідства відбивати.
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Нєєєєє, зєлєнь на пАжінєннАє как ***** пАставіть. Да кацапура немита?
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в отличии от Зе он от повесток в москве не прячется
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замнут и забудут..просто менты решили хайп поднять на пацанах из ССО....Ксивы проверят..и разьедутся в разные стороны..Просто всунули свой нос туда куда не надо
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Вопрос 2
Куда вы всунете танковые варианты ПКТ и НСВТ???
Без станков и прочей амуниции?????????
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А хто сказав що станків немає на місці.
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За что люблю Истинных ценителей оружия)
ПОВТОРЯЮ: ПУЛЕМЕТЫ (за остальное отдельный разговор) ТАНКОВЫЕ.................
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Бачу і що, думаєш нема танків для них? Подумай, де в нас найбільший арсенал танків, що стоять напіврозібрані і що там з ними потихенбьку роблять?
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ГЕННАДИЙ) Извините за тупой вопрос. Вы танк, когда-нибудь, вживую ВИДЕЛИ?
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Да хоть пять.........
Вы танкист?
Вы оружейник?
Вы военный?
Вы танк, когда-нибудь, вживую ВИДЕЛИ вблизи????

Перевод: Вблизи- это не несколько метров, километров........
На танке верхом сидели? Прапор Вам что-то рассказывал о его устройстве????????????
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Ну як зброяр, командир гаубичного взвода.
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Как называется? Без шуток. Я не артиллерист. Где были съемки???
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Я навіть більше скажу, я бачив у приватній власності діючу Ахт-Ахт, якщо ви розумієте, що це таке.
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Может это они к Сивухе ехали "мир" устанавливать?
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а говорят нечем воевать... Утес вообще расейский пулемет....
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информация какая-то "обрезанная"...в какую сторону везли? что говорят волонтеры?
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И снова сработала замечательнаЯ программа сивухо, с примирением вас , зебилы , с новыми лицами ... Блд!!!
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Як все швидко лягаві знаходять на фронті, так би в тилу прцювали...
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Волонтеров приняли...и не Александра Беспалого,часом?
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"прибыли"...з материка чи лугандона?...чи знову гадя...
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